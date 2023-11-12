Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
Премьер Баварии призвал выдворить антисемитов из Германии в течение месяца
Премьер-министр Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал лишать антисемитов двойного гражданства и депортировать их из Германии в течение месяца.
По его словам, необходимо остановить экстремизм в Германии и одной обеспокоенности недостаточно, чтобы защитить жизни евреев, передает РИА «Новости». Зедер добавил, что «враги конституции должны быть лишены двойного гражданства», а депортации должны быть осуществлены как можно быстрее, самое позднее в течение одного месяца.
По словам Зедера, тем, кто «прославляет зверские убийства», в Германии нет места.
Ранее вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью изданию Bild раскритиковал проявления антисемитизма в стране.