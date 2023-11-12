Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в матчах НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Tекст: Антон Никитин

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) Овечкин оформил дубль. Свою вторую шайбу в этой встрече россиянин забросил на 60-й минуте в пустые ворота. Для Овечкина этот гол стал 56-м в карьере, который он исполнил подобным образом. По этому показателю капитан «Вашингтона» сравнялся с Уэйном Гретцки и повторил рекорд канадца, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце октября Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ – первым в истории Национальной хоккейной лиги достиг отметки в 300 заброшенных в большинстве шайб.

В своей карьере в чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забросил 826 шайб в 1360 матчах. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Гретцки (894 гола в 1487 матчах).