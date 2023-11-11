  • Новость часаЭрдоган жестко раскритиковал позицию Запада по сектору Газа
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    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    8 комментариев
    11 ноября 2023, 14:52

    Командир роты группировки «Днепр» рассказал о поведении пленных ВСУ

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, с которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили, чтобы перейти для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (17)
    10 ноября 2023, 18:24
    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса

    Генсек НАТО Столтенберг: Победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой

    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

    Как указал Столтенберг, победа России «на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО», это «сделает НАТО уязвимой». По его словам, альянс должен продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы усилить ее поле боя и за столом переговоров, передает ТАСС.

    В понедельник бывший работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс потерпел неудачу на украинской территории, потому, вероятно, у него не будет будущего. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

    Коментарии (11)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    32 комментария


    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (10)
    11 ноября 2023, 12:06
    Стало известно о новом взрыве в Киеве

    Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве

    Стало известно о новом взрыве в Киеве
    @ Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Новый взрыв прозвучал в Киеве, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    Известно, что в Киеве прозвучал новый взрыв, других подробностей нет, передает ТАСС.

    Ранее в субботу сообщалось, что взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (11)
    10 ноября 2023, 17:32
    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов

    Минобороны: Средства ПВО за неделю сбили четыре МиГ-29, два Су-27 и 32 ракеты HIMARS ВСУ

    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю сбили четыре Миг-29, два Су-27, два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение недели ВС РФ сбили восемь боевых украинских самолетов, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

    Отмечается, что на Запорожском направлении Российская армия отразила 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работина Запорожской области, а потери Киева за минувшую неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты ВСУ при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

    Коментарии (18)
    11 ноября 2023, 13:34
    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Американский журналист Моррис: Некий украинский командир решил, что собрать кучу офицеров ВСУ в одном месте – умная идея

    Американский журналист возмутился гибелью офицеров ВСУ при награждении

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Клейтон Моррис высказал свое возмущение инцидентом, когда в ходе церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области высокопоставленные офицеры ВСУ были уничтожены ракетным ударом ВС России.

    По его словам, некий украинский командир подумал, что идея собрать «кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта» является умной, передает РИА «Новости».

    «Русские точно знали, что происходит, и уничтожили их всех», – сказал Моррис.

    Публицист добавил, что в западных СМИ эта новость не получит широкой огласки, так как внимание в данный момент сосредоточено на конфликте Израиля и ХАМАС.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2023, 10:38
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    Российские военные рассказали о бое на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных Сил (ВС) России рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Один из сослуживцев командира Золто Арсаланова, руководившего боем, рассказал, что сражение было быстрым, тяжелым и скоротечным, передает РИА «Новости». Он отметил слаженную работу бойцов ВС РФ и грамотную работу командира, который после получения ранения продолжил участие в бою.

    Двое бойцов с позывными «Шеф» и «Француз» зашли с фланга и обезвредили украинского пулеметчика, ударив его прикладом, пока тот менял боеприпасы к орудию. Помощник пулеметчика, поняв, что для него «все закончилось», сдался.

    Еще один сослуживец Арсаланова назвал его хладнокровным и спокойным, уверенность командира передавалась бойцам, отметил он. В ходе боя российские военнослужащие взяли в плен семь человек, еще четыре сдались сами.

    Украинские бойцы, взятые в плен, рассказали, что во время высадки офицеры находились в тылу и не ставили им задачи, а только выдали место дислокации в момент переправы.

    «Нас отобрали, определенную группу людей, посадили в лодки и переправили на другой берег. Сказали, что нужно переправиться через дорогу, там есть наши люди, и нужно будет эвакуировать раненых. Мы перешли дорогу и попали в засаду. Лодки уплыли, они выгружают сразу и отплывают», – рассказал один из пленных.

    Бойцы ВСУ добавили, что подготовка перед отправкой в зону боевых действий была крайне короткой – около месяца. В ходе нее украинцы основном роют окопы и изучают теорию, стрельбы проводятся порядка двух раз, при этом пострелять удается не всем.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (10)
    11 ноября 2023, 09:49
    Взрывы прогремели в левобережной части Киева

    Взрывы прогремели в левобережной части Киева, объявлена воздушная тревога

    Взрывы прогремели в левобережной части Киева
    @ Christophe Gateau/dpa

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели на левом берегу украинской столицы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

    В данный момент в Киеве, Киевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как подтвердил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы.

    По его словам, сработали силы ПВО.

    В данный момент в Киеве второй раз в течение суток объявлена воздушная тревога.

    Кроме того, как сообщил глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин, завод в подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения после взрыва.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 21:56
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, известны десятки таких случаев, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета безопасности.

    Дипломат подчеркнул, что беженцы не знают, к кому обращаться, сигналы в российскую миссию поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что подобные обращения говорят о том, что проблема весьма серьезна и распространена. Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 20:23
    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы сохранить территории

    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские генералы должны сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся территории, в том числе Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media обратился к генералам ВСУ, посоветовав им «взять пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским». По словам разведчика, убивать его не надо, просто свергнуть, передает РИА «Новости».

    Как заявил Риттер, свержение Зеленского могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (9)
    10 ноября 2023, 17:08
    В офисе Зеленского назвали условия для проведения президентских выборов

    Глава офиса Зеленского Ермак назвал четыре условия для проведения президентских выборов

    В офисе Зеленского назвали условия для проведения президентских выборов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Александра Юдина

    Выборы президента пройдут на Украине только в том случае, когда появится возможность организовать их с учетом «четырех приоритетных условий», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, основными условиями являются признание выборов мировым сообществом как демократичных, возможность голосовать для находящихся на передовой военнослужащих, также возможность принять участие в выборах всех, кто выехал из страны, и предоставление материальной помощи от других государств на расходы по организации и проведения голосования, передает «Рамблер».

    Ермак добавил, что западные партнеры при этом задают Киеву вопросы, что он думает о проведении выборов, однако при этом оказывают давление. Кроме того, глава офиса Зеленского подчеркнул, что сам он про выборы не думает, так как есть более важные задачи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что лидер киевского режима Владимир Зеленский уже заявил о несвоевременности выборов. Тем самым он дал понять, что готов отменить проведение выборов президента Украины в 2024 году.

    Коментарии (5)
    11 ноября 2023, 01:59
    В Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС

    Reuters: Германия и некоторые другие члены ЕС выступили против предоставления военной помощи Украине на 20 млрд евро

    В Британии узнали об отказе Германии выделять Украине 20 млрд евро по линии ЕС
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Германия и некоторые другие страны ЕС выступают против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 млрд евро, сообщил дипломатический источник Reuters.

    По словам неназванного дипломата, план Евросоюза по выделению Украине до 20 млрд евро в качестве военной помощи встречает сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и может претерпеть изменения. Как сообщается, среди стран, которые заняли такую позицию, оказалась Германия, передает РИА «Новости».

    «Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить... У Германии возникло много вопросов... и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», – заявил дипломатический источник.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине из-за нехватки финансирования.

    Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (9)
    11 ноября 2023, 08:56
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»

    Tекст: Александра Юдина

    Расчеты 152-мм САУ «Акация» Западного военного округа в режиме 24/7 громят противника на Купянском направлении, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожают опорные пункты, арт-батареи, вооружение и военную технику ВСУ.

    Кроме того, техника наносит удары туда, «где враг и вовсе не ожидает». В арсенале у расчетов САУ «Акация» 152-миллиметровые осколочные, осколочно-фугасные и фугасные боеприпасы.

    Уточняется, что разведчики соединения Западного военного округа вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ, поле чего точным огнем «Акаций» цель была уничтожена.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 21:34
    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Эстонские разведчики пришли к выводу о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный центр сил обороны Эстонии заявил о переходе инициативы в Донбассе к российским военным, на боевые действия оказывает внимание распутица, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Представители разведки отмечают, что Вооруженные силы России продолжают атакующие действия в ДНР и ЛНР, и пришли к выводу, что российские военные перехватили инициативу в Донбассе, передает ТАСС.

    По оценке эстонских экспертов, из-за распутицы в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин, и обе стороны «постараются усилить свои позиции» до зимы.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 09:23
    Бывший чиновник Минобороны США рассказал, как какое будущее ждет Зеленского

    Asia Times: Западные представители сместят Зеленского из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада сместят украинского президента Владимира Зеленского с его поста по причине провалов ВСУ и неспособности победить в конфликте с Россией, выразил мнение экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен изданию Asia Times.

    По его словам, Зеленскому придется провести президентские выборы в марте следующего года, после чего его сменят, однако в случае, если он станет сопротивляться, его уберут вследствие похожей на Майдан революции, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что Запад продолжает осознавать тот факт, что Украина не одержит победу в конфликте, так как украинские военные терпят поражение за поражением, а российские военные тем временем сжигают поставленную Западом Киеву дорогостоящую технику.

    При этом экс-помощник замминистра американского оборонного ведомства подчеркнул, что в случае, если конгресс будет тянуть время или администрация выразит согласие на гораздо меньшую сумму, то действующему украинскому президенту «придет конец».

    В этом контексте Брайен добавил, что Вашингтон может осознать, что это – единственный выход, так как Зеленский, очевидно, не хочет добровольно уходить в отставку.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

    Коментарии (6)
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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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