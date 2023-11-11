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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    22 комментария
    11 ноября 2023, 08:56

    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»

    Tекст: Александра Юдина

    Расчеты 152-мм САУ «Акация» Западного военного округа в режиме 24/7 громят противника на Купянском направлении, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожают опорные пункты, арт-батареи, вооружение и военную технику ВСУ.

    Кроме того, техника наносит удары туда, «где враг и вовсе не ожидает». В арсенале у расчетов САУ «Акация» 152-миллиметровые осколочные, осколочно-фугасные и фугасные боеприпасы.

    Уточняется, что разведчики соединения Западного военного округа вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ, поле чего точным огнем «Акаций» цель была уничтожена.

    9 ноября 2023, 20:56
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»

    WP: Высокопоставленные военные ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожской области

    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные военные ВСУ и лучшие украинские солдаты погибли от ракетного удара ВС России во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщила The Washington Post.

    Издание пишет, что во время церемонии, которая превратилась в «кровавую бойню», прилетела российская ракета, которая попала во двор и в дорогу. Некоторые источники сообщают, что ракет было две. В результате погибли свыше 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих, которых вопреки обычаю собрали не в бункере или в помещении, а построили во дворе.

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу, 5 ноября, на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». В результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

    Коментарии (30)
    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Коментарии (29)
    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2023, 22:02
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам

    Власти общины в Ивано-Франковской области сочли неуместным снос памятников советским солдатам

    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам после опроса населения, сообщили украинские СМИ.

    Жители общины сочли, что деньги на снос памятников лучше потратить на нужды ВСУ, при этом община вернется к вопросу о демонтаже монументов после отмены военного положения, передает ТАСС.

    Кроме того, жители села Золотая липа на территории общины выступили против переименования улицы Правды. Они считают, что оно не связано с СССР или Россией. Отмечается, что на территории Тлумацкой городской общины установлено девять памятников советским воинам.

    Ранее Галицкий райсуд Львова приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком на два года женщину, заказавшую порчу памятника националисту Степану Бандере.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 06:58
    Российский разведчик рассказал о ликвидации француза-диверсанта в ходе СВО

    Российский разведчик рассказал об уничтожении украинской ДРГ и ее французского командира

    Tекст: Антон Антонов

    Боец российской разведывательной бригады «Днепр» рассказал, как спецназ ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которой был француз – предположительно, командир ДРГ.

    Разведчик рассказал, что «один раз видел француза» в составе украинской диверсионной группы. Как заявил российский военный, тот «умирая, говорил по-французски». Разведчик предположил, что это был офицер и командир ДРГ, хотя наверняка установить не смогли – вся украинская группа была уничтожена, передает РИА «Новости».

    Напомним, наемник из США Мэттью Вандайк заявил, что на Украине в рядах ВСУ погибло много американцев. По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 03:24
    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor

    Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor передана российским военным для работы в зоне СВО

    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor
    @ BespokeGun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российским военным для работы в зоне специальной военной операции на Украине передана партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor, сообщил Ярослав Табольский – гендиректор компании BespokeGun, которая разработала и производит Raptor.

    Табольский сообщил, что военные получили винтовки под патрон .338 Lapua Magnum, с которыми вскоре вернутся на передовую. В каждый комплекс входят винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы, они индивидуально подобраны для каждого снайпера.

    Как пояснил Табольский, передаваемые партии небольшие, поскольку «каждая винтовка в индивидуальной комплектации», но «это все серийные изделия», передает РИА «Новости».

    Raptor Tactical .338 LM уже используется в зоне СВО. Винтовка может эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров, весит оружие без дополнительных приспособлений 7,1 кг. Учитывая кучность стрельбы в пределах 0,3 MOA (стремится к 0,1 MOA), опытный снайпер может дважды попасть буквально в одну точку.

    В августе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на форуме «Армия» новую разработку – снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта». Год назад Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

    Коментарии (20)
    9 ноября 2023, 16:52
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По словам Алаудинова, ВСУ ощущают напор российской армии и «начинают паниковать». Кроме того, бойцы спецназа и 4-я бригада 2-го армейского корпуса взяли в плен личный состав противника, а также отбили несколько огневых точек, пишет он в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что за последние недели российские военные взяли в плен порядка 20 украинских солдат. Алаудинов добавил, что сейчас на участке «Ахмата» иностранные наемники не фиксируются.

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе.

    Коментарии (10)
    10 ноября 2023, 14:12
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.

    Коментарии (5)
    8 ноября 2023, 12:22
    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку

    Депутат Бердичевский: Киев жестоким ударом по Донецку пытается перекрыть негативный информационный фон

    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство обеспокоено колоссальными репутационными потерями. Удар по Донецку был призван сместить акценты в информационном поле. Но каждый виновный в этом преступлении рано или поздно будет найден и наказан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

    «В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, свыше 20 жертв – ужасающая и невероятно большая цифра. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

    «Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.

    «Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.

    «Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.

    «Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем официальном Telegram-канале. Подчеркивается, что противник трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковал Ворошиловский район города.

    Запуск производился со стороны позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Селидово. Для нанесения удара украинские военные использовали РСЗО HIMARS и осколочные ракеты M-31. По предварительным данным, число жертв обстрелов превысило 20 человек. Кроме того, в представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, командиром которой является полковник Дмитрий Храпич.

    В связи с нанесенными ударами Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, ожидается, что обсуждение действий Украины будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    На прошлой неделе в результате обстрела Буденновского района Донецка погиб один сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе. Также среди пострадавших оказалась женщина в Новолуганском.

    Коментарии (10)
    8 ноября 2023, 21:45
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев продолжит наступление в этом и будущем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

    По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города, конкретные направления, куда пойдут ВСУ и в каком направлении будут вести наступление, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинская власть вместо подготовки к зиме разворовала миллиарды долларов.

    Коментарии (30)
    9 ноября 2023, 12:34
    Эксперт оценил слова Зеленского о планах наступления ВСУ

    Украинский политолог Скачко: Зеленский может бросить ВСУ в наступление хоть завтра, результат известен заранее

    Эксперт оценил слова Зеленского о планах наступления ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Зеленский может снова попытаться отправить ВСУ в наступление, возможно, у него даже есть план. Однако атака заранее обречена на провал, что уже произошло с первой попыткой «контрнаступа», сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины продолжить наступление в этом и следующем году, а также заверил в готовности страны сражаться даже без поддержки США.

    «Наличие плана не означает, что есть реальные возможности для его реализации. Фундамент, на котором держится власть Зеленского, – это его готовность беспрекословно следовать указаниям Запада, в частности США. Опять же, он указывает, что выполнить поставленные задачи можно только в том случае, если ВСУ поставят все то, что они так просили в части вооружения», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «При этом, конечно, нельзя исключать того, что в будущем году украинские военные вновь пойдут в контрнаступление. Другое дело, что шансов на успех у них будет не больше, чем в первый раз. Так что, по большому счету, можно начинать атаку хоть завтра, если уж результат заранее известен», – иронично добавляет собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на слова Зеленского о том, что Украина продолжит сражаться даже без поддержки США. «Это примитивные заявления на публику, направленные как на американцев, так и на украинцев», – считает он.

    «С одной стороны, Штатам показывают, что ВСУ якобы настроены идти до конца. С другой стороны, это должно мобилизовать ту небольшую часть граждан Украины, которые поддерживают нынешнюю власть в Киеве. Возможно, это даже кого-то успокоит», – заключил Скачко.

    Украина продолжит наступление в этом и будущем году, заявил Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters. По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города и конкретные направления, куда пойдут ВСУ.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что ВСУ не добились успеха из-за того, что получили от Запада меньше вооружений, чем рассчитывали.

    Кроме того, Зеленский, обращаясь к американцам, сказал, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится. Он также попросил у Вашингтона доступ к военным технологиям. Ранее газета ВЗГЛЯД подвела военные и политические итоги украинского контрнаступления.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 03:30
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    После визита в Казахстан Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, его сопровождали руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент посетил штаб Вооруженных сил, завершив официальный визит в Казахстан. Путин ознакомился с новыми образцами военной техники, а также заслушал доклады о ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Предыдущий визит состоялся в октябре.

    Коментарии (18)
    9 ноября 2023, 06:53
    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»

    Зеленский обратился к американцам с заявлением о готовности Украины сражаться без их поддержки

    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что высказывания ряда республиканцев «сейчас действительно опасны». Как отметил Зеленский, украинский народ «боится таких голосов», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.


    Коментарии (19)
    10 ноября 2023, 20:23
    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы сохранить территории

    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские генералы должны сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся территории, в том числе Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media обратился к генералам ВСУ, посоветовав им «взять пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским». По словам разведчика, убивать его не надо, просто свергнуть, передает РИА «Новости».

    Как заявил Риттер, свержение Зеленского могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (9)
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    Украину ждут новые проблемы на фронте

    Евросоюз не успевает поставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года. ВСУ получили меньше трети обещанного. При этом в ЕС говорили не только о желании «победить Россию на поле боя», но и собирались наладить производство боеприпасов на Украине. Почему обещания европейцев оказались невыполненными? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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