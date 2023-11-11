Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Глава Смоленской области: На месте падения БПЛА пострадавших нет
Глава Смоленской области Анохин: На месте падения БПЛА пострадавших нет
На месте падения БПЛА в Смоленской области пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин.
В своем Telegram-канале он указал, что ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе был обезврежен дрон, обошлось без пострадавших.
Анохин отметил, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы.
Накануне вечером российская ПВО перехватила над территорией Смоленской и Московской областей два украинских беспилотника.