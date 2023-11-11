Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Обломки сбитого над Коломной беспилотника упали возле «КБ машиностроения»
В соцсетях появились данные о падении обломков сбитого над Коломной БПЛА возле «Конструкторского бюро машиностроения»
Обломки сбитого над Коломной беспилотника упали возле «Конструкторского бюро машиностроения», свидетельствует появившаяся в соцсетях информация.
По сообщениям в соцсетях, на месте падения обломков беспилотника в Коломне дежурят полицейские и машины скорой помощи, сообщает Life.
Накануне вечером российская ПВО перехватила над территорией Смоленской и Московской областей два украинских беспилотника.
Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени АО «Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения» (КБМ) в Коломне – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. В стенах «КБ машиностроения» (КБМ) был разработан оперативно-тактический комплекс «Искандер».