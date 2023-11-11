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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    11 ноября 2023, 02:45

    Moody's ухудшило прогноз рейтинга США

    Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США на негативный на фоне риска остановки работы правительства

    Tекст: Антон Никитин

    Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США со стабильного до негативный на фоне риска приостановки работы федерального правительства Соединенных Штатов (шатдауна).

    В заявлении отмечается, что такое решение было принято из-за политики Вашингтона, которая описывается как «балансирование на грани войны», а также «продолжающейся политической поляризации внутри Конгресса США», которая может доставить трудности при принятии бюджетного плана, передает ТАСС.

    Эксперты Moody's спрогнозировали, что в условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство.

    Напомним, в конце сентября Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный республиканцами проект финансирования федерального бюджета Соединенных Штатов, который не включает выделение помощи Украине. Вслед за этим Сенат утвердил финансирование правительства Штатов на 45 дней без помощи Украине.

    Срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства Соединенных Штатов истекает 17 ноября.

    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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    10 ноября 2023, 11:43
    В России создана авиаракета нового поколения

    Ростех: В России создана авиаракета нового поколения

    В России создана авиаракета нового поколения
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения, обладающую высокоэффективным двигателем, и таким образом заложили основу для создания ракет, объединяющих свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    В Ростехе по итогам вручения премии имени Николая Макаровца сообщили, что коллектив НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева, признанный победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения», представил разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения. Отмечается, что авторам удалось решить ряд сложных научных, технических и практических задач, передает ТАСС.

    Применение ракеты позволит обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах, добавили в Ростехе.

    Специалисты впервые заложили основу создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, говорится в сообщении.

    В сентябре сообщалось, что предприятия Ростеха разрабатывают управляемые снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва», которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, увеличился выпуск «Кинжалов».

    Коментарии (27)
    10 ноября 2023, 15:43
    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

    Посол Мешков назвал обвинения Парижа в адрес России по инциденту со звездами Давида возмутительными

    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида
    @ REUTERS/Lucien Libert

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления Парижа о России в связи с инцидентом со звездами Давида во французской столице возмутительны и направлены на ухудшение отношений двух стран, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Мешков назвал заявления МИД Франции «совершенно возмутительными». Он напомнил, что отношения России и Франции и без того непростые, передает РИА «Новости».

    Напомним, МИД Франции накануне заявил о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

    Мешков отметил, что власти Франции не обращались к российскому посольству за разъяснениями, а просто «выступили через свой рупор». Он сообщил, что Россия ждет проведения досконального расследования по данному инциденту. К тому же, отметил дипломат, у французской стороны уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения.

    Посольство России подчеркивало, что события в Париже не имеют к нашей стране никакого отношения. Там осудили попытки огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации.

    После обострения конфликта на Ближнем Востоке во Франции зафиксирован рост числа актов антисемитизма. В одном из районов Парижа жилые дома пометили звездами Давида. Аналогичные изображения появились и в пригородах французской столицы. По данному делу власти Франции задержали мужчину и женщину из Молдавии, их решили депортировать.

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    10 ноября 2023, 16:44
    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector

    Финская полиция заявила, что газопровод Balticconnector поврежден якорем от китайского судна

    В Финляндии определились с основной версией повреждения газопровода Balticconnector
    @ IMAGO/Heikki Saukkomaa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Повредивший эстонско-финский газопровод Balticconnector якорь, скорее всего, принадлежит китайскому судну Newnew Polar bear, заявил комиссар финской полиции Ристо Лохи.

    Лохи заявил, что техническое расследование продолжается, хотя на месте происшествия оно уже завершено. По его словам, предварительно можно утверждать, что Balticconnector повредил якорь от китайского судна, передает «Интерфакс».

    Центральная криминальная полиция Финляндии отмечает, что основной линий расследования инцидента по-прежнему остается выяснение участия в нем Newnew Polar bear.

    Отмечается, что правительство Финляндии связалось с китайскими коллегами и подготовило международный запрос о юридической помощи для получения информации и углубления сотрудничества.

    Ранее Финляндия уведомила Россию о продолжении расследования аварии на Balticconnector. Эстонские власти заявили, что причиной утечки на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь.

    Коментарии (17)
    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 06:58
    Российский разведчик рассказал о ликвидации француза-диверсанта в ходе СВО

    Российский разведчик рассказал об уничтожении украинской ДРГ и ее французского командира

    Tекст: Антон Антонов

    Боец российской разведывательной бригады «Днепр» рассказал, как спецназ ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которой был француз – предположительно, командир ДРГ.

    Разведчик рассказал, что «один раз видел француза» в составе украинской диверсионной группы. Как заявил российский военный, тот «умирая, говорил по-французски». Разведчик предположил, что это был офицер и командир ДРГ, хотя наверняка установить не смогли – вся украинская группа была уничтожена, передает РИА «Новости».

    Напомним, наемник из США Мэттью Вандайк заявил, что на Украине в рядах ВСУ погибло много американцев. По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 14:12
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.

    Коментарии (5)
    10 ноября 2023, 15:57
    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах

    Бывший морпех США Берлетик: Украину ждет военный и экономический крах

    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украину после окончания конфликта ждет военный и экономический крах, заявил бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик.

    По его словам, Украина продолжает катиться вниз по наклонной, и остановить этот процесс не поможет Запад, передает RT.

    Берлетик добавил, что Вашингтону, Брюсселю и Лондону наплевать на Украину, так как она никогда не была им по-настоящему интересна. «Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться», – подчеркнул экс-морпех.

    Как ранее рассказали в Кремле, в США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине.

    Коментарии (25)
    10 ноября 2023, 15:36
    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине

    Reuters: ЕС сможет обойти вето Венгрии на предоставление помощи Украине в 50 млрд евро

    В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на оказание помощи Украине
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз сможет обойти потенциальное вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, попросив правительства стран-членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева, сообщили официальные лица Евросоюза агентству Reuters.

    Как заявил один из чиновников Евросоюза, вопрос о деньгах для Украины так или иначе будет решен. Киев получит поддержку ЕС, если Венгрия станет препятствием для необходимого единогласия, чтобы сделать это через бюджет ЕС, страны-члены найдут другой способ, например, межправительственное соглашение или национальные гарантии, передает ТАСС.

    Ожидается, что страны Евросоюза проголосуют по пакету помощи для Киева на саммите 14–15 декабря.

    Ранее газета Politico со ссылкой на дипломата сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро.

    Коментарии (13)
    10 ноября 2023, 08:34
    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

    Армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны «Хец 3»

    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль впервые применил в бою систему противоракетной обороны «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенную для перехвата баллистических ракет, сообщило министерство обороны еврейского государства.

    В сообщении Минобороны говорится, что перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения в четверг, 9 ноября. Отмечается, что перехват цели, запущенной в районе Красного моря в сторону Израиля, произведен эффективно.

    «Это первый оперативный перехват, осуществленный системой «Хец 3» с момента ее развертывания в 2017 году», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны Израиля.

    В четверг ЦАХАЛ заявлял о перехвате запущенной из Йемена по Израилю ракеты, однако в сообщении не говорилось об использовании системы «Хец 3».

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

    В марте 2022 года интерес к покупке израильской системы ПРО выразила Германия.

    Коментарии (30)
    10 ноября 2023, 18:24
    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса

    Генсек НАТО Столтенберг: Победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой

    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

    Как указал Столтенберг, победа России «на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО», это «сделает НАТО уязвимой». По его словам, альянс должен продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы усилить ее поле боя и за столом переговоров, передает ТАСС.

    В понедельник бывший работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс потерпел неудачу на украинской территории, потому, вероятно, у него не будет будущего. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

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    10 ноября 2023, 05:28
    Байден не смог самостоятельно надеть футболку

    Байдену не удалось без посторонней помощи надеть подаренную футболку

    Tекст: Антон Антонов

    Джо Байдену на мероприятии автомобильного профсоюза в штате Иллинойс подарили футболку, самостоятельно надеть ее президенту США не удалось.

    Получив в подарок красную футболку, Байден захотел надеть ее поверх рубашки. Он смог справиться с рукавами и просунуть голову в горловину, но далее произошла заминка – чтобы спустить футболку до пояса Байдену потребовалась помощь предыдущего спикера, передает РИА «Новости».

    Это был не единственный казус во время выступления президента. Во время его речи из зала послышался звук падения. Байден заверил, что упал не он: «Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я». После этого президент изобразил растерянность, за которую его часто критикуют в СМИ.

    Кроме того, едва он начал свою речь из зала послышался женский голос, призывающий к перемирию в Газе.

    Женщину вывела охрана под свист публики, которая выкрикивала лозунг «Вперед, Джо», передает ТАСС.

    При этом Байден призывал отпустить ее.

    Напомним, в 2022 году была опубликована видеозапись того, как Байден во время визита в Кентукки не смог самостоятельно надеть пиджак и удержать солнцезащитные очки.

    Коментарии (19)
    10 ноября 2023, 14:24
    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США

    Орбан: Украина отказалась подписать мирный договор с Россией в 2022 году по указу США

    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со ссылкой на разведданные сообщил, что киевский режим в марте 2022 года по указу Соединенных Штатов отказался подписать проект мирного соглашения с Россией в ходе переговоров в Стамбуле.

    «Мы тоже из разных отчетов и разведывательных источников знаем, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое – как гласит дипломатическая сплетня – украинцы не подписали по указанию США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радио Kossuth.

    Орбан добавил, что в дипломатической среде «хорошо известны» заявления бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что именно из-за давления с американской стороны не состоялось мирное соглашение между Москвой и Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Киев упустил пять возможностей урегулировать конфликт и заключить мир с Россией.

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    10 ноября 2023, 15:07
    Из-за обрушения моста в Подмосковье возбудили уголовное дело

    СК: Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения моста в Подмосковье

    Из-за обрушения моста в Подмосковье возбудили уголовное дело
    @ СК РФ по Московской области/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после обрушения моста в Подольске, в результате чего пострадала женщина, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

    По ее словам, 10 ноября в деревне Кутьино Подольского городского округа произошло обрушение автомобильного моста, в результате чего женщина попала в больницу, СК по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ), передает РИА «Новости». Врадий добавила, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

    Как сообщил источник ТАСС, в городском округе Подольск в деревне Кутьино произошло обрушение пролета моста через реку Пахру, в момент происшествия на мосту находился автомобиль, в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована.

    По его словам, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Движение автотранспорта перекрыто. Как уточнили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, пострадавшая госпитализирована в Подольскую клиническую больницу. «Проводится необходимая диагностика, состояние оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – сообщили в министерстве.

    В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство по данному факту начало проверку.

    Ранее виадук рухнул на федеральную трассу во Владивостоке.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 17:32
    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов

    Минобороны: Средства ПВО за неделю сбили четыре МиГ-29, два Су-27 и 32 ракеты HIMARS ВСУ

    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю сбили четыре Миг-29, два Су-27, два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение недели ВС РФ сбили восемь боевых украинских самолетов, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

    Отмечается, что на Запорожском направлении Российская армия отразила 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работина Запорожской области, а потери Киева за минувшую неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты ВСУ при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

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