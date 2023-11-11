Moody's ухудшило прогноз рейтинга США

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США на негативный на фоне риска остановки работы правительства

Tекст: Антон Никитин

В заявлении отмечается, что такое решение было принято из-за политики Вашингтона, которая описывается как «балансирование на грани войны», а также «продолжающейся политической поляризации внутри Конгресса США», которая может доставить трудности при принятии бюджетного плана, передает ТАСС.

Эксперты Moody's спрогнозировали, что в условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство.

Напомним, в конце сентября Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный республиканцами проект финансирования федерального бюджета Соединенных Штатов, который не включает выделение помощи Украине. Вслед за этим Сенат утвердил финансирование правительства Штатов на 45 дней без помощи Украине.

Срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства Соединенных Штатов истекает 17 ноября.