На Украине заявили о взрывах в Одессе

Автор Telegram-канала «Русский инженер» задался вопросом, зачем Украине сейчас строить школы, ведь многие дети попросту выехали из страны, рождаемость низкая, а всю социальную сферу киевскому режиму приходится обеспечивать за счет Запада.
«Если вспомнить, что школы там в основном используют для размещения личного состава, то вывод прост – замаскированное строительство укрепленных пунктов дислокации, либо производственные мощности для оборонных целей, складов вооружений, пункты управления», – написал эксперт, отметив, что именно так следует расценивать любые заявления Киева о строительстве подземных сооружений и коммуникаций.
Напомним, ранее глава подконтрольной киевскому режиму военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в поселке Коротыч строится «школа под землей, где смогут учиться дети». По его словам, в здании смогут находиться около 500 человек. На строительство направили 99,1 млн гривен (2,7 млн долларов), передает РИА «Новости».
Укрытие, как сообщил Синегубов, будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода. Оснастить его планируется автономным источником электроэнергии. По словам главы областной администрации, школа выдержит «прямое попадание ракеты С-300».