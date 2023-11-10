Участники конкурса «Это у нас семейное» из Севастополя рассказали о работе волонтерами

Tекст: Александра Юдина

По словам Юлии Панковой, о старте конкурса «Это у нас семейное» семья узнала, когда у них в гостях были бабушка с дедушкой.

«Мы сразу решили принять участие в таком объединяющем семью проекте, чтобы поделиться историей нашей семьи и показать, как важно бережно хранить и приумножать семейные традиции», – отметила она.

Вместе с ней семейную команду на конкурсе представляют супруг Юрий, сын Кирилл, дедушка Виталий Егорович, бабушки Мария Ивановна и Екатерина Николаевна. А поддерживает семью трехлетняя дочь Юлии и Юрия Алиса.

В данный момент Панковы приступили к выполнению заданий дистанционного этапа. «Задание, над которым работаем сейчас – «Добро и благодарность». Одно из заданий направления называется «Мы – волонтеры».

«Мы собираем посылки, чтобы отправить их жителям ДНР и бойцам СВО. И очень здорово, что мы можем сделать доброе дело в рамках конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей. Дальше мы планируем попробовать свои силы и в других заданиях, будем даже петь, хотя в семье у нас нет музыкантов, но мы будем стараться, ведь сложности сближают!» – рассказали Панковы.

В семье Панковых сошлись две династии строителей и плотников. Профессия мамы стала продолжением профессии ее деда. А у Юрия профессиональную династию представляют четыре поколения.

«Еще мой прадед, по рассказам отца, занимался плотничеством. Дед был отличным специалистом по деревянному домостроению, обучившим не одно поколение плотников. Свои навыки он передал и моему отцу, а он, с самого детства натаскивал меня. Уже с пятого класса я помогал ему», – сообщил Юрий Панков.

«А чтобы сохранить опыт и навыки предков, мы основали столярную мастерскую. Работа с натуральным и экологически чистым материалом дает возможность внести вклад в сохранение окружающей среды», – добавила Юлия.

Об этом она рассказывает и в своем блоге, в котором семья продвигает образ рабочих профессий. Кроме того, в этом году Юлия стала победителем проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в категории «Начинающие» в направлении «Корпоративный блог».

Сын Кирилл с детсада занимает призовые места во всероссийских конкурсах, участвует в олимпиадах. При этом помогает родителям в профессиональной деятельности: с помощью технологии 3D-моделирования он может сделать гайку, болт или другие детали, которые можно использовать в работе родителей.

Семья является финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2023» в номинации «Семейная династия», бережно хранит семейные традиции и приумножает их. И уже сейчас это дает результат: дети интересуются историей своих предков и чтут семейные ценности.

«Наши деды и папа очень трепетно относятся к патриотическому воспитанию в семье. Именно они передали уважение к истории и памяти наших героических предков детям. Парад Победы, шествие «Бессмертного полка» – всегда для нас очень важные события. А наш любимый праздник – День семьи, любви и верности. В этот день мы обычно собираемся вместе, пересматриваем архив семейных фотографий за прошедший год и составляем альбом для печати из самых душевных снимков», – рассказала о традициях Юлия.

Напомним, за пять лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет российский лидер Владимир Путин.