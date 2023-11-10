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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    10 ноября 2023, 12:27

    Участники конкурса «Это у нас семейное» из Севастополя рассказали о работе волонтерами

    Tекст: Александра Юдина

    В конкурсе «Это у нас семейное» участвует семья Панковых из Севастополя, представителей династии строителей-плотников, которые вместе путешествуют, работают и помогают добрым делом в рамках задания дистанционного этапа конкурса «Добро и благодарность».

    По словам Юлии Панковой, о старте конкурса «Это у нас семейное» семья узнала, когда у них в гостях были бабушка с дедушкой.

    «Мы сразу решили принять участие в таком объединяющем семью проекте, чтобы поделиться историей нашей семьи и показать, как важно бережно хранить и приумножать семейные традиции», – отметила она.

    Вместе с ней семейную команду на конкурсе представляют супруг Юрий, сын Кирилл, дедушка Виталий Егорович, бабушки Мария Ивановна и Екатерина Николаевна. А поддерживает семью трехлетняя дочь Юлии и Юрия Алиса.

    В данный момент Панковы приступили к выполнению заданий дистанционного этапа. «Задание, над которым работаем сейчас – «Добро и благодарность». Одно из заданий направления называется «Мы – волонтеры».

    «Мы собираем посылки, чтобы отправить их жителям ДНР и бойцам СВО. И очень здорово, что мы можем сделать доброе дело в рамках конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей. Дальше мы планируем попробовать свои силы и в других заданиях, будем даже петь, хотя в семье у нас нет музыкантов, но мы будем стараться, ведь сложности сближают!» – рассказали Панковы.

    В семье Панковых сошлись две династии строителей и плотников. Профессия мамы стала продолжением профессии ее деда. А у Юрия профессиональную династию представляют четыре поколения.

    «Еще мой прадед, по рассказам  отца, занимался плотничеством. Дед был отличным специалистом по деревянному домостроению, обучившим не одно поколение плотников. Свои навыки он передал и моему отцу, а он, с самого детства натаскивал меня. Уже с пятого класса я помогал ему», – сообщил Юрий Панков.

    «А чтобы сохранить опыт и навыки предков, мы основали столярную мастерскую. Работа с натуральным и экологически чистым материалом дает возможность внести вклад в сохранение окружающей среды», – добавила Юлия.

    Об этом она рассказывает и в своем блоге, в котором семья продвигает образ рабочих профессий. Кроме того, в этом году Юлия стала победителем проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в категории «Начинающие» в направлении «Корпоративный блог».

    Сын Кирилл с детсада занимает призовые места во всероссийских конкурсах, участвует в олимпиадах. При этом помогает родителям в профессиональной деятельности: с помощью технологии 3D-моделирования он может сделать гайку, болт или другие детали, которые можно использовать в работе родителей.

    Семья является финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2023» в номинации «Семейная династия», бережно хранит семейные традиции и приумножает их. И уже сейчас это дает результат: дети интересуются историей своих предков и чтут семейные ценности.

    «Наши деды и папа очень трепетно относятся к патриотическому воспитанию в семье. Именно они передали уважение к истории и памяти наших героических предков детям. Парад Победы, шествие «Бессмертного полка» – всегда для нас очень важные события. А наш любимый праздник – День семьи, любви и верности. В этот день мы обычно собираемся вместе, пересматриваем архив семейных фотографий за прошедший год и составляем альбом для печати из самых душевных снимков», – рассказала о традициях Юлия.

    Напомним, за пять лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

    Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет российский лидер Владимир Путин.

    9 ноября 2023, 21:28
    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией

    Россия прекратила сотрудничество с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия

    Россия вышла из соглашения по ядерному оружию с Японией
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действие соглашения между Россией и Японией о ликвидации ядерного оружия прекращено, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

    Министерству иностранных дел России дано поручение оповестить о принятом решении японскую сторону.

    Соглашение было подписано 13 октября 1993 года в Токио, оно было нацелено на содействие в безопасности ликвидации ядерных вооружений, подлежащих сокращению в России в рамках двусторонних или многосторонних договоров.

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    9 ноября 2023, 20:40
    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    ВС России ликвидировали более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы ВС России накрыли огнем позицию ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 40 украинских боевиков, сообщили в оперативных службах региона.

    Как рассказал их представитель, военнослужащие группировки войск «Днепр» отлично работают по позициям противника в районе Берислава на правобережье Херсонской области, в ходе очередной атаки артиллеристы уничтожили более 40 военных ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка.

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    8 ноября 2023, 13:51
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    @ Hannes P Albert/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» (G7) не станут возвращать России замороженные в начале спецоперации активы до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине, следует из заявления глав МИД «Семерки» по итогам встречи в Токио.

    В коммюнике указано, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными в соответствии с правовыми системами стран-участниц, передает ТАСС.

    Также стало известно, что представители 31 страны присоединились к инициативе G7 о долгосрочной поддержке Украины в вопросе безопасности.

    Ранее страны «Группы семи» пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2023, 16:20
    Медведев назвал количество принятых на контрактную службу с начала года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала этого года около 410 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Работа по привлечению людей на контрактную службу будет продолжена в следующем году, сообщил Медведев, передает РИА «Новости». Он отметил, что число желающих служить по контракту растет.

    Медведев добавил, что в России кратно выросло производство вооружений и военной техники, и «противник с этим не может не считаться». Возможности российского оборонно-промышленного комплекса достигли «невиданного уровня» быстрее, чем предполагалось, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину роста числа желающих служить по контракту.

    Коментарии (6)
    9 ноября 2023, 13:08
    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России

    Глава ЦБ Набиуллина: Проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы

    Глава ЦБ назвала главную проблему экономики России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая, необходимо повышать производительность труда, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация стоит остро, особенно в отраслях машиностроения, химической промышленности, передает ТАСС.

    Согласно данным регулятора, безработица в октябре вновь обновила исторический минимум.

    Набиуллина подчеркнула, что в данный момент проблемой для экономики России является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы, передает Прайм.

    «В опросах участвуют 13 тыс. предприятий, и мы спрашиваем наши регионы перед каждым решением по ставке: как чувствует себя экономика, в каких отраслях, какие основные проблемы, связанные с ростом экономики», – пояснила глава Банка России.

    Она также напомнила, что ЦБ в 2024 году ожидает положительные темпы роста кредитного портфеля, в том числе корпоративного, однако действительно важным остается вопрос, чтобы кредиты корпорациям пошли прежде всего на структурную перестройку – импортозамещение, технологический суверенитет.

    Ранее глава ЦБ объяснила, почему рубль ослаб летом 2023 года.

    Коментарии (38)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    16 комментариев


    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 19:55
    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек

    Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели шести человек в результате обстрела со стороны ВСУ

    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

    По предварительной информации, украинский снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев, произошло обрушение перекрытий, шесть человек погибло, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Подробные данные о случившемся выясняются, добавил Кулемзин.

    Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадали пять мирных жителей.

    Коментарии (23)
    8 ноября 2023, 21:01
    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За первые девять месяцев этого года Индия сэкономила около 2,7 млрд долларов, покупая нефть из России, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

    Данные министерства торговли Индии свидетельствуют, что с января по сентябрь страна закупила 69,06 млн тонн российской нефти, средняя цена составила 525,6 доллара за тонну с учетом расходов на перевозку и страхование, пишет Reuters, передает РБК.

    При этом средняя цена нефти из Ирака составила 564,46 доллара за тонну. Таким образом, закупая российскую нефть вместо иракской, Нью-Дели сэкономил 2,7 млрд долларов. Отмечается, что Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти, на фоне антироссийских санкций она стала крупнейшим покупателем этого сырья из России.

    Ранее Индия решила увеличить поставки коксующегося угля из России.

    Коментарии (7)
    9 ноября 2023, 11:27
    Глава ЦБ объяснила ослабление рубля летом 2023 года

    Глава ЦБ Набиуллина объяснила ослабление рубля летом 2023 года внутренним инфляционным давлением

    Глава ЦБ объяснила ослабление рубля летом 2023 года
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ослабление курса рубля летом текущего года отражало фиксированное внутреннее инфляционное давление, на это не влияли внешние условия, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, начавшееся в июле – августе ослабление курса рубля началось в ответ на внутреннее инфляционное давление, а не в силу изменений внешних условий, передает ТАСС.

    Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика при этом обеспечивает стабилизацию курса отечественной валюты, чтобы предотвратить то, что называется самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали.

    Также председатель Банка России добавила, что после повышения ключевой ставки началось возвращение наличных денег в банки, так как ставки по депозитам стали более привлекательными.

    «С осени прошлого года был устойчивый рост наличных в обращении, люди предпочитали держать сбережения при себе. Сейчас ставки по депозитам стали снова привлекательными – 13-14% – это хорошая доходность безрисковых вложений», – заверила Набиуллина.

    Кроме того, председатель ЦБ указала на то, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года.

    Прогнозируются более умеренные темпы роста после очень быстрых темпов восстановления в связи с завершением восстановительной стадии.

    «В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», – резюмировала она.

    Коментарии (14)
    8 ноября 2023, 13:29
    Страны G7 пригрозили последствиями за поддержку действий России на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Группы семи (G7) пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине, следует из заявления глав МИД «Большой семерки» в Токио.

    В тексте заявления указано, что представители Запада призывают третьи стороны прекратить материальную поддержку «российской агрессии», в противном случае они столкнутся с серьезными последствиями», передает ТАСС.

    Тем не менее представители G7 не согласовали конкретных решений о санкциях против алмазов из России. В частности, участники договорились только «активизировать консультации».

    «С целью снизить доходы России от экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России», – следует из заявления.

    Ранее страны G7 выразили сожаление в связи с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россией.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2023, 19:29
    ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в России в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постепенное снижение годовой инфляции в России ожидается весной 2024 года, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России (ЦБ).

    Инфляция будет снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе, передает ТАСС.

    «В дальнейшем расширение спроса будет соответствовать темпам прироста внутренне ориентированного выпуска и поэтому не будет вызывать повышенного роста цен», – отмечается в документе. Прогнозный диапазон по инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%.

    Ранее ЦБ назвал среднюю ключевую ставку в России до конца 2023 года.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 14:58
    Россия и Казахстан задумались о совместной работе по нефтедобыче

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Москва и Астана решили активизировать диалог по добыче нефти.

    В совместном заявлении глав государств, принятом на переговорах в Астане, говорится, что Россия и Казахстан намерены активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров, передает ТАСС.

    Также решено воплотить планы по строительству новых трубопроводов и реконструкции существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов между Россией и Казахстаном, а также в третьи страны.

    Ранее в Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

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    7 ноября 2023, 17:52
    Мирные жители пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли центр Донецка, в результате пострадали пять мирных жителей.

    Обстрелу подвергся густонаселенный район Донецка, в котором находится транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, передает РИА «Новости». Всего прозвучало по меньшей мере три-четыре взрыва.

    Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска выпустили из РСЗО по центру Донецка как минимум пять снарядов.

    На прошлой неделе в результате украинского обстрела Буденновского района Донецка погиб сотрудник МЧС.

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    7 ноября 2023, 19:11
    Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми

    Депутат Госдумы Якубовский оценил открытость и доступность выставки «Россия» на ВДНХ

    Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Площадки выставки «Россия» на ВДНХ открыты для всех, но экспозицию целиком во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Якубовский. Ранее сообщалось, что выставку-форум «Россия» за три дня посетило почти 450 тыс. человек.

    «Я был в субботу на открытии выставки, мы представляли экспозицию родной Иркутской области, где присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев и практически все мои коллеги. Даже я, с учетом погруженности в особенности региона, узнал об Иркутской области немало нового. В целом же могу сказать: посетители выставки, в том числе и я, испытали настоящий восторг от мероприятий на ВДНХ», – поделился впечатлениями Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

    «Конечно, всю экспозицию выставки во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений. И тут еще нужно учитывать, что экспозиция будет регулярно обновляться. Поэтому я всем настоятельно рекомендую приходить на ВДНХ с детьми. Туда приходит очень много школьников, студентов и это отрадно – подрастающее поколение хочет знать про свою страну, хочет изучать, как живут люди в других регионах. Это один из лучших способов воспитания патриотизма в детях», – подчеркнул собеседник.

    «Отдельно отмечу: площадки выставки открыты для всех. Туда можно подходить, смотреть, принимать участие в розыгрышах и интерактивах, в разнообразной анимации и культурных программах. Кстати, от каждого региона приехали представители исполнительной и законодательной властей. Они свободно общались с людьми. Мы видим реализацию общегосударственного курса на открытость власти», – детализировал парламентарий.

    Гостями открывшейся 4 ноября Международной выставки-форума «Россия» в первые три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекордный для ВДНХ показатель. На территории ВДНХ в Москве состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации. Как писала газета ВЗГЛЯД, выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет. До закрытия выставки – до 12 апреля 2024 года – по словам организаторов, ее успеют посетить не меньше 20 млн человек.

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    8 ноября 2023, 15:29
    Путин: Россия и Китай не создают военных союзов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

    «Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», – сказал Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем, передает ТАСС.

    Путин в ходе встречи попросил передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, а также слова благодарности за теплый прием. Российский лидер подчеркнул, что между ним и китайским коллегой сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения», что дает возможность поддерживать стратегический характер межгосударственных связей.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества.

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