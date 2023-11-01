С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
На острове российского миллиардера Кесаева в Финляндии провели спецоперацию
Полиция проводит операцию на острове Котасаари российского олигарха Игоря Кесаева в финской Пуумале, сообщают местные СМИ.
Операцию инициировало Управление по взысканию долгов, власти Финляндии взяли остров под контроль «в рамках санкций против России», передает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ.
Кесаев приобрел остров в 2020 году, по данным финских журналистов, покупка обошлась олигарху в 700 тыс. евро. На острове планировалось возвести главное здание площадью 420 квадратных метров, гостевой дом на 530 квадратных метров, сауну на 100 квадратных метров и дом для персонала площадью 150 квадратных метров. Кроме того, в комплекс сооружений должны были войти бетонный причал, пешеходный мост и беговая дорожка по периметру острова.
В прошлом году Канада и Австралия ввели санкции против Игоря Кесаева.