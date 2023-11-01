На острове российского миллиардера Кесаева в Финляндии провели спецоперацию

Tекст: Валерия Городецкая

Операцию инициировало Управление по взысканию долгов, власти Финляндии взяли остров под контроль «в рамках санкций против России», передает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ.

Кесаев приобрел остров в 2020 году, по данным финских журналистов, покупка обошлась олигарху в 700 тыс. евро. На острове планировалось возвести главное здание площадью 420 квадратных метров, гостевой дом на 530 квадратных метров, сауну на 100 квадратных метров и дом для персонала площадью 150 квадратных метров. Кроме того, в комплекс сооружений должны были войти бетонный причал, пешеходный мост и беговая дорожка по периметру острова.

В прошлом году Канада и Австралия ввели санкции против Игоря Кесаева.