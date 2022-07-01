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Австралия ввела санкции против Львовой-Беловой и трех российских министров
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Австралия вводит санкции в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, сообщило австралийское МВД.
Кроме того, в санкционный список включены еще 12 россиян: президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, бизнесмен Александр Плехов, член совета директоров «Согаза» Михаил Клишин, предправления «Росгеологии» Сергей Горьков, сооснователь компании «Киевская площадь» Год Нисанов, экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий, владелец ЕСН Григорий Березкин, президент «Меркурия» Игорь Кесаев, бизнесмен Игорь Путин, зампредседателя правления «Согаза» Михаил Путин, председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Роман Путин и председатель совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алина Кабаева, передает ТАСС.
Напомним, в связи с событиями вокруг Украины австралийские санкции введены против более чем 800 граждан Россиии и Белоруссии, включая лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Санкции введены против 47 крупнейших российских предприятий и организаций. Австралия запретила экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа, импорт российских энергоносителей, оружия и боеприпасов.
Эксперты назвали причины вывода российского гарнизона с острова Змеиный
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Французские САУ СAESAR были развернуты на острове Кубанский, в 36 километрах от Змеиного. Вероятный масштабный удар по острову грозил потерей личного состава, и потому было принято решение об эвакуации гарнизона, – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В четверг Минобороны сообщило о выводе военнослужащих с острова Змеиный.
«Можно предположить, что из данных разведки стало известно: ВСУ готовили масштабный удар по этому острову, который отразить наличными силами было бы сложно. Не исключено, что предполагалось использование поставленных Западом французских самоходных артиллерийских установок CAESAR», – отметил военный эксперт Константин Сивков.
Он напомнил, что эти САУ были развернуты на острове Кубанский, расположенный в Одесской области близ устья Дуная, в 36 километрах от Змеиного. «Подобные удары по острову грозили потерей личного состава, и потому было принято такое решение», – отметил эксперт.
Схожее мнение высказал и источник Telegram-канала «Рыбарь», который указывает: после переброски в Одесскую область артиллерийских установок CAESAR и оперативно-тактических комплексов «Точка-У» плотность артиллерийского огня со стороны одесского побережья кратно возросла, поэтому и было решено эвакуировать военнослужащих ВС России со Змеиного. «Следующий этап битвы за остров Змеиный – это уничтожение морского и воздушного десанта ВСУ на подступах», – считает источник.
О том, что ВС России вывели гарнизон, находящийся на острове Змеиный, в четверг оповестило Минобороны России. В сообщении, которое было помещено в официальном Telegram-канале ведомства, указывалась не военная, а политическая причина. Россия тем самым продемонстрировала мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Если руководство Российской Федерации приняло такое решение, значит оно правильное. Взвешены все за и против, и, с учетом обвинений в адрес России, что мы чуть ли не устраиваем мировой голод, решено не препятствовать вывозу зерна», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его оценке, «это решение продуманное, выверенное и действительно демонстрирует всем, кто кричит, что мы не даем вывозить зерно, что с нашей стороны препятствий нет».
«Очевидно, что это жест доброй воли со стороны России. Москва таким образом отреагировала на утверждение ООН о том, что мы препятствуем вывозу зерна из Украины. То есть наша страна сейчас снимает градус напряженности, принимая во внимание выводы организации», – заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Я думаю, что следующим шагом может быть заявление России о полной демилитаризации острова Змеиный. Ну а в дальнейшем необходимо не допустить размещения там гарнизона ВСУ», добавил эксперт. Он также отметил, что дальнейшие шаги должны предпринимать уже в ООН. «Именно Организация Объединенных Наций обращалась к Москве с просьбой обеспечить беспрепятственный вывоз зерна из Украины. Раз они об этом попросили, то им и гарантировать определенный статус острова, в том числе в вопросах повторной милитаризации», – пояснил собеседник.
«При этом стоит понимать, что Россия имеет все необходимые возможности для контроля этой территории, а также вопроса вывоза продовольствия со стороны Крыма. Так что мы просто демонстрируем свою готовность учитывать мнение ООН», – акцентировал Бартош.
В среду состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщает ТАСС
, была затронута тема вывоза зерна и удобрений из украинских портов. Лавров подробно изложил российские оценки текущего положения дел на Украине, в том числе в контексте проблемы поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.
Также напомним, что в начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщил тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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Британцев привели в ярость российские рыболовные суда
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Руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express.
Газета отметила, что власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт считает, что автономная часть Королевства Дания «решила прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем.
«Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании», – передает РИА «Новости» слова Гатта.
Представитель отрасли призвал Лондон «оказать давление на островное государство».
«Британское руководство также глубоко обеспокоено тем, что Россия ведет промысел в особой зоне», – говорится в публикации.
Как рассказал источник газеты, Великобритания не будет выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывает Фарерские острова «последовать этому примеру».
Старший советник Министерства рыболовства Фарерских Островов Улла Ванг отметила важность соглашения о рыболовстве, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию. Она добавила, что договор могут пересмотреть в конце этого года.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что действиям России нужно противопоставить силу, нельзя «убрать ногу с педали газа».
Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией
Европа «сдрейфила» в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов для издания «Главред».
Украинский военный сравнил действия Европейского союза с «позицией страуса». «Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», – передает РИА «Новости» его слова.
Однако Жданов подчеркнул, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.
Накануне агентство Reuters допустило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
Ранее зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
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Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны.
«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что такой шаг «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», – отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне.
Есть информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, зачем Украина упорно атакует остров Змеиный.
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Минобороны опровергло спекуляции по поводу вывода войск с острова Змеиный
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Сообщения об оставлении острова Змеиный ВС России из-за массированных атак ВСУ не соответствуют действительности, российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, выполнил задачу и покинул остров, сообщило Минобороны.
«Фейк: Российские войска покинули остров Змеиный, не выдержав атак ВСУ. Об этом пишут украинские источники и западные СМИ, например New York Times. Правда: На самом деле задымление – это следы уничтожения остатков техники и боеприпасов. Об этом сообщают в том числе украинские источники», – говорится в сообщении Telegram-канала «Война с фейками», который сделал репост Telegram-канала Минобороны России.
Отмечается, что объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации.
Сам остров представляет собой часть суши, появившуюся над водой в результате извержения вулкана на дне, на нем практически нет растительности и укрытий, что существенно усложняет контроль над ним.
«Российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях», – подчеркивается в посте.
Согласно заявлению Минобороны России о главном приоритете на жизни солдат и офицеров ВС, принято решение вывезти гарнизон, чтобы избежать потерь.
«Украинская сторона пытается превратить это в победу, в том числе с помощью международных медиа, однако для этого нет предпосылок», – указали авторы материала.
В начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщал тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
В Минобороны в четверг сообщили, что Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментарии относительно вывода гарнизона с острова Змеиный. Он переадресовал вопрос в Минобороны.
Выяснилось местонахождение угрожавшего убить мать Кадырова лейтенанта «Азова»
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Лейтенант полка «Азов» Давид Касаткин, угрожавший в ходе боев за «Азовсталь» убить мать Рамзана Кадырова и изнасиловать его детей, находится в заключении в Донецкой народной республике (ДНР), удалось узнать RTVI.
Касаткин от имени Young Gods Group писал посты о Кадырове, про пленных и убийство бойцов ДНР. Он оскорблял главу Чечни. Также он требовал, чтобы тот замолчал и угрожал отрезать его матери голову и изнасиловать дочерей, передает RTVI.
Через некоторое время Касаткин удалил публикацию. Позже стало известно, что Касаткин с «Азовстали» попал в плен. Через несколько дней в соцсетях появились сообщения, что военного якобы вывезли в СИЗО Грозного на беседу к Кадырову. Ряд Telegram-каналов сообщали, что Касаткин якобы умер от остановки сердца.
Однако источник в руководстве ДНР сообщил RTVI, что информация о переводе Касаткина «в Ростов, Грозный или Москву – фейк».
«Касаткин находится в Волновахской колонии №120. Жив и здоров, спит, гуляет, три раза в день получает питание, в столовую ходит вместе со своим дружком Фростом. Никаких жалоб от него не поступало. Все что ему угрожает – обстрелы со стороны ВСУ, в Еленовку постоянно регулярно происходят прилеты», – сообщил источник. Он уточнил, что в колонии в Еленовке содержится 2300 пленных с «Азовстали», лидеров полка действительно вывезли в Москву, в Лефортово, а следствие в ДНР продолжает активную работу: «Все факты преступлений зафиксированы, очистка соцсетей преступникам не поможет».
Кроме того, источник оценил возможность обмена Касаткина: «После предъявления обвинения в преступлениях статус пленного меняется и обмену он не подлежит».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские следователи работают с командирами украинского националистического батальона «Азов» (возбуждены уголовные дела в России), собирается информация для подготовки к готовящемуся трибуналу в конце лета.
На Украине объяснили большое число потерь ВСУ
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Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.
Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.
«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. <...> Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», – передает РИА «Новости» слова Кочеткова.
Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист.
«Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу «ни шагу назад», – отметил Кочетков.
По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.
«У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», – заявил Кочетков.
При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они «расширяют оперативные возможности ВСУ», но реализация этого потенциала «все равно зависит только от действий украинского Генштаба», объяснил Кочетков.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности стать посредником в переговорах между главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», – заявил Видодо, передает ТАСС.
Он также сказал, что «выразил готовность наладить диалог между двумя лидерами». По его словам, «ситуация все еще очень сложная, но необходимо продвигаться к мирному урегулированию и начать диалог».
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога».
До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не отвергает возможность прямого контакта президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет».
Владимир Зеленский после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что благодарен за личное приглашение принять участие в саммите «Группы двадцати». При этом он отметил, что участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
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Ходаковский оценил уход российского гарнизона с острова Змеиный
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Если российские военные на Змеином «выгребали от прилетов по головам», то теперь в этом положении окажется противник, считает комбриг ДНР Александр Ходаковский. О том, что Россия завершила выполнение задач на украинском острове Змеиный, в четверг объявило Минобороны РФ.
«Я сам себе удивляюсь, насколько я последователен в своей позиции. Не поленитесь – отлистайте несколько публикаций назад и найдите ту, где я рассуждаю о неоправданности тактики, когда мы берем что-то, держим это что-то из политических соображений, но страдаем в военном смысле, неся потери ради принципа», – пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
В качестве примера он описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, когда те отказываются «из-за политики выравнивать линию фронта», а затем сжигают свой ресурс.
«Он указал на четкую границу, «за которой смысл превращается в бессмыслицу». «Вчера еще нужно было взять село, чтобы выровнять линию и прикрыть фланги – завтра уже не нужно брать другое село, чтобы не выпятиться и не быть отрезанными и уничтоженными, если мы не планируем передвигать весь фронт. Нет единого правила – есть уникальная конфигурация каждого участка фронта, и командование на месте принимает решение или руководствуясь здравым смыслом, или отсутствием такового. И если наши сидели на Змеином и выгребали от прилетов по головам, а теперь в том же положении окажется противник – может, и есть смысл остров оставить. В конце концов, Кутузов позволил Наполеону взять Москву – и тем приблизил победу», – считает Ходаковский.
В четверг Минобороны РФ объявило, что «Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
Вплоть до 24 февраля, то есть до начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, на Змеином располагалась пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты. После предупреждающего огня российских кораблей 82 украинских бойца сдались в плен. На острове разместился небольшой российский гарнизон, который отражал эпизодические атаки украинского воздушного и морских десантов.
Зеленский оценил решение России вывести гарнизон с острова Змеиный
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возвращения российских войск на остров Змеиный, а также признал, что положение украинских войск в Донбассе остается тяжелым.
Зеленский заявил, что Змеиный является «стратегическим пунктом», передислокация российских войск сильно «изменяет стратегическую ситуацию в Черном море», но «еще не гарантирует безопасность» украинской стороны. Зеленский сказал, что надеется на будущие успехи украинских войск.
Он признал, что «ситуация в Донбассе остается необыкновенно сложной, крайне тяжелой», а также указал, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи. Президент Украины обещал, что американское вооружение в будущем начнет поступать на передовую, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации, сообщило Минобороны. Кроме того, планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
Как считают эксперты, если Зеленский или его советники потребуют от военнослужащих Украины десантироваться на остров – они будут уничтожены прицельными выстрелами ВС России. Таким образом, сейчас остров оказался в так называемой серой зоне, но остается под огневым контролем России.
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Немецкая Uniper пожаловалась на сокращение поставок газа из России
С 16 июня от Газпрома получено лишь 40% объемов газа, предусмотренного по контракту, заявила немецкая компания Uniper.
В связи с этим Uniper отзывает свой финпрогноз на год. Сейчас компания «замещает недостающие запасы по значительно более высокой цене», а потому ждет значительно более низкой скорректированной чистой прибыли в первом полугодии, передает ТАСС.
Uniper рассматривает способы обеспечения ликвидности. Компания обсуждает с властями Германии стабилизационные шаги, включая инвестиции в акционерный капитал. Uniper указывает на «неопределенность в геополитической и операционной среде», поэтому «не предоставляет пересмотренных прогнозов результатов на весь год».
Напомним, Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Эксперт дал прогноз об итогах столкновения сил России и НАТО в Европе
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«Называть армию НАТО «дешевыми экспедиционными отрядами» – это, конечно, перебор. Вооруженные силы Альянса в Европе далеко превосходят нас по своим техническим возможностям и численности», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, комментируя публикацию в чешской прессе о небоеспособности войск НАТО.
«Любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. И тогда уже не будет иметь никакого значение техническое оснащение армий», – отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
Кашин уверен, что подобное столкновение будет значительно более серьезным кризисом, недели Карибский кризис или кризис в Европе в 1983 году. «Это вполне может закончиться реальной катастрофой. Надо понимать, что такой конфликт в любом случае будет иметь элемент непредсказуемости, но до сих пор все эксперты были едины во мнении, что неизбежен скорейший переход к применению ядерного оружия. И как только это произойдет, уже не будет иметь значение техническое оснащение любой из армий», – добавил он.
«Более того, не никакой уверенности в том, что применение этого оружия удастся удержать в рамках Восточной Европы», – отметил Кашин.
Объявленная на саммите на НАТО в Мадриде новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тыс. бойцов, сейчас нереализуема. Такое мнение высказал чешский журналист Милан Водичка на портале iDNES.cz. По его мнению, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами.
«Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов», – считает Водичка. С его точки зрения, помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине.
Кроме того, Водичка предположил, что в случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней.
«Действительно считалось, что удержать Прибалтику в случае крупного наступления будет сложно, – заметил по этому поводу Кашин. –Другое дело, что все эти рассуждения носят глубоко теоретический характер, потому что любое военное столкновение России и НАТО тут же создает колоссальные и невиданные ранее в истории риски ядерной эскалации. Трудно представить, кто мог бы сознательно на такое решиться, даже с учетом того, насколько мы друг друга раздражаем».
В среду участники саммита Североатлантического альянса приняли итоговую декларацию, в которой назвали Россию самой значительной угрозой безопасности альянса. Лидеры НАТО одобрили новую стратегическую концепцию до 2030 года. Предыдущая концепция 2010 года в корне отличалась от новой редакции, которая по сути сосредоточена на России.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала новые приоритеты в политике НАТО.
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Раскрыты планы Польши о создании прокси-государства на Украине
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши, согласно поступающей информации, приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины, сообщили в пресс-бюро службы.
«В Варшаве, исходя из анализа ситуации, приходят к болезненному для себя осознанию невозможности, вопреки заявлениям западных политиков и военных, не допустить успешного решения войсками РФ, ДНР и ЛНР стоящих перед ними в рамках специальной операции задач и предотвратить победу России на поле боя. В этой связи перспективы политического выживания режима В. Зеленского также оцениваются поляками как «неутешительные». В складывающихся «критических» обстоятельствах в Варшаве склоняются к необходимости идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского «миротворческого контингента», – передает ТАСС сообщение пресс-бюро.
Также отмечается, что в данный момент прорабатывается вариант создания на «Восточных кресах» подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польских вооруженных сил.
«Одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны», что, по замыслу поляков, позволит им избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Россией», – добавили в СВР.
Согласно данным российской внешней разведки, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.
«По мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить «безоговорочную солидарность» с союзником, готовым «решительно отстаивать интересы Запада на Украине», – резюмировали в бюро.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что недавние серии действий и заявлений, направленных на уничтожение русского языка и русской культуры на Украине, в итоге приведут к тому, что Украина отрежет от себя куски своими руками.
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Высокоточным ударом по Николаеву уничтожено более 80 иностранных боевиков ВСУ
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За последние сутки в ходе специальной венной операции на Украине уничтожены более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаеве, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, трехсот минометных мин и ста выстрелов для ПЗРК», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава», – сообщил Конашенков.
«В результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой народной республики безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%. Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров», – подытожили в Минобороны.
Кроме того, Конашенков на брифинге сообщил, что Россия вывела гарнизон с острова Змеиный.
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Акции Газпрома обвалились на треть после решения не выплачивать дивиденды
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Акции корпорации Газпром резко упали более чем на 30% после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 11.07 мск акции Газпрома снижаются на 24,8% – до 223,8 рубля. При этом максимально падали на 30,22%, до 207,69 рубля – минимума с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8%, передает РИА «Новости».
Собрание акционеров Газпрома в четверг не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Акционеры решили, что в нынешней ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.
До сообщения акции компании росли более чем на 2%.
Между тем акционеры Сбербанка также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Таким образом, Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.
Решение было принято, поскольку Сбербанк попал под блокирующие санкции Запада.
Напомним, с 14 июня вступило в силу решение ЕС об отключении Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от межбанковской системы SWIFT.
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