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В Минцифры поддержали создание кибервойск в России
Глава Минцифры Шадаев выступил за создание кибервойск в России
Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе интервью CNews поддержал идею создания кибервойск в России, отметив, что затея может стать одним из вариантов службы для контрактников.
По его словам, идею создания кибервойск точно стоит поддержать, только нужно определиться, чтобы это не касалось отсрочки для IT-специалистов из аккредитованных компаний, передает РИА «Новости».
«Сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера», – заметил Шадаев.
Также министр добавил, что если речь идет о кибервойсках в рамках контрактной службы, «то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением».
Тем временем на Украине глава государственной службы специальной связи и защиты информации страны Юрий Щиголь предложил создать международную организацию для взаимодействия стран по вопросам, связанным с кибербезопасностью.
До этого замглавы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что Киев фактически утратил цифровой суверенитет, «кибервойска» Украины – это, по сути, натовский инструмент.