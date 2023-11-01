В Минцифры поддержали создание кибервойск в России

Глава Минцифры Шадаев выступил за создание кибервойск в России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, идею создания кибервойск точно стоит поддержать, только нужно определиться, чтобы это не касалось отсрочки для IT-специалистов из аккредитованных компаний, передает РИА «Новости».

«Сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера», – заметил Шадаев.

Также министр добавил, что если речь идет о кибервойсках в рамках контрактной службы, «то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением».

Тем временем на Украине глава государственной службы специальной связи и защиты информации страны Юрий Щиголь предложил создать международную организацию для взаимодействия стран по вопросам, связанным с кибербезопасностью.

До этого замглавы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что Киев фактически утратил цифровой суверенитет, «кибервойска» Украины – это, по сути, натовский инструмент.

