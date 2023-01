Подоляк: Киев попросит Канаду поставить танки Leopard 2 Украина предложила создать «кибер ООН» Глава службы спецсвязи Украины предложил создать «кибер ООН» для «цивилизованных стран» 16 января 2023, 10:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь предложил создать международную организацию для взаимодействия стран по вопросам, связанным с кибербезопасностью. Щиголь заявил о необходимости «кибер ООН» , в которую войдут страны, «объединенные в киберпространстве для защиты самих себя» и эффективной защиты мира в будущем, передает ТАСС. По его словам, необходм хаб или место, где страны могли бы взаимодействовать. Согласно утверждению Щиголя, организация необходима на фоне кибератак против Украины, а в состав «единого пространства» должны войти страны «цивилизованного мира». Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что Киев фактически утратил цифровой суверенитет, «кибервойска» Украины – это, по сути, натовский инструмент. На Украине заговорили об отступлении из Артемовска Washington Post: В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска 15 января 2023, 13:17

Фото: Celestino Arce/NurPhoto/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска, сообщила американская Washington Post. Как пишет газета Washington Post, Украина столкнулась с трудностями в определении количества сил, которые нужно направить в Артемовск, потому что будет «вынуждена начать контрнаступление в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости». Как заявил изданию неназванный украинский командующий, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске, а временный вывод войск спасет украинских военнослужащих. Командующий разведбатом Юрий Скала отметил, что если станет ясно, что потери слишком велики, он поддержит решение главнокомандующего о «тактическом маневре и создании новой линии обороны». Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ. Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ 15 января 2023, 18:49 Текст: Ольга Иванова

При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться. Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре. Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам. Новости СМИ2 Минобороны заявило об успешном продвижении штурмовых отрядов к северным окраинам Артемовска 15 января 2023, 14:22

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Валентина Григоренко

Российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмут) Донецкой народной республики (ДНР) и железнодорожной станции Соль, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска ДНР и железнодорожной станции Соль. Отмечается, что в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля. В Минобороны подчеркнули, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, указали в ведомстве. В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР. Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, подчеркнули в пресс-службе. «На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар ДНР. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль», – говорится в сообщении. Накануне в Минобороны заявили, что российские военные развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих, танк и пять бронемашин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова: Арестович является лицом киевского режима, а не «агентом Кремля» Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима, а не «агентом Кремля» 15 января 2023, 15:09

Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Считать представителя советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля» не получится, поскольку он является «лицом киевского режима», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале написала, что после «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре, Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. «Нет уж, не выйдет. Он – лицо киевского режима. Зеленский – нос, а Арестович – лицо», – добавила дипломат. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Он уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала». Позже глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о 20 погибших при падении ракеты на жилой дом в Днепре. Новости СМИ2 Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей 15 января 2023, 16:50

Фото: Николай Малышев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская. Как сообщает РИА «Новости», под санкции также попали музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко. Срок применения санкций – 10 лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения. Ранее Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Воздушная тревога объявлена на востоке Украины 15 января 2023, 15:50 Текст: Ольга Иванова

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. В Полтавской области тревога объявлена в 15.20 (мск), в Харьковской области – в 15.21, в Днепропетровской области – в 15.20, передает РИА «Новости». В конце декабря сообщалось, что российские войска несколько изменили тактику нанесения ракетных ударов и стали чаще выбирать в качестве целей не только объекты электроэнергетики, но и сохранившиеся системы противовоздушной обороны Украины. Новости СМИ2 Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине третьей мировой войной Глава МИД Сербии: Конфликт на Украине по всем своим свойствам является третьей мировой войной 15 января 2023, 22:33 Текст: Антон Никитин

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич выразил мнение, что украинский конфликт по всем своим свойствам является мировой войной. Отвечая на вопрос о возможности классификации конфликта на Украине как мировой войны, Дачич заявил в интервью изданию Politico, что по всем своим свойствам это мировая война, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженные действия ведутся только в одном месте. Он также выразил мнение, что практически весь мир занимает ту или иную сторону, существуют инициативы по созданию в ООН группы друзей обеих сторон конфликта. При этом Дачич отметил, что Сербия избегает участия в таких группах, передает ТАСС. Глава сербского внешнеполитического ведомства заявил, что на Сербию оказывается постоянное давление с целью приведения внешней политики страны в соответствие с политикой ЕС. Однако Дачич подчеркнул, что Белград не намерен пересматривать свою позицию относительно санкций против РФ. При этом чиновник добавил, что вопрос присоединения к санкциям против России, как и любого другого государства, будет зависеть от национальных и государственных интересов Сербии. Напомним, в среду посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. Президент Финляндии заявил об игре ва-банк Путина на Украине Ниинисте: Путин поставил все, говоря о «присоединении навсегда» 15 января 2023, 11:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что руководство России «идет ва-банк», присоединив новые территории. В интервью Dagens Nyheter Ниинисте рассказал, что его обеспокоили слова российского президента Владимира Путина о том, что граждане Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР станут гражданами России навсегда. По его словам, это можно истолковать так, словно он поставил все и «пошел ва-банк», передает RT. Напомним, в сентябре на церемонии подписания договоров о воссоединении исторических русских земель с Россией президент Владимир Путин заявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда». Новости СМИ2 WSJ: Боезапас США и Европы может сократиться до критического уровня из-за Украины WSJ: Украина может сократить резервы боеприпасов США и Европы до критического уровня 15 января 2023, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят, такие темпы могут сократить запасы США и стран Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года, сообщили СМИ. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков, собственная оборонная промышленность Украины уничтожена в ходе спецоперации и теперь Киев зависит от поставок западного оружия. пишет «Коммерсант», По данным издания, к тому моменту, как запасы США и Европы истощатся, Россия может расширить собственное производство, что создаст опасный разрыв между огневой мощью Украины и России во второй половине 2023 года. Как считают аналитики, ОПК США и их союзников продолжает следовать процедурам и графикам мирного времени». Маршал авиации Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что Запад «просто продлевает войну», продолжая поставлять Украине ограниченное количество вооружения, но должен продолжать поставлять технику, «чтобы победить». Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО. Эвакуированная из Соледара рассказала об отношении ВСУ к местным жителям Эвакуированная жительница рассказала об освобождении бойцами ЧВК «Вагнер» Соледара 15 января 2023, 13:07 Текст: Валентина Григоренко

Жительница Соледара Наталья Морикова рассказала о жестоком отношении украинских военных к местному населению и о самоотверженности бойцов ЧВК «Вагнер», освобождавших город. Морикова сказала, что их старший сын успел уехать в Бердянск, а младший подорвался на укропском «лепестке», ему оторвало стопу. По ее словам, его оперировали в Луганске, а потом отвезли в Алчевск – в мужской монастырь. «Последние новости, которые мы о нем знаем, что сына эвакуировали в Россию, в Ростовскую область. А куда конкретно – неизвестно. Его зовут Мориков Дмитрий Сергеевич, 1987 года рождения. Хотим передать ему хотя бы, что мы живы!» – отметила она, передает ДАН. Женщина утверждает, что украинские солдаты относились к местному населению, как настоящие оккупанты. «Они сами меж собой говорили по-украински: есть «люды», а есть «людыськи» – то есть «людишки». Это они нас так называли… Вроде мы – «второй сорт»…» – утверждает она. Женщина неловко держит на перевязи перебинтованную левую руку. Морикова также рассказала, что она получила осколочную травму левого предплечья с переломом. «Это когда на нашу улицу 8 марта кассета прилетела… Я тогда не успела войти во двор, присела и прикрыла голову рукой – в нее и попало. Еще в ногу, но там несильно, – вспоминает она. – У нас там вся земля тогда в этих кассетах была, мы их почему-то «табуретками» называли. Они такие круглые, из алюминия». Женщина добавила, что сейчас уже все нормально, рука понемногу восстанавливается, травматолог сказал, что гипсовый лангет уже можно снять. «Первый раз я непосредственно столкнулась с украинскими «защитниками» в доме родителей. Нам соседи сказали, что рядом с ним стоит «бандерамобиль» – мы так называли пятнистые военные машины украинской армии. Солдаты сломали замки и в гараже, и в доме, выломали входные двери. Я их спрашиваю: «Что вам здесь надо?» Они отвечают: «Мы пришли вас защищать – нам нужно в подвал». «А вы чего, в подвале нас защищать будете?!» – возмущенно пересказывает события женщина. Она добавила, что украинские военные поставили во дворе дома миномет, а в подвале они прятались во время стрельбы. И все это происходило в одноэтажной застройке – среди таких же домов, где на тот момент оставались мирные жители Соледара. «Тогда я, что называется, выступила: «Знаете что, ведь это не я ломаю замки у вас там, в Тернополе или во Львове! Это вы здесь у меня все разломали!» Правда, украинские солдаты потом ушли… Но трясло меня конкретно – и от страха, и от злости. Потому что они запросто могли меня пристрелить, такие случаи бывали, люди рассказывали», – говорит Морикова. Другой похожий эпизод случился на Рождество, 7 января. Тогда уже шли интенсивные ближние бои в жилой застройке. Линия фронта подошла к дому Мориковых. «Украинские «захысныки» прятались среди нас, среди мирного населения. Я как-то выглядываю из подвала, а он из-за гаража, из-за бетонного забора стреляет с плеча… не знаю, как это оружие называется, – в сторону «вагнеровцев». Я ему говорю: «Что ты делаешь?! Сейчас же по нам прилетит «ответка»!.. А он улыбается», – вновь вспоминает она. Но все же вскоре украинские солдаты побежали со своих позиций. Россияне методично и упорно продвигались по городу. «Украинские солдаты, когда убегали, побросали рюкзаки, спальники, другие вещи. Оставили пулемет и патроны. Еще какие-то боеприпасы, к артиллерии – я в них не разбираюсь», – сказала Морикова. По ее словам, мирные жители сразу же, как украинские войска побежали, вывесили белые полотенца, простыни… Чтобы показать, что тут живут люди. «Сначала «вагнеровцы» эвакуировали из-под обстрела своих раненых, а потом уже стали выводить и мирное население из зоны боев. Они постучали к нам, вежливые, разговаривали негромко, успокаивали, – вспоминает она. – Я сначала ни в какую уезжать не хотела, но они так же сдержанно, но настойчиво объяснили, что тут становится еще опаснее, и они обязаны защитить мирное население». Четыре километра бойцы выводили мирных людей пешим порядком и малыми группами, чтобы труднее было засечь с квадрокоптера. Российская армия, по словам Натальи, тащила сумки семьи с вещами. «Обстрел тогда уже был не такой сильный. «Вагнеровцы» вывели нас в район комбикормового завода, и там посадили в УАЗик. На нем мы добрались в Первомайск. Сразу спросили, кому нужна медицинская помощь. Меня именно поэтому, из-за ранения руки, направили сначала в Стаханов, а потом уже сюда», – рассказала Морикова. «Здесь, действительно, все такое родное! Отношение людей – радушное. Понимаете, украинская пропаганда – она злая, с матерными выражениями, какая-то действительно нелюдская. А здесь понимаешь, что принадлежишь к большой стране, и относятся к тебе здесь по-человечески», – добавила она. Ранее руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов. Он также пообещал вернуть на родину погибших украинских военных. Накануне жительница Соледара ДНР рассказала, что среди военнослужащих украинских войск были иностранцы из Польши и Британии. Новости СМИ2 Захарова предложила Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки Официальный представитель МИД Захарова предложила президенту Украины Зеленскому ввести санкции против Хрюши и Степашки 16 января 2023, 02:57

Фото: Спокойной ночи, малыши!/YouTube

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против телеведущей Ангелины Вовк и предложила также запретить персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Захарова отметила в своем Telegram-канале, что все ждет, когда Зеленский введет санкции против Хрюши со Степашкой. Дипломат сыронизировала, что если уж Ангелина Вовк якобы угрожает национальной безопасности Украины, то ее два «подельника» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши»и подавно должны быть запрещены. При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что, возможно, президент Украины «своих» не трогает, и марионеток пронесет. Накануне Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей культуры. Польша стала базой ВСУ для ремонта натовской артиллерии Командир спецназа «Троя» Новиков: ВСУ отправляют артиллерийские системы производства США на ремонт в Польшу 16 января 2023, 00:32

Фото: Cpl. Austin Fraley/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Новиков рассказал, что попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые заточены больше под технику времен СССР, оказались малоэффективны, поэтому американские гаубицы М777 в случае поломки везут на ремонт в Польшу. Он добавил, что все вооружение, которое на Украине не могут ремонтировать из-за дороговизны или нехватки кадров, или какого-то специального оборудования натовского образца, везут в Польшу, на Украине базы для ремонта не разворачивают, передает ТАСС. Новиков отметил, что климатические условия на Украине – в той ее части, которая ближе к России, – зимой достаточно многогранные: бывают серьезные морозы, грязь, сырость и очень серьезные температурные колебания, в результате техника ВСУ производства стран НАТО часто не выдерживает и выходит из строя. В то же время, как заметил командир «Трои», наша техника (стоящая на вооружении ВС РФ) проверенная, отшлифованная и работает стабильно. В минувшую пятницу стало известно о массовой переброске американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Двумя днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard. Новости СМИ2 Президент Хорватии заявил о прокси-войне НАТО против России на Украине Президент Хорватии Миланович: США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине 16 января 2023, 01:34

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине, выразил уверенность президент Хорватии Зоран Миланович. Президент Хорватии, слова которого приводит The Croatian News Agency HINA, выразил уверенность, что Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины, передает ТАСС. Миланович также отметил, что не видит смысла в санкциях против Москвы, назвав сам факт их введения абсурдом, так как санкции не сломили даже Слободана Милошевича. Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что украинский конфликт по всем своим свойствам является третьей мировой войной. ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области 15 января 2023, 18:22 Текст: Ольга Иванова

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, снарядами повреждены торговые ряды на рынке сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он сообщил, что пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории. Ранее двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области. Новости СМИ2 Столтенберг предположил, что на встрече в Рамштайне будет объявлено о новом оружии для Киева 15 января 2023, 21:24 Текст: Ольга Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, на встрече контактной группы по поддержке Украины в Рамштайне 20 января будет объявлено о новых вооружениях для Киева. Он также поприветствовал решение США и Германии по отправке БМП, решение Франции по отправке легких танков, передает ТАСС. По словам Столтенберга, вопрос о возможной поставке Киеву танков Leopard 2 «будет одной из тем», которые будут обсуждаться в Рамштайне в присутствии представителей Украины. «Мы находимся на решающем этапе войны. Мы видим ожесточенные бои». «Может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру», – добавил генсек. Ранее Столтенберг заявил, что Европейский союз и НАТО должны нарастить уровень поддержки Украины.