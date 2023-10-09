СМИ: Конфликт на Украине вынуждает США отказаться от танков M1 Abrams

AT: США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за их уязвимости

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишут «Известия» со ссылкой на интернет-издание Asia Times, исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин, ссылаясь на проблемы живучести техники, проявившиеся на Украине.

В исследовании подчеркивается необходимость создания модификации M1 следующего поколения с пушками большего калибра и гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.

Научный совет армии США также прогнозирует, что в будущем танки и бронетехника будут сталкиваться с новыми угрозами со стороны современных противотанковых средств, дронов и возможностей искусственного интеллекта.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Киев уже прибыла первая партия американских танков Abrams, на ближайшие недели запланированы новые поставки.