Палестинские радикалы заявили о пуске ракет по израильскому кибуцу Кфар-Аза

Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.6 комментариев
Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.8 комментариев
Эрдоган: Только при независимости Палестины возможен мир на Ближнем Востоке
Эрдоган, говоря о независимости Палестины, имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, передает ТАСС.
Так, по словам политика, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для прекращения конфликта.
По его словам, «Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман».
Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.
Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.
Агентство сообщает, что Аббас назвал ответственным правительство Израиля за отрезание народа Газы от основных ресурсов. Кроме того, он призвал израильское правительство выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, передает РИА «Новости».
Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа.
Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.
Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.
В соцсети она написала, что США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС. Конгрессвумен допустила, что оно могло быть ввезено из Афганистана и Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.
Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.
«Хезболла» пообещала не вступать в бои между израильтянами и ХАМАС, пока Израиль не действует против Ливана
О соответствующих гарантиях со стороны «Хезболлы» сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.
Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем в воскресенье состоялся обмен ударами на юге Ливана.
В числе заложников есть старшие офицеры, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука. Сообщение приводит «Коммерсант».
Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. Как утверждается, ХАМАС не против сделки, которая позволит освободить всех палестинских женщин-заключенных, передает mignews.com.
Американские СМИ сообщали ранее, что египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников.
Между тем израильские военные сообщили, что в городе Сдерот на юге страны проводится операция по «зачистке» от вооруженных лиц.
«Я могу сказать, что если бы я служил в Армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну», – заявил Галкин в видеообращении в соцсетях, пообещав «сдавать кровь и помогать».
Галкин заявил, что испытывает гордость за «эту маленькую страну», которая «в едином порыве встала на свою защиту». В Израиле, по его словам, люди стремятся попасть на фронт. «Вот это… Вот это патриотизм!» – сказал артист, заявив о гордости тем, что является израильтянином.
Он сообщил, что его семья приехала в Израиль не потому, что им нужны были паспорта для каких-то целей. Галкин рассказал, что после приезда в эту страну его дети сразу же пошли в школу, где обучение идет на иврите, хотя была возможность отправить детей в американское учебное заведение. Артист добавил, что сам также учит иврит.
Галкин рассказал, что уехал с семьей в Израиль после начала российской спецоперации, и это был осознанный выбор. «Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта. Мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных, цивилизованных европейских стран. Без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно», – сказал он.
«Я уверен, что Израиль победит, мы никуда не собираемся», – заключил Галкин.
Ранее в Израиле рассказали, как устроились Алла Пугачева и Галкин.
Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.
Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».
Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.
i24 сообщил о 260 погибших, найденных в районе проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля
ZAKA сообщила, что тела найдены «на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24.
Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти. Боевики могли вывезти в сектор Газа не менее десяти девушек, находившихся на фестивале, передает ТАСС.
Напомним, после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа погибли свыше 700 жителей Израиля.
Трамп-младший сообщил, что палестинские боевики ХАМАС держали в руках американские автоматы М4
Сын 45-го президента США на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассмотрел эти автоматы у палестинцев на Западном берегу, которые приветствовали операцию на юге Израиля.
«Они, скорее, похожи на американские М4, чем на АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», – приводит его слова канал «360».
Трамп-младший поинтересовался, не могли ли эти автоматы привезти после вывода войск США из Афганистана.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю. Не исключила она также, что американское оружие, которым вооружили ХАМАС, могло быть вывезено из Афганистана.
Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.
В состав группы также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение, передает РИА «Новости».
Остин добавил, что США также предприняли шаги для усиления истребителей F-35, F-15, F-16 и (штурмовиков) A-10 ВВС США в регионе.
Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь из-за нападения ХАМАС.
«Число погибших в результате нападений ХАМАС в Израиле превысило 700 человек», – приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.
Times of Israel: Активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа
Бои, как уточняет Times of Israel, продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим, передает РИА «Новости».
Хагари сообщил, что прошлой ночью около 70 вооруженных бойцов противника проникли в Беэри, в результате большинство из них были убиты в боях с ЦАХАЛ, а некоторые скрываются в домах.
Ранее сообщалось, что истребители и вертолеты армии Израиля в ночь на понедельник нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.
Постпред при ООН Эрдан заявил об отказе Израиля вести переговоры с ХАМАС и намерении страны уничтожить «этих дикарей»
Эрдан сказал, что «эпоха разговоров с этими дикарями завершена», пора «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились». Он подчеркнул, что Израиль оказался в «состоянии войны», граждане страны попали в заложники, города находятся под ракетными обстрелами. «Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели – устранении этих угроз для наших граждан», – приводит его слова ТАСС.
Постпред назвал нападение палестинских боевиков «11-м сентября для Израиля». По его словам, «с этих пор ничто не будет по-прежнему». Он заявил: «Сегодня мы рушим парадигму, мы меняем формулу, которой придерживались 17 лет – с тех пор, как Израиль в одностороннем порядке вышел из Газы». Эрдан сказал, что «десятки миллиардов долларов», которые мир направил с целью помочь сектору Газа и «реабилитировать» регион, пошли не на «постройку школ или больниц», а «для терроризма», передает РИА «Новости».
В воскресенье пройдет закрытое заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Эрдан заявил, что в открытом заседании нет необходимости: «Я не помню, чтобы кто-то говорил о достижении мира с «Аль-Каидой» или с ИГИЛ (террористические организации, запрещены в России). Мир не может быть достигнут с организацией, чья единственная цель – уничтожить вас. Так что речь идет чисто о борьбе с терроризмом».
При этом Израиль не намерен отказываться от нормализации отношений с Саудовской Аравией из-за обострения вокруг сектора Газа. Эрдан сказал: «Мы не видим причин, почему от этого следует отказываться. Мы считаем, что в регионе есть умеренные страны, которые хотят нормализовать отношения и жить в мире. Саудовская Аравия определенно одна из них».
Утром в субботу юг Израиля подвергся атаке из сектора Газа. Вся так называемая линия обороны против Газы была уничтожена палестинцами за три часа, а огонь перенесен вглубь территории Израиля. Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны.
В сообщении отмечается, что о происходящем в Израиле проинформирован Байден и вице-президент США Камала Харрис, передает ТАСС.
При этом не уточняется, какую именно помощь Байден распорядился направить Израилю. Отмечается, что представители Белого дома будут поддерживать тесные контакты с израильскими партнерами.
Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.
Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.
Боевое крыло ХАМАС заявило о запуске ракет по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Утверждается, что обстрел аэропорта стал ответом на «продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома» со стороны израильских войск. По данным Al Arabiya, палестинские группировки выпустили залп ракет в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля, передает ТАСС.
«Бригады» заявили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля. Ynet сообщает, что ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в Ашкелоне, пожарные пытаются потушить возгорание в квартирах. Израильская армия сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в центральной части страны, передает РИА «Новости».
Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет. Также произошли атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Израиль в воскресенье заявил о переходе страны в состояние войны.