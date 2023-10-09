  • Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В новой войне на Ближнем Востоке у Израиля есть два слабых места
    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    Отец погибшего музыканта «Руки вверх» заявил об убийстве сына
    В результате нападения ХАМАС погибло более 700 граждан Израиля
    Байден распорядился оказать помощь Израилю
    В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях
    В Конгрессе США допустили, что Киев мог вооружить ХАМАС
    Стало известно об убийстве «Правым сектором» 22 жителей Снигиревки
    Мнения
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Россия пробивается, как и 200 лет назад

    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

    10 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    28 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    54 комментария
    9 октября 2023, 04:27

    Симоньян напомнила об отказе России от Гавайев

    Симоньян в ответ на заявления о якобы имперских амбициях России напомнила об отказе от Гавайев

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, которую обвиняют в имперских амбициях, в свое время отказалась от Гавайев, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян пояснила, что России чужды имперские амбиции, а «самой большой страной в мире» она стала, поскольку разные территории и государства «просились по разным причинам в Российскую Империю сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 1».

    Как заявила Симоньян, Россия при этом «много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков». «Вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи», – заявила она.

    Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на «Валдае», заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире. При этом Путин проявил юмор и обаяние.

    «Я задавала вопрос, например, точно знаю, что со мной никто не согласовывал этот вопрос, вообще (не знали), буду ли я задавать какой-либо вопрос. Я думаю, что так обстояли дела с большинством вопросов», – сказал она.

    По ее словам, Путин «говорил про империализм, забытое такое слово советских времен, нам не часто об этом напоминают, а зря». Она указала, что Россию обвиняют в империализме государства, которые «придумали империализм, стали такими богатыми благодаря империализму и своим имперским амбициями».

    Также Симоньян отметила, что голос оставшихся в Европе «здоровых сил», которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности, приглушен, он слышен «в разговорах где-то за пивом в баре».

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. Президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства.

    6 октября 2023, 16:23
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства

    Итальянский эксперт Грациани назвал шесть принципов Путина компасом нового миропорядка

    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Озвученные президентом Владимиром Путиным на площадке международного клуба «Валдай» шесть геополитических принципов России являются путеводителем для нового мирового порядка, эту инициативу можно назвать «Доктриной Путина», считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что тезисы, прозвучавшие на «Валдае», подтверждают позицию Кремля относительно построения нового миропорядка. «Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как «Доктрина Путина» для нового мирового порядка», – сказал итальянский эксперт.

    «Доктрина Путина», по словам Грациани, внимательна к эволюции динамики мироустройства и присутствию новых собеседников.

    Помимо России, добавил аналитик, такими глобальными игроками являются Китай и Индия. При этом формат БРИКС+, группа развивающихся стран G77 и члены «Движения неприсоединения» – эти новые геополитические и геоэкономические институты – выступают партнерами, указал он.

    Шесть принципов, которые изложил российский лидер, подтверждают необходимость нового международного порядка, который будет основан на конкретных национальных призваниях народов, сказал Грациани. По его словам, «Доктрина Путина» резко контрастирует с гегемонистской политикой Запада последних 30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

    Коментарии (35)
    6 октября 2023, 11:50
    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»

    Майор ВС США Лайонс: «Буревестник» может стать серьезной угрозой для Америки

    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является «экзотическим оружием», которое может стать серьезной угрозой для Соединенных Штатов, заявил майор армии США в отставке Майк Лайонс.

    Лайонс в интервью CBS News отметил, что обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. По его словам, теперь Россия сможет брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и резко увеличивать дальность его полета вплоть до десятков тысяч миль.

    Серьезной угрозой для США, считает американский военнослужащий, стало бы размещение таких ракет в Арктике. «Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах», – приводит его слова радио Sputnik.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

    Коментарии (13)
    7 октября 2023, 15:35
    Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения прокатил президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике «Аурус».

    Президент России Владимир Путин показал президентам Узбекистана и Казахстана Шавкату Мирзиееву и Касым-Жомарту Токаеву российский внедорожник «Аурус» и сел за руль, чтобы прокатить коллег, и «увез куда-то», следует из сообщения в Telegram-канале журналиста Андрея Колесникова.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 15:29
    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

    По его словам, Россия продолжает подтверждать статус надежного поставщика газа, Москва также открыта к сотрудничеству в этой сфере, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что действие такого проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств, так как Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества, а Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов.


    Уточняется, что Газпром уже прорабатывает необходимые маршруты и параметры подачи газа.

    «Россия будет стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», – заключил глава государства.

    Ранее Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике.

    Коментарии (15)
    7 октября 2023, 09:19
    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет

    Политологи Данилин и Звягинцев рассказали о произошедших в России изменениях за годы президентства Владимира Путина

    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин вернул России и ее гражданам гордость за свою страну. При Путине произошло первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории страны. Кроме того, Путин выступает за справедливый многополярный миропорядок и потому имеет большую поддержку по всему миру, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Павел Данилин и Александр Звягинцев. В субботу президенту России исполняется 71 год.

    «С начала президентства Путина Россия, что называется, укрепляет свой вес и авторитет – растет ВВП, повышается благосостояние граждан, запускаются соцпрограммы, развиваются все сферы производства и науки. А в 2014 году произошло знаковое событие – первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории нашей страны. Причем не просто страны, а Российского государства, российской цивилизации, как говорит президент», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Затем в 2022 году главе государства пришлось принять целый ряд не самых простых решений о воссоединении регионов Донбасса и Новороссии с Россией. Это дополнительно расширило границы нашего государства, а также вернуло в материнское лоно несколько миллионов русских людей – жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Процесс воссоединения русских земель – это свидетельство величия России», – отметил он.

    «Путин вернул России гордость. И в этом контексте крайне значимым контрастом является то, какой была Россия до Путина и какой она стала сейчас. В 1990-е годы это была слабая страна, потерявшая геополитический вес. В России тогда чуть ли не назначали министров извне – по звонку из Вашингтона. В российском МИД тогда удивлялись, зачем нам вообще внешняя политика и национальные интересы», – указал собеседник.

    «Путин предотвратил развал страны и нанес смертельный удар международному терроризму на Северном Кавказе. С Путиным и Россией считаются на международной арене. Россия выступает за справедливый многополярный миропорядок, и тем самым мы имеем очень большую поддержку во всем мире, в том числе на Западе», – подчеркнул аналитик.

    «Лидерство Путина позволяет России выступать в качестве локомотива и маяка против агрессивных устремлений Запада, защищая более слабые страны. Политика Путина направлена на противодействие миру глобалистских структур, которые стремятся нанести серьезный удар по суверенитету всех государств на планете», – резюмировал эксперт.

    «В 1990-е Россия, образно говоря, была беззубой старухой, стоящей на коленях и просящей милостыню у перехода и на вокзале, – сказал Александр Звягинцев, замдиректора Института государства и права РАН. – Путин, придя к власти, начал возвращать нашей стране былое величие и хорошим лемехом пахать огромное русское поле. Я был замгенпрокурора России и курировал Приволжский федеральный округ. Мы все под руководством главы государства занимались собиранием русских земель вокруг единого центра».

    По словам эксперта, Путин очень много сделал для того, чтобы Россия состоялась как независимое государство, чтобы она набирала вес на мировой арене: «И за 23 года мы увидели, как ослабленный региональный лидер развился до мощного государства – одного из главных акторов мировой политики».

    «Я лично был свидетелем того, как страны Запада фактически напрямую могли влиять на политическую и экономическую ситуацию нашей страны. Я это описал в романе «Естественный отбор» – как западные советники ходили по коридорам наших госорганов и давали указания. Теперь же такого нельзя даже представить – Россия подняла свой суверенитет на заоблачный уровень, недосягаемый для большинства стран Европы», – отметил он.

    «В общем, в 1990-е годы неумолимо угасающая экономика и неуклонно падающий уровень жизни народа были явными сигналами к скорому краху государства. Это мы должны констатировать. И хорошо, что нашелся такой человек, который смог переломить эти тенденции, изменить ситуацию и вернуть России величие и суверенитет – политический, военный, технологический. Он сумел не только заложить фундамент для успешного построения русской цивилизации, но и успешно реализовать этот проект», – пояснил спикер.

    В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

    Также президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства: открытый и взаимосвязанный мир, культурное и цивилизационное многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир, справедливость для всех, а также равноправие. В ходе выступления президент напомнил, что в принятой в этом году Концепции внешней политики России страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация.

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. После вуза служил в КГБ, в частности – работал в Дрездене, ГДР. В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам.

    С июня 1991 года Путин стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

    В 1996 году Владимир Путин переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост заместителя управляющего делами президента РФ. В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником Главного контрольного управления президента РФ. В мае 1998-го Путин – первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ.

    В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».

    Коментарии (25)
    6 октября 2023, 18:48
    Путин назвал дату начала поставок российского газа в Узбекистан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после встречи с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в пятницу назвал дату начала поставок российского газа в республику.

    Путин сообщил, что поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан начнутся в субботу, 7 октября, передает РБК. По словам российского лидера, это происходит впервые за всю историю.

    Часть топлива, поступающего в Узбекистан, будет подаваться и в Казахстан, добавил президент.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе переговоров Мирзиеев заявил о намерении кооперироваться с Россией.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 14:37
    Западные СМИ: Ставка Путина на Украине сыграла

    Business Insider: Ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин уже давно сделал ставку на нарастающую усталость Запада от поддержки Украины, и сейчас российский лидер наблюдает, как его план воплощается в жизнь, пишут западные СМИ.

    «Ставка Путина на усталость Запада сыграла», – передает РИА «Новости» содержание публикации немецкого издания Business Insider.

    «Появляется все больше признаков того, что он (российский президент – прим. ВЗГЛЯД) прав», – приводятся в публикации слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.

    Украина, отметил Биб, не справляется с мобилизацией, а экономика этой страны под давлением ведущихся боевых действий проседает. Как в США, так и в Европе ослабевает энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине, констатировал эксперт.

    В Республиканской партии в Палате представителей США не только выступили против продолжения помощи Украине, но даже смогли «продавить» снятие с должности спикера Кевина Маккарти, пишет издание. Кроме того, говорится в статье, в Словакии в результате парламентских выборов победу одержала партия, выступающая за отказ от помощи Киеву. Также отмечается рост популярности партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ.

    Обратил внимание автор статьи и на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что финансовой и военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому без участия США будет недостаточно.

    Это сочетание, делает вывод издание, может привести к переломному моменту, когда поддержка Украины со стороны Запада после постепенного ослабления резко сократится или иссякнет как таковая.

    Напомним, США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ. Пентагон отказался перераспределять имеющиеся средства ради финансирования Украины. В ЕС на этом фоне заявили, что не смогут компенсировать Киеву помощь, в которой отказывает Вашингтон.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 07:41
    Турецкие СМИ: Путин разрушил стратегию США по уничтожению России

    Sabah: Президент Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.

    В публикации говорится, что президент Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России, передает РИА «Новости».

    Автор статьи также констатировал, что Вашингтон потерпел «глобальную неудачу» в вопросе антироссийских санкций. Кроме того, журналист обратил внимание, что на Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Как отметил обозреватель, практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией.

    Накануне американские СМИ сообщили о «зловещем поворотном моменте» вокруг Украины.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 08:39
    Госдума решила обсудить отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

    Володин: Госдума обсудит предложение Путина об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

    Tекст: Ольга Никитина

    На ближайшем заседании Совета Госдумы будет рассмотрено предложение президента Владимира Путина об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале подчеркнул, что отзыв ратификации договора соответствует национальным интересам России. Это, по его словам, станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.

    Также Володин обратил внимание на заявление Путина об успешном испытании в России «Буревестника» – крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Кроме того, глава государства сообщил о завершении работы над «Сарматом» – сверхтяжелой ракетой.

    По словам председателя Госдумы, это очень важно для обеспечения безопасности России. Ситуация в мире изменилась, США и ЕС развязали войну против нашей страны, отметил Володин. «Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести основных принципах будущего мироустройства, которые предложил Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 15:07
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    «Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран, отметив их «хорошую динамику по всем направлениям».

    Ранее президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    Коментарии (15)
    7 октября 2023, 17:34
    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Глава Чечни Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на время специальной военной операции на Украине отменить выборы президента России или провести их с одним кандидатом – Владимиром Путиным.

    Кадыров в ходе акции по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в Грозном, пожелал главе государства здоровья и долголетия.Он призвал единогласно принять решение, что на президентских выборах будет один кандидат – Владимир Путин или временно отменить выборы на время СВО. По его словам, в России нет на сегодня другого человека, который смог бы защитить страну, передает ТАСС.

    Массовая акция прошла субботу на центральной площади в Грозном, в ней  участвовали до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами: «ВВП – щит и меч России!» и так далее.

    Ранее многие российские губернаторы, политические деятели и жители регионов не только поздравили Владимира Путина с днем рождения, но и участвовали в различных массовых акциях, приуроченных к этому событию. В субботу Путину исполнился 71 год.

    Коментарии (29)
    6 октября 2023, 13:45
    Песков: Выход из ДВЗЯИ не значит, что Россия планирует ядерные испытания

    Песков: Отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания

    Песков: Выход из ДВЗЯИ не значит, что Россия планирует ядерные испытания
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Россия намеревается провести ядерные испытания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Так представитель Кремля прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что на ближайшем заседании палата будет обсуждать вопрос об отзыве ратификации.

    Напомним, Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

    Коментарии (17)
    7 октября 2023, 15:23
    Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан сообщил о планах обсудить с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым перспективы сотрудничества в сфере энергетики.

    Он поблагодарил всех за работу, отметив, что она будет продолжена, передает ТАСС.

    «Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые – в энергетике в целом, не только при поставках газа», – сказал Путин.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика заинтересована в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа.

    Он добавил, что сейчас через республику проходят более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд кубических метров.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 15:36
    Путин оценил экономическое сотрудничество России и Узбекистана

    Путин: Рост товарооборота России и Узбекистана за семь месяцев 2023 года составил более 14%

    Tекст: Ольга Никитина

    Рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за семь месяцев 2023 года – более 14%, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле.

    По словам главы государства, три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, а в России действуют 700 узбекских компаний, передает ТАСС.

    Также российский лидер заявил, что отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер.

    Коментарии (0)
    8 октября 2023, 03:27
    Путин подарил школьнице из Пскова щенка акита-ину

    Школьница из Пскова получила в подарок от Путина щенка акита-ину

    Tекст: Антон Антонов

    Школьница из Пскова Виктория Афанасьева, мечтавшая о том, чтобы у нее была собака, получила в подарок от главы российского государства Владимира Путина щенка акита-ину.

    Как сообщает пресс-служба правительства Псковской области, школьница мечтала о собаке этой породы с тех пор, как просмотра фильма про Хатико. Мама девочки сообщила, что к Путину дочь «обратилась втайне от родителей – сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала». При рождении щенок получил кличку Умка, ее решили сохранить.

    «Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю вас за исполнение мечты, спасибо, что подарили такое счастье. От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил и терпения», – сказала девочка.

    В субботу президенту России Владимиру Путину исполнился 71 год. По всей стране люди записывают поздравления президенту, устраивают флешмобы в онлайне.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    В Египте полицейский застрелил двух израильских туристов
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    Азербайджан выступил с обвинениями в адрес Франции
    Минобороны предложило лишить Северный флот статуса округа
    Российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с флагом страны
    Названы самые популярные у россиян автомобили

    Запад признал превосходство России в мирном атоме

    Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    «Страшилки о «генетическом оружии» не имеют отношения к науке»

    «Генетические тесты позволяют определить присутствие у человека тех или других изменений в ДНК (мутаций), которые достоверно ассоциированы с некоторыми болезнями или даже являются причиной этих болезней», – сказал газете ВЗГЛЯД генетик Константин Северинов. Он также рассказал о перспективах создания генетического оружия против конкретного этноса и усомнился в существовании черного рынка результатов генетических тестов. Подробности

    Перейти в раздел

    В новой войне на Ближнем Востоке у Израиля есть два слабых места

    Спустя сутки после начала террористической атаки группировки ХАМАС на территорию Израиля, руководство еврейского государства приняло решение о переходе страны в состояние войны. Каковы позиции Израиля в конфликте на текущий момент и как он может развиваться в ближайшее время? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............