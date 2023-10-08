В Николаевской области уничтожен украинский ЗРК С-300

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, на Херсонском направлении ВС РФ за прошлые сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Отмечается, что в районе Костырки Херсонской области российская армия поразила склад боеприпасов 60-й механизированной украинской бригады.

В пресс-службе добавили, что Вооруженные Силы России уничтожили в районе Пересечного Харьковской области украинскую пусковую установку тактического ракетного Комплекса «Точка-У», а также – радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У в районе Маловарваровки Николаевской области.

В Минобороны подчеркнули, что в районах Серебрянки, Угледара и Антоновки ДНР российская армия уничтожила командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 100 -й бригады территориальной обороны.

В сообщении говорится, что на Южно-Донецком направлении ВС России отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Приютного Запорожской области, а также уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Золотой Нивы ДНР.

В ведомстве отметили, что ВСУ потеряли на данном направлении более 185-ти военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

В Минобороны заявили, что на Запорожском направлении российские военнослужащие поразили около 30-ти украинских бойцов, два автомобиля, и гаубицу М119 производства США.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что средствами ПВО в течение суток перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.

В ведомстве добавили, что российская армия уничтожила 25 беспилотников в районах Белогоровки, Площанки ЛНР, Тарамчука, Спорного, Березового ДНР, Чистополья, Ульяновки, Очеретоватого Запорожской области, Великих Выселах Харьковской области, Саги, Каиры, Раденска, Новой Каховки и Казачьих Лагерей Херсонской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении российские военные отразили девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах Новоселовского, Макеевки ЛНР и Орлянки Харьковской области.