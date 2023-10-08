Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.0 комментариев
На Купянском направлении отражено девять контратак ВСУ
МО: ВС России отразили девять контратак ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка ЛНР и Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, также было нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной и 115-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и до 170 украинских военнослужащих.
По словам Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Он добавил, что на Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.
Конашенков рассказал также, что в районе Серебрянского лесничества нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника составили до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30.
Как рассказал официальный представитель Минобороны, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Невельское.
По его словам, в районе населенного пункта Ступочки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийская система М777 производства США.
Ранее Конашенков сообщил, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ около Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) и Лимана Первого Харьковской области.