«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.22 комментария
ПВО уничтожила выпущенную Украиной по Крыму ракету С-200
Минобороны России сообщило об уничтожении второй выпущенной Украиной по Крыму ракеты С-200
Киевский режим попытался совершить террористическую атаку на Крым с использованием переоборудованной в ударный вариант ракеты ЗРК С-200, сообщило Минобороны России.
ПВО своевременно обнаружила и уничтожила ракету около 22.00 мск, сообщило ведомство в Telegram.
Напомним, в субботу вооруженные силы Украины уже пытались атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант ракетой С-200.