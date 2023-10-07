«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.15 комментариев
Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 над Крымом
ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, она была уничтожена, сообщило Министерство обороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что российскими средствами ПВО переоборудованная в ударный вариант украинская зенитная ракета комплекса ПВО С-200 была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе.
Ранее над Белгородской областью были уничтожены три украинские ракеты «Точка-У».