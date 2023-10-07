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    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    14 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    18 комментариев
    7 октября 2023, 10:40

    Над Белгородской областью уничтожены три украинские ракеты «Точка-У»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины около 10.00 пытались совершить террористическую атаку по территории России, выпустив ракеты «Точка-У».

    Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что ВКС России за неделю уничтожили четыре самолета ВСУ.

    6 октября 2023, 17:41
    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ

    Артиллеристы ВС России с первого выстрела подбили джип с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артиллеристы-добровольцы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный внедорожник с высокопоставленными украинскими офицерами, заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

    На видеозаписи зафиксировано, как белая Toyota на скорости проехала по промышленной зоне Херсона, за ней ехал микроавтобус, рядом упал артиллерийский снаряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, предоставленный собеседником.

    После этого из автобуса выбежали военные, они стали вытаскивать из подбитого автомобиля людей в форме и укладывать их на землю. Источник пояснил, что за объектом ранее наблюдали с беспилотника, в какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели во внедорожник и в составе колонны поехали в сторону промзоны.

    Район, где наносился удар, был заранее пристрелян, цель была поражена с первого выстрела, указал Бандерас. Разведчики установили, что в подбитой машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, заключил собеседник.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 17:18
    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ

    Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов

    Под Донецком сдались получившие приказ обороняться без боеприпасов 17 солдат ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских военных, удерживающих опорный пункт под Донецком, сдалась в плен сама после приказа ВСУ удерживать позицию без боеприпасов, сказал источник в силовых ведомствах.

    В группе было 17 человек, все они сдались, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они сообщили, что им не позволили отступить, когда у них закончился боекомплект, никто не провел эвакуацию раненых.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (29)
    6 октября 2023, 22:35
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    Лукашенко: Зеленский понимает, что его кинули
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя «абсолютно правильно», требуя от Запада выполнения договоренностей.

    Лидер Белоруссии отметил, что Зеленского в последнее время часто упрекают, что он «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно». «Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», – приводит RT слова Лукашенко в видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Пул Первого».

    По словам главы Белоруссии, украинская сторона перед началом конфликта готовилась к активным оборонным действиям в Донбассе и создавала там эшелонированную оборону. Затем, по словам Лукашенко, американцы пообещали Зеленскому «деньги, вооружение и все прочее», а также широкую поддержку и сказали: «Володя, мы будем воевать, мы тебе сделаем все», потребовав от Киева «воевать до последнего украинца».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что таким образом США распределили роли. Лукашенко отметил, что Зеленский согласился на такие условия и «воюет до последнего украинца», а на Западе то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают обещанное, или передают «старье», чтобы утилизировать. По словам Лукашенко, Зеленский понимает, что его кинули.

    Лидер Белоруссии подчеркнул, что коллективный Запад не выполняет договоренности, которые дал Зеленскому. «Поэтому Владимир Александрович им говорит: «Негодяи, почему вы не делаете то, что обещали?» Он едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была», – заявил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил, что ВСУ увязли в «контрнаступлении».

    Коментарии (29)
    6 октября 2023, 20:15
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    @ pskov.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для украинских граждан вводится особый порядок въезда на территорию Российской Федерации, соответствующее распоряжение отдало российское правительство.

    Украинские граждане с 16 октября смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, а также через воздушный пункт пропуска в аэропорту Шереметьево в Москве, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Отмечается, что эта мера вводится на время, она предназначена для обеспечения безопасности россиян в сложившейся ситуации.

    При этом мера не распространяется на граждан Украины младше 14 лет, а также детей до 14 лет в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государства.

    Для украинских граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в зоне СВО порядок въезда в Россию сохраняется. Они въезжают на территорию страны через пункты пропуска на административной границе между новыми регионами и сопредельными территориями.

    Коментарии (8)
    7 октября 2023, 05:56
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

    Коментарии (33)
    6 октября 2023, 14:23
    Отец угнавшего на Украину вертолет Кузьминова рассказал об отношениях с сыном

    Отец летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на подконтрольную киевскому режиму территорию, обвинил его мать в том, что тот совершил предательство.

    Отец Кузьминова в беседе с RT рассказал, что рос сиротой и воспитывался в детдоме. После этого он вел «аморальный образ жизни», а в 1990-х, незадолго до рождения сына, попал в тюрьму. Он не назвал преступление, по которому его осудили.

    После того, как мужчина вышел на свободу, он расстался с матерью Кузьминова, а с сыном редко виделся.

    «Когда он уже был совершеннолетний, мы с ним встретились. Совершеннолетний уже такой, в годах. Уже учился там (в Сызранском авиационном училище). В 2014 году я видел его в последний раз и последний раз с ним разговаривал. После этого я его не слышал и не видел», – сказал собеседник.

    Мужчина добавил, что сразу после исчезновения вертолета он был опрошен следователями.

    По его мнению, его сын со своей матерью должны в первую очередь покаяться перед Богом «за все свои грехи».

    В августе появились сообщения, что Кузьминов якобы мог похитить вертолет Ми-8 и приземлиться на нем в Харьковской области, на контролируемой киевским режимом территории. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для ВСУ.

    Минобороны России опровергало данные о том, что в экипаже пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 13:10
    Канадец отказался жать Трюдо руку

    Канадец раскритиковал премьера Трюдо за помощь Украине и отказался жать ему руку

    Канадец отказался жать Трюдо руку
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с жителями страны обменялся рукопожатиями с некоторыми из собравшихся, однако один из канадцев жать руку премьеру отказался.

    Канадец осудил Трюдо за помощь Украине и заявил, что тот «потерял страну». По его словам, помощь со стороны властей Канады оказывается «парню» на Украине (Владимиру Зеленскому), который «убивает собственную страну», передает канал «360» со ссылкой на видео инцидента, которое появилось в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Трюдо попытался ответить на критику, назвав все прозвучавшие в свой адрес заявления «российской пропагандой». По его словам, так считать может якобы лишь человек, который слушал президента России Владимира Путина.

    «Никакого Путина в Канаде слушать невозможно, так как ты запретил любое инакомыслие», – отреагировал канадец, раскритиковав премьер-министра за тотальную цензуру в СМИ.

    О том, что Трюдо уничтожает в Канаде свободу слова, ранее также заявлял американский предприниматель Илон Маск.

    Напомним, в сентябре Трюдо оказался в центре громкого скандала из-за чествования украинского нациста в канадском парламенте. Попытки канадского премьера оправдаться в Москве назвали жалкими.

    Коментарии (11)
    6 октября 2023, 11:12
    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении и продвинулись на несколько сотен метров около Старомайорского, Приютного и Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись возле Урожайного и Старомайорского, освободив по несколько сотен метров и взяв несколько вражеских опорников. Враг выбит с позиций, на которых закрепился накануне, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на севере от Приютного российские силы также продвинулись, в итоге после нескольких неудачных атак на этом направлении ВСУ отказались от активных действий.

    Ранее Рогов рассказал, что российские подразделения на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного.

    Коментарии (3)
    7 октября 2023, 07:36
    Получены сведения о минировании Кременчугской ГЭС для провокации против России

    РИА «Новости»: ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинения в атаке ВС России

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации против России по «каховскому сценарию», сообщил представитель российских силовых структур.

    По словам источника, от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции, получены сведения о минировании и возможном подрыве ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения в атаке ВС России, передает РИА «Новости».

    Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин Кременчугской ГЭС равна 700 мегаватт.

    Напомним, 6 июня в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.

    Коментарии (10)
    6 октября 2023, 15:14
    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении, а США торопят его.

    По словам Лукашенко, США упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, передает РИА «Новости».

    «Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте», – сказал глава Белоруссии.

    По мнению Лукашенко, ВСУ «увязли в своем контрнаступлении», фронт и линия соприкосновения стоят на месте. «Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель», – добавил президент.

    Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 20:24
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила провести на следующей неделе заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по поставкам оружия Киеву.

    Россия запросила проведение заседания СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину на 13 октября, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что Россия сделала запрос после того, как «украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области», которое пройдет 9 октября.

    «Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 мск) в пятницу, 13 октября», – написал Полянский.

    Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.

    Коментарии (8)
    6 октября 2023, 15:59
    ВСУ потеряли 1745 человек на Донецком направлении за неделю

    Минобороны: ВСУ потеряли 1745 человек на Донецком направлении за неделю

    ВСУ потеряли 1745 человек на Донецком направлении за неделю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последнюю неделю украинская сторона потеряла более 1745 человек на Донецком направлении, сообщило в пятницу российское министерство обороны.

    ВСУ с 29 сентября по 6 октября продолжали укрепление обороны у Авдеевки, Марьинки и Торецка в ДНР, также они пытались атаковать у Первомайского, Невельского и Красногоровки в республике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения «Южной» группировки войск отразили 34 атаки украинской армии на этом направлении, ВСУ потеряли там более 1745 человек убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и машину РСЗО «Град».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре контратаки подразделений ВСУ. Поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки, Тимковки (Харьковская область), Новоселовское и Новолюбовка (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении за указанный период более 405 человек, пять танков и других боевых бронированных машин и 15 орудий полевой артиллерии. У Волчанска, Купянска и Липцев (Харьковская область) уничтожено четыре склада боеприпасов украинской армии.

    На Краснолиманском направлении 12-я бригада спецназа ВСУ, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ пытались восстановить утраченные позиции у Ямполовки (ДНР), Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР), однако не преуспели. Группа войск «Центра» отразила 17 атак противника, ВСУ за неделю потеряли более 430 человек убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин и 12 орудий. Также там уничтожены три склада с боеприпасами.

    На Южно-Донецком направлении ВС России отразили 13 атак украинской армии, потери ВСУ за неделю составили более 755 человек, восемь танков и других боевых бронированных машин и 11 орудий полевой артиллерии.

    Также российские войска с 29 сентября по 6 октября нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры киевского режима. Поражены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производства вооружения и военной техники, пункты размещения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

    Российскими ударами уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных дронов Punisher и «Фурия», склады хранения снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.

    Коментарии (5)
    7 октября 2023, 02:38
    Появились данные о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи

    Reuters: Администрация США планирует 11 октября объявить о выделении Украине военной помощи примерно на 200 млн долларов

    Появились данные о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи
    @ twitter.com/oleksiireznikov

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около 200 млн долларов, сообщили источники Reuters.

    Reuters не поясняет, какие именно вооружения войдут в очередной пакет военной помощи Украине со стороны США, отмечая, что речь, вероятно, идет о типах боеприпасов и бронемашин, которые уже были переданы Киеву. Ожидается, что о новом пакете помощи будет объявлено «в среду на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе», передает ТАСС.

    Накануне Пентагон отказался от перераспределения средств ради помощи Украине. Тем временем в ВСУ признали стопроцентную зависимость от помощи со стороны США.

    Коментарии (0)
    6 октября 2023, 16:30
    ВКС России за неделю уничтожили четыре самолета ВСУ

    ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские Воздушно-космические силы (ВКС) средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю уничтожили четыре украинских самолета, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российская армия уничтожила в районах Солдатского Днепропетровской области, Сергеевки и Клещеевки ДНР украинские самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 и на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области - Су-25.

    Отмечается, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавсредства и 13 украинских диверсантов после того, как была попытка высадки десанта на побережье Крыма.

    Как указали в Минобороны, российские военные за неделю уничтожили 39 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три ракеты HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун» ВСУ.

    Кроме того, добавили в ведомстве, ВС РФ поразили средствами ПВО и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотников.

    Ранее сообщалось, что соединения группировки «Днепр» уничтожили под Херсоном станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» ВСУ.

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    6 октября 2023, 14:37
    Западные СМИ: Ставка Путина на Украине сыграла

    Business Insider: Ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин уже давно сделал ставку на нарастающую усталость Запада от поддержки Украины, и сейчас российский лидер наблюдает, как его план воплощается в жизнь, пишут западные СМИ.

    «Ставка Путина на усталость Запада сыграла», – передает РИА «Новости» содержание публикации немецкого издания Business Insider.

    «Появляется все больше признаков того, что он (российский президент – прим. ВЗГЛЯД) прав», – приводятся в публикации слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.

    Украина, отметил Биб, не справляется с мобилизацией, а экономика этой страны под давлением ведущихся боевых действий проседает. Как в США, так и в Европе ослабевает энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине, констатировал эксперт.

    В Республиканской партии в Палате представителей США не только выступили против продолжения помощи Украине, но даже смогли «продавить» снятие с должности спикера Кевина Маккарти, пишет издание. Кроме того, говорится в статье, в Словакии в результате парламентских выборов победу одержала партия, выступающая за отказ от помощи Киеву. Также отмечается рост популярности партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ.

    Обратил внимание автор статьи и на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что финансовой и военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому без участия США будет недостаточно.

    Это сочетание, делает вывод издание, может привести к переломному моменту, когда поддержка Украины со стороны Запада после постепенного ослабления резко сократится или иссякнет как таковая.

    Напомним, США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ. Пентагон отказался перераспределять имеющиеся средства ради финансирования Украины. В ЕС на этом фоне заявили, что не смогут компенсировать Киеву помощь, в которой отказывает Вашингтон.

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    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

    • Украинцам пришла пора расплачиваться

      Правительство Украины отменяет свое решение, которое призвано было спасти финансовую систему страны в условиях СВО. Курс гривны отправлен в свободное падение, потому что так нужно главным спонсорам режима Владимира Зеленского. Расходы на его поддержку Запад возместит за счет простых украинцев.

    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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