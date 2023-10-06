ВКС России за неделю уничтожили четыре самолета ВСУ

ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что российская армия уничтожила в районах Солдатского Днепропетровской области, Сергеевки и Клещеевки ДНР украинские самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 и на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области - Су-25.

Отмечается, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавсредства и 13 украинских диверсантов после того, как была попытка высадки десанта на побережье Крыма.

Как указали в Минобороны, российские военные за неделю уничтожили 39 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три ракеты HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун» ВСУ.

Кроме того, добавили в ведомстве, ВС РФ поразили средствами ПВО и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что соединения группировки «Днепр» уничтожили под Херсоном станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» ВСУ.