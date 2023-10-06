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    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    11 комментариев
    6 октября 2023, 16:30

    ВКС России за неделю уничтожили четыре самолета ВСУ

    ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские Воздушно-космические силы (ВКС) средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю уничтожили четыре украинских самолета, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российская армия уничтожила в районах Солдатского Днепропетровской области, Сергеевки и Клещеевки ДНР украинские самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 и на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области - Су-25.

    Отмечается, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавсредства и 13 украинских диверсантов после того, как была попытка высадки десанта на побережье Крыма.

    Как указали в Минобороны, российские военные за неделю уничтожили 39 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три ракеты HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун» ВСУ.

    Кроме того, добавили в ведомстве, ВС РФ поразили средствами ПВО и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотников.

    Ранее сообщалось, что соединения группировки «Днепр» уничтожили под Херсоном станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» ВСУ.

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

    Коментарии (61)
    5 октября 2023, 20:46
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в среду продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

    «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

    Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.

    Коментарии (9)
    6 октября 2023, 09:03
    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Шойгу отметил востребованность выпускаемой заводом продукции. Су-34, по словам министра, является «основной рабочей лошадью». Бомбардировщики ежедневно совершают по пять-шесть вылетов, приводятся его слова в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны призвал «поджаться, поторопиться». «У нас же есть предприятия, которые в этом году вышли на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – поставил задачу Шойгу.

    Директор завода Александр Панасенко сообщил руководителю Минобороны, что на предприятии «научились делать все». Есть, по его словам, замены головной части, имеется практический опыт ремонта хвостовой части, а также ремонта булей, что является самым сложным ремонтом.

    На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, как сообщили в Минобороны, глава военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, которое входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.

    Ранее Шойгу сообщал, что в 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом 2022 года.

    Коментарии (46)
    6 октября 2023, 07:00
    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя

    Глава Севастополя Развожаев: ЧФ в пятницу ночью отразил атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола

    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Силы Черноморского флота (ЧФ) в пятницу ночью отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Губернатор пояснил в своем Telegram-канале около 4.00 пятницы, что громкие звуки, которые слышны в районе Северного мола, – это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, по предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

    Напомним, 15 сентября Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 11:12
    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении и продвинулись на несколько сотен метров около Старомайорского, Приютного и Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись возле Урожайного и Старомайорского, освободив по несколько сотен метров и взяв несколько вражеских опорников. Враг выбит с позиций, на которых закрепился накануне, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на севере от Приютного российские силы также продвинулись, в итоге после нескольких неудачных атак на этом направлении ВСУ отказались от активных действий.

    Ранее Рогов рассказал, что российские подразделения на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного.

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    6 октября 2023, 01:59
    В столице Украины прогремел взрыв

    «Страна.ua»: В столице Украины прогремел взрыв

    Tекст: Антон Никитин

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Киеве.

    Как сообщило украинское издание в своем Telegram-канале, воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Также сообщается о взрывах в Николаеве. По версии издания, предварительно, причиной взрывов стала работа ПВО. Горожан призвал укрыться в убежищах.

    Накануне украинский президент Владимир Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.

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    6 октября 2023, 07:41
    Турецкие СМИ: Путин разрушил стратегию США по уничтожению России

    Sabah: Президент Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.

    В публикации говорится, что президент Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России, передает РИА «Новости».

    Автор статьи также констатировал, что Вашингтон потерпел «глобальную неудачу» в вопросе антироссийских санкций. Кроме того, журналист обратил внимание, что на Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Как отметил обозреватель, практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией.

    Накануне американские СМИ сообщили о «зловещем поворотном моменте» вокруг Украины.

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    6 октября 2023, 00:42
    В Полтавском военкомате допустили мобилизацию всех мужчин для ВСУ

    Представитель военкомата Полтавской области допустил возможность призыва в ВСУ всех военнообязанных мужчин

    Tекст: Антон Никитин

    Представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, скорее всего, придется воевать.

    Представитель военкомата Полтавской области не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли воевать все население Украине, сказав: «вряд ли». При этом он назвал «вполне возможной» мобилизацию всех военнообязанных мужчин Украины, передает РИА «Новости».

    «Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», – приводит слова Истомина украинское издание «Страна.ua».

    Ранее в Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для продолжения попыток «контрнаступления». В конце сентября в Госпогранслужбе Украины пообещали привлечь к ответственности незаконно покинувших страну военнобязанных.

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    6 октября 2023, 07:52
    В центральной части Харькова произошли взрывы

    Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в центральной части города

    Tекст: Антон Никитин

    В центральной части Харькова произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    О взрывах в Харькове сообщило также украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

    Уточняется, что взрывы произошли до объявления воздушной тревоги.

    Напомним, в пятницу ночью также сообщалось о взрывах в столице Украины и в Николаеве.

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    6 октября 2023, 06:44
    ВВС России нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Серебрянки

    Минобороны: Российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки

    ВВС России нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Серебрянки
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Никитин

    Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ около Серебрянки (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что бомбардировочной авиацией удары были нанесеныпо четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск рядом с Серебрянкой.

    Офицер добавил, что средствами ПВО сбиты три украинских беспилотника под Кременной Луганской народной республики, передает ТАСС.

    Накануне российская авиация нанесла удары по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка на краснолиманском направлении.

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    6 октября 2023, 15:14
    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении, а США торопят его.

    По словам Лукашенко, США упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, передает РИА «Новости».

    «Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте», – сказал глава Белоруссии.

    По мнению Лукашенко, ВСУ «увязли в своем контрнаступлении», фронт и линия соприкосновения стоят на месте. «Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель», – добавил президент.

    Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

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    6 октября 2023, 00:59
    Российская ПВО сбила над Белгородской областью еще пять украинских беспилотников

    Минобороны: Российская ПВО в четверг поздно вечером сбила над Белгородской областью еще пять украинских беспилотников

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО в четверг поздно вечером сбила над Белгородской областью еще пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 23.30 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, таким образом пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России.

    Напомним, в четверг вечером российская ПВО сбила над Белгородской областью два украинских беспилотника. Еще один украинский дрон система противовоздушной обороны России уничтожила над Белгородской областью в первой половине четверга.

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    5 октября 2023, 23:57
    Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО в четверг вечером сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО в четверг вечером сбила над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 22.30 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Еще один украинский дрон российская ПВО сбила над Белгородской областью около 22.00.

    Напомним, первый за четверг украинский БПЛА российская ПВО уничтожила над Белгородской областью около 11.00.

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    6 октября 2023, 06:35
    ВС России уничтожили украинских националистов на краснолиманском направлении

    Минобороны: ВС России нанесли удар по штурмовикам ВСУ и украинским националистам на краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли удар по штурмовикам ВСУ и спецназу «Азова» (группировка признана террористической организацией и запрещена в России) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении у Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов». В итоге ликвидированы более 40 военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как украинские националисты расстреляли военных ВСУ под Кременной.

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    6 октября 2023, 10:39
    ВС России уничтожили под Херсоном станцию РЭР «Пластун»

    ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» под Херсоном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки «Днепр» уничтожили под Херсоном станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» ВСУ, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, соединениями группировки «Днепр» на Херсонском направлении было уничтожено место временной дислокации подразделения ВСУ около Инженерного. Потери противника составили две единицы автотехники и экскаватор, ликвидированы 20 человек. Около Белозерки уничтожена станция РЭР «Пластун-2000».

    Напомним, 1 октября в Минобороны впервые сообщили о потере ВСУ станции разведки «Пластун» на Донецком направлении.

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