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ВКС России за неделю уничтожили четыре самолета ВСУ
ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю уничтожили четыре украинских самолета, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что российская армия уничтожила в районах Солдатского Днепропетровской области, Сергеевки и Клещеевки ДНР украинские самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 и на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области - Су-25.
Отмечается, что морская авиация Черноморского флота 4 октября уничтожила два плавсредства и 13 украинских диверсантов после того, как была попытка высадки десанта на побережье Крыма.
Как указали в Минобороны, российские военные за неделю уничтожили 39 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три ракеты HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун» ВСУ.
Кроме того, добавили в ведомстве, ВС РФ поразили средствами ПВО и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что соединения группировки «Днепр» уничтожили под Херсоном станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» ВСУ.