Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?8 комментариев
Опубликован проект правил пользования цифровым паспортом
Минцифры опубликовало проект постановления, определяющего правила пользования цифровым паспортом
Минцифры России опубликовало проект постановления правительства, предлагающий правила применения цифрового паспорта с помощью приложения «Госуслуги».
Согласно документу, если гражданин разместил в единой системе свои биометрические данные или разместил их в мобильном приложении «Госуслуги», отсканировав загранпаспорт, водительское удостоверение или паспорт болельщика, или через сдачу своей биометрии в МФЦ, он сможет предоставлять цифровой паспорт через приложение «Госуслуги», передает ТАСС.
Предоставление удостоверения личности предлагается сделать через QR-код, генерирующийся на портале. При этом запрещается хранение представленных гражданином сведений, после их проверки они подлежат уничтожению. Согласие на предоставление гражданином цифрового паспорта с помощью мобильного приложения заверяется электронной подписью, использованной для аутентификации на «Госуслугах».
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта в стране в сентябре. В Минцифры разъяснили применение цифрового паспорта.