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    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    11 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    14 комментариев
    6 октября 2023, 19:59

    В Минобороны объяснили свертывание наблюдательных постов в Карабахе

    Tекст: Вера Басилая

    Российские миротворцы в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки свернули два постоянных и один временный наблюдательный пост в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что за сутки свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе, передает ТАСС.

    Кроме того, продолжается подсчет вооружений, сданных вооруженными формирования Карабаха продолжается. Так, к 6 октября сдано 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 58,5 млн боеприпасов.

    Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения.

    4 октября 2023, 17:33
    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

    Пашинян заявил, что подаст в отставку, если это нормализует ситуацию

    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной.

    Пашинян заявил, что если его отставка даст возможность Армении преодолеть все вызовы, то он готов сделать это «через секунду», поскольку «не цепляется за кресло», передает РИА «Новости».

    Но, по его мнению, в случае отставки произойдет «прямо противоположное». Премьер отметил, что дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

    Также Пашинян заявил, что не стал отменять визит в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался провести там встречу, передает ТАСС.

    В ходе поездки в Гранаду премьер намерен «более подробно» изложить позиции армянского руководства по ситуации с Карабахом.

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    5 октября 2023, 20:33
    В Карабахе миротворцы свернули временные наблюдательные посты
    В Карабахе миротворцы свернули временные наблюдательные посты
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения, сообщили в Минобороны России.

    Речь идет о Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах, передает ТАСС.

    Но российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха, завершилось лишь свертывание временных наблюдательных постов, сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что в зоне ответственности российских миротворцев нарушения режима прекращения огня за последние сутки зафиксировано не было.

    Ранее власти Азербайджана обнародовали план реинтеграции Нагорного Карабаха.

    Коментарии (4)
    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (9)
    4 октября 2023, 15:07
    Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате

    АПА: Президент Азербайджана Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

    Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение отказаться от участия в пятисторонней встрече в формате Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС, которая запланирована на 5 октября в испанской Гранаде.

    По информации азербайджанского агентства АПА, Баку настаивал на том, чтобы в предстоящей встрече участвовала также Турция, однако согласия не получил. «Особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

    В рамках встречи в Гранаде планировались переговоры Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Газета ВЗГЛЯД писала об отношениях Азербайджана и Армении после ликвидации Нагорно-Карабахской республики.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 16:30
    Захарова назвала ЕС предателем Армении
    Захарова назвала ЕС предателем Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она напомнила, что российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, а ЕС наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать. «То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз – это он предал армян», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она также добавила, что «никакой стабильности и деэскалации миссия Евросоюза в Армении не обеспечивает».

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Коментарии (6)
    6 октября 2023, 17:02
    Россия помогла Армении бензином и дизелем

    Россия начала поставки нефтепродуктов в Армению по просьбе Еревана

    Tекст: Вера Басилая

    Армения находится в непростой ситуации в связи с нехваткой нефтепродуктов, Россия начала поставки 5 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива в республику по просьбе Еревана, сообщили в МИД России.

    В сообщении на сайте российского дипведомства говорится, что в ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива из-за сложной обстановки в республике.

    Россия пошла навстречу Армении, несмотря на введение правительством России временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из страны.

    В МИД России также отметили, что МЧС обратились партнеры по поводу оказания гуманитарной помощи карабахским армянам: уже сформирован первичный список предметов, которые могут быть отправлены им в ближайшее время.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения. Напомним, Владимир Путин заявил, что Армения отвергла предложения России по Карабаху и продолжила сражаться.

    Коментарии (35)
    6 октября 2023, 01:41
    Ереван выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

    МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство иностранных дел Армении выразило разочарование заявлением делегации ООН по итогам визита в Нагорный Карабах.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства бывшей советской республики, говорится, что Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором всемирной организации в Азербайджане и опубликованный по его «итогам» пресс-релиз. В Ереване отметили, что глава МИД Армении поднял эту проблему в ходе состоявшейся 2 октября в министерстве иностранных дел встречи с главами дипмиссий и аккредитованных в Армении представителями международных организаций.

    В МИД Армении подчеркнули, что состоявшийся в начале октября визит делегации ООН во главе с постоянным координатором всемирной организации в Азербайджане не может считаться межведомственной миссией по сбору фактов, «и никак не отражает ожидания армянской стороны и международного сообщества». Во внешнеполитическом ведомстве Армении заявили, что визит делегации ООН состоялся лишь после того, как вследствие этнической чистки коренное армянское население покинуло Нагорный Карабах.

    В Ереване считают, что в качестве объективной оценки делегация ООН смогла бы всего лишь зафиксировать факт выселения армян из Нагорного Карабаха, став свидетелем того, как они оставили за спиной родные места, могилы родственников и многовековое культурное и религиозное наследие.

    Напомним, 1 октября миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Карабах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала про последнее «оружие» Карабаха против Азербайджана.

    Коментарии (16)
    4 октября 2023, 23:21
    Армянская церковь призвала Ереван прекратить авантюризм во внешней политике

    Армянская апостольская церковь призвала власти страны отказаться от авантюризма в отношениях с союзниками

    Армянская церковь призвала Ереван прекратить авантюризм во внешней политике
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Армении должны отказаться от авантюризма во внешней политике и особенно в отношениях с союзниками, заявили на собрании епископов Армянской апостольской церкви во главе с Католикосом Всех армян Гарегином II.

    На собрании указали на антиармянскую политику Азербайджана в связи с событиями в Нагорном Карабахе. При этом подчеркивается, что реакция международного сообщества разочаровывает, передает Sputnik

    Однако, как заявили в канцелярия Католикоса, «еще большую тревогу вызывает политика, проводимая властями Армении, которая создает новые онтологические угрозы для народа в условиях крайне опасного геополитического развития».

    Церковь призвала власти Армении продемонстрировать бдительность и мудрость. Указывается, что Армения «не может стать объектом опасных экспериментов какой-либо политической силы». Паству духовенство призвало помогать насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха, не поддаваться «деструктивной пропаганде, подрывающей солидарность и обслуживающей интересы антинациональных групп и фракций».

    28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Как указала Москва, премьер-министр Армении Никол Пашинян сам принял решение признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, что стало предтечей текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

    Кроме того, Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ. Также армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

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    4 октября 2023, 18:20
    Пашинян назвал условия для подписания соглашения с Баку

    Премьер Армении Пашинян озвучил три условия для подписания мирного соглашения с Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга, демаркация границ должна происходить на основе Алма-Атинской декларации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте.

    Пашинян заявил, что Ереван и Баку должны признать, что территория Армении составляет 29 800 кв. км, а Азербайджана – 86 600 кв. км.

    Второе условие: политической основой для делимитации, а затем демаркации границ должна стать Алма-Атинская декларация от 1991 года о создании СНГ, передает ТАСС.

    По его словам, открытие коммуникаций в регионе должно происходить на принципах суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран. Пашинян подчеркнул, что Азербайджан должен согласиться с этими принципами, и тогда в обозримой перспективе будет подписан мирный договор между Ереваном и Баку.

    Ранее премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной. Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с Николом Пашиняном в Испании в пятистороннем формате.

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    5 октября 2023, 10:42
    Азербайджан обвинил в терроризме задержанного экс-главу Карабаха Арутюняна

    Tекст: Ольга Никитина

    Генпрокуратура и Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана сообщили, что бывшему руководителю непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араику Арутюняну, задержанному в городе Ханкенди 3 октября, предъявлено обвинение.

    Арутюнян обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе в развязывании и ведении агрессивной войны, терроризме и его финансировании, а также умышленном убийстве, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), и разбирала, почему делается это беспощадно.

    Коментарии (0)
    5 октября 2023, 16:54
    Экс-глав Нагорного Карабаха обвинили в терроризме

    СГБ Азербайджана обвинила троих экс-глав непризнанного Нагорного Карабаха в терроризме

    Tекст: Вера Басилая

    Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана подтвердила задержание бывших глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна и экс-главы парламента Давида Ишханяна, они обвиняются в терроризме.

    Бывшие лидеры Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян обвиняются в терроризме, финансировании терроризма, организации или проведение учений с целью терроризма, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой, а также в создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп. Все трое задержаны и будут привлечены к уголовной ответственности, передает ТАСС.

    Ранее Азербайджан обвинил в терроризме задержанного экс-главу Карабаха Арутюняна.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), и разбирала, почему делается это беспощадно.

    Коментарии (0)
    5 октября 2023, 14:45
    В ЕК заявили о выделении помощи финансовой помощи Армении

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении финансовой помощи Армении в размере 25 млн евро

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз собирается выделить Армении более 25 млн евро помощи после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

    По ее словам, уже выделено более 5,2 млн евро, однако премьеру Армении Николу Пашиняну стоит знать, что в ЕК «счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро», более того, еще 15 млн евро помощи выделено для бюджета Армении, передает ТАСС.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС предал Армению – пока российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, ЕС спокойно наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать.

    Коментарии (6)
    4 октября 2023, 14:24
    МИД: Москва не получала просьб о помощи в освобождении экс-руководства Карабаха

    В МИД заявили, что не получали просьб о помощи в освобождении экс- руководства Карабаха

    Tекст: Александра Юдина

    Просьб о помощи в освобождении и возвращении в Армению арестованных Азербайджаном представителей экс-руководства Нагорного Карабаха Москва не получала, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, формальных или неформальных обращений Москве не поступало, если не считать информационную сферу, передает ТАСС.

    Касательно вопроса размещения военной базы России в Армении дипломат подчеркнула, что такие решения регулируются необходимыми документами.

    «Российская позиция зафиксирована и юридически оформлена», – сказала она.

    Также Захарова прокомментировала ситуацию вокруг пребывания российских миротворцев в Карабахе. В частности, спикер МИД сообщила, что сроки и другие вопросы размещения в регионе определяется совместно с азербайджанской стороной, и с учетом ситуации на земле.

    Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия получает исчерпывающую информацию о том, что часть жителей Карабаха, покинувших ранее регион, планирует вернуться.

    «В этом случае Москва окажет содействие в контактах с азербайджанской стороной», – заключила она.

    Ранее в Кремле рассказали, какие контакты Москва имела с представителями Запада по Карабаху.

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    4 октября 2023, 13:55
    Песков рассказал о контактах Москвы с представителями Запада по Карабаху

    Представитель Кремля Песков: У России были определенные контакты с Западом по Карабаху

    Tекст: Александра Юдина

    Москва имела определенные контакты с представителями Запада по вопросу Нагорного Карабаха, однако это были не те, о которых писала Politico, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в том, как описала ситуацию западная пресса, очень много неточностей и ошибок в этом материале, определенные контакты по Карабаху были, но совсем другого плана, передает ТАСС.

    Между тем спикер МИД Мария Захарова заметила, что Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника в вопросах Косова и Нагорного Карабаха.

    Более того, дипломат допустила дальнейшие промашки по ситуации в Армении, которой «наобещали с три короба», однако до сих пор не сделали ничего, кроме провокаций.

    Ранее в Армении сообщили, что поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.

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    6 октября 2023, 16:38
    Алиев: Миссия ООН вновь посетит Карабах в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах миссии ООН посетить Нагорный Карабах вновь в ближайшее время.

    На встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге Алиев заявил, что резидент-координатор ООН в Азербайджане вместе с представителями соответствующих учреждений организации вновь прибудут в Карабах, передает ТАСС. Отмечается, что Баку поддерживает этот процесс.

    В начале октября миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Карабах.

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