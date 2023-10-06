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В Минобороны объяснили свертывание наблюдательных постов в Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки свернули два постоянных и один временный наблюдательный пост в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что за сутки свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе, передает ТАСС.
Кроме того, продолжается подсчет вооружений, сданных вооруженными формирования Карабаха продолжается. Так, к 6 октября сдано 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 58,5 млн боеприпасов.
Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее в Минобороны заявили, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения.