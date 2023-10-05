В Карабахе российские миротворцы свернули наблюдательные посты

Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

Пашинян заявил, что подаст в отставку, если это нормализует ситуацию

Tекст: Алексей Дегтярев

Пашинян заявил, что если его отставка даст возможность Армении преодолеть все вызовы, то он готов сделать это «через секунду», поскольку «не цепляется за кресло», передает РИА «Новости».

Но, по его мнению, в случае отставки произойдет «прямо противоположное». Премьер отметил, что дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

Также Пашинян заявил, что не стал отменять визит в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался провести там встречу, передает ТАСС.

В ходе поездки в Гранаду премьер намерен «более подробно» изложить позиции армянского руководства по ситуации с Карабахом.