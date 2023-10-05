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    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

    28 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    6 комментариев
    5 октября 2023, 20:33

    В Карабахе российские миротворцы свернули наблюдательные посты

    В Карабахе российские миротворцы свернули наблюдательные посты
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения, сообщили в Минобороны России.

    Речь идет о Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах, передает ТАСС.

    Но российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха, завершилось лишь свертывание временных наблюдательных постов, сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что в зоне ответственности российских миротворцев нарушения режима прекращения огня за последние сутки зафиксировано не было.

    Ранее власти Азербайджана обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха.

    3 октября 2023, 17:20
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Автоперевозчики, перевозящие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой в виде проверки российской стороной качества армянского коньяка, заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    По его словам, армянские грузы простаивают на КПП «Верхний Ларс», передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Aysor.am. Керобян добавил, что российская сторона осуществляет серьезную проверку качества коньяка.

    Ранее торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообщил о скоплении около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают экспертизы.

    Коментарии (122)
    4 октября 2023, 17:33
    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

    Пашинян заявил, что подаст в отставку, если это нормализует ситуацию

    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной.

    Пашинян заявил, что если его отставка даст возможность Армении преодолеть все вызовы, то он готов сделать это «через секунду», поскольку «не цепляется за кресло», передает РИА «Новости».

    Но, по его мнению, в случае отставки произойдет «прямо противоположное». Премьер отметил, что дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

    Также Пашинян заявил, что не стал отменять визит в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался провести там встречу, передает ТАСС.

    В ходе поездки в Гранаду премьер намерен «более подробно» изложить позиции армянского руководства по ситуации с Карабахом.

    Коментарии (62)
    3 октября 2023, 12:52
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Парламент Армении во вторник проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

    Как объявил спикер парламента Ален Симонян, за ратификацию документа выступили 60 депутатов, еще 20 голосов было отдано против. «Решение принято», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле заявляли, что планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС, который в марте выдал «ордер на арест» президента России, являются «чрезвычайно враждебными» для Москвы.

    МИД РФ предупреждал, что такое решение обернется негативными последствиями для отношений между Россией и Арменией.

    Коментарии (33)
    4 октября 2023, 15:07
    Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате

    АПА: Президент Азербайджана Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

    Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение отказаться от участия в пятисторонней встрече в формате Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС, которая запланирована на 5 октября в испанской Гранаде.

    По информации азербайджанского агентства АПА, Баку настаивал на том, чтобы в предстоящей встрече участвовала также Турция, однако согласия не получил. «Особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

    В рамках встречи в Гранаде планировались переговоры Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Газета ВЗГЛЯД писала об отношениях Азербайджана и Армении после ликвидации Нагорно-Карабахской республики.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 16:30
    Захарова назвала ЕС предателем Армении
    Захарова назвала ЕС предателем Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она напомнила, что российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, а ЕС наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать. «То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз – это он предал армян», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она также добавила, что «никакой стабильности и деэскалации миссия Евросоюза в Армении не обеспечивает».

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Коментарии (6)
    3 октября 2023, 19:40
    Экс-руководители Карабаха задержаны и доставлены в Баку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян задержаны азербайджанской Службой госбезопасности, пишут азербайджанские агентства.

    Спецслужбы Азербайджана задержали Гукасяна, Саакяна, Арутюняна и экс-спикера парламента НКР Давида Ишханяна, передает ТАСС со ссылкой на агентство APA. Уточняется, что их уже доставили в азербайджанскую столицу.

    Ранее в Азербайджане арестовали бывшего главу правительства (НКР) Рубена Варданяна.

    Напомним, 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

    Коментарии (8)
    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (3)
    4 октября 2023, 23:21
    Армянская церковь призвала Ереван прекратить авантюризм во внешней политике

    Армянская апостольская церковь призвала власти страны отказаться от авантюризма в отношениях с союзниками

    Армянская церковь призвала Ереван прекратить авантюризм во внешней политике
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Армении должны отказаться от авантюризма во внешней политике и особенно в отношениях с союзниками, заявили на собрании епископов Армянской апостольской церкви во главе с Католикосом Всех армян Гарегином II.

    На собрании указали на антиармянскую политику Азербайджана в связи с событиями в Нагорном Карабахе. При этом подчеркивается, что реакция международного сообщества разочаровывает, передает Sputnik

    Однако, как заявили в канцелярия Католикоса, «еще большую тревогу вызывает политика, проводимая властями Армении, которая создает новые онтологические угрозы для народа в условиях крайне опасного геополитического развития».

    Церковь призвала власти Армении продемонстрировать бдительность и мудрость. Указывается, что Армения «не может стать объектом опасных экспериментов какой-либо политической силы». Паству духовенство призвало помогать насильственно перемещенным из Нагорного Карабаха, не поддаваться «деструктивной пропаганде, подрывающей солидарность и обслуживающей интересы антинациональных групп и фракций».

    28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Как указала Москва, премьер-министр Армении Никол Пашинян сам принял решение признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, что стало предтечей текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

    Кроме того, Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ. Также армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

    Коментарии (3)
    3 октября 2023, 16:30
    Песков назвал причину изменения ситуации вокруг Карабаха

    Песков заявил, что предтечей ситуации вокруг Карабаха было решение Пашиняна

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам принял решение признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, что стало предтечей текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так представитель Кремля прокомментировал критику Еревана в адрес Москвы, передает ТАСС.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Москва, Анкара и Баку используют похожую риторику, если говорить о карабахском вопросе. Напомним, 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

    Коментарии (2)
    4 октября 2023, 18:20
    Пашинян назвал условия для подписания соглашения с Баку

    Премьер Армении Пашинян озвучил три условия для подписания мирного соглашения с Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга, демаркация границ должна происходить на основе Алма-Атинской декларации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте.

    Пашинян заявил, что Ереван и Баку должны признать, что территория Армении составляет 29 800 кв. км, а Азербайджана – 86 600 кв. км.

    Второе условие: политической основой для делимитации, а затем демаркации границ должна стать Алма-Атинская декларация от 1991 года о создании СНГ, передает ТАСС.

    По его словам, открытие коммуникаций в регионе должно происходить на принципах суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран. Пашинян подчеркнул, что Азербайджан должен согласиться с этими принципами, и тогда в обозримой перспективе будет подписан мирный договор между Ереваном и Баку.

    Ранее премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной. Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с Николом Пашиняном в Испании в пятистороннем формате.

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    5 октября 2023, 10:42
    Азербайджан обвинил в терроризме задержанного экс-главу Карабаха Арутюняна

    Tекст: Ольга Никитина

    Генпрокуратура и Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана сообщили, что бывшему руководителю непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араику Арутюняну, задержанному в городе Ханкенди 3 октября, предъявлено обвинение.

    Арутюнян обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе в развязывании и ведении агрессивной войны, терроризме и его финансировании, а также умышленном убийстве, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), и разбирала, почему делается это беспощадно.

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    3 октября 2023, 13:02
    Российские миротворцы оказали содействие эвакуации 98 тыс. жителей Карабаха

    Российские миротворцы оказали содействие эвакуации 98 тыс. жителей Нагорного Карабаха в Армению

    Tекст: Александра Юдина

    Российский миротворческий контингент помог эвакуировать в Армению более 98 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 32 тыс. детей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Отмечается, что российским военным ведомством было принято решение эвакуировать и разместить жителей на наблюдательных постах и в базовом лагере. Так, из Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тыс. мирных жителей, включая около 32 тыс. детей, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, по Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти 300 тонн гуманитарных грузов, а также российские военные участвовали в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте.

    По словам министра, самоотверженные и профессиональные действия миротворцев ВС России помогли избежать гораздо большего количества жертв во время обострения конфликта.

    «Благодарю наших ребят… Силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь», – подчеркнул Шойгу.

    В заключение глава Минобороны добавил, что при поддержке российского миротворческого контингента были развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии.

    Напомним, Нагорно-Карабахская Республика официально прекращает существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписан президентом непризнанной НКР Самвелом Шахраманяном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ликвидация НКР не решит конфликт Армении и Азербайджана.

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    4 октября 2023, 14:24
    МИД: Москва не получала просьб о помощи в освобождении экс-руководства Карабаха

    В МИД заявили, что не получали просьб о помощи в освобождении экс- руководства Карабаха

    Tекст: Александра Юдина

    Просьб о помощи в освобождении и возвращении в Армению арестованных Азербайджаном представителей экс-руководства Нагорного Карабаха Москва не получала, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, формальных или неформальных обращений Москве не поступало, если не считать информационную сферу, передает ТАСС.

    Касательно вопроса размещения военной базы России в Армении дипломат подчеркнула, что такие решения регулируются необходимыми документами.

    «Российская позиция зафиксирована и юридически оформлена», – сказала она.

    Также Захарова прокомментировала ситуацию вокруг пребывания российских миротворцев в Карабахе. В частности, спикер МИД сообщила, что сроки и другие вопросы размещения в регионе определяется совместно с азербайджанской стороной, и с учетом ситуации на земле.

    Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия получает исчерпывающую информацию о том, что часть жителей Карабаха, покинувших ранее регион, планирует вернуться.

    «В этом случае Москва окажет содействие в контактах с азербайджанской стороной», – заключила она.

    Ранее в Кремле рассказали, какие контакты Москва имела с представителями Запада по Карабаху.

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    4 октября 2023, 13:55
    Песков рассказал о контактах Москвы с представителями Запада по Карабаху

    Представитель Кремля Песков: У России были определенные контакты с Западом по Карабаху

    Tекст: Александра Юдина

    Москва имела определенные контакты с представителями Запада по вопросу Нагорного Карабаха, однако это были не те, о которых писала Politico, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в том, как описала ситуацию западная пресса, очень много неточностей и ошибок в этом материале, определенные контакты по Карабаху были, но совсем другого плана, передает ТАСС.

    Между тем спикер МИД Мария Захарова заметила, что Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника в вопросах Косова и Нагорного Карабаха.

    Более того, дипломат допустила дальнейшие промашки по ситуации в Армении, которой «наобещали с три короба», однако до сих пор не сделали ничего, кроме провокаций.

    Ранее в Армении сообщили, что поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.

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    5 октября 2023, 14:45
    В ЕК заявили о выделении помощи финансовой помощи Армении

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении финансовой помощи Армении в размере 25 млн евро

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз собирается выделить Армении более 25 млн евро помощи после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

    По ее словам, уже выделено более 5,2 млн евро, однако премьеру Армении Николу Пашиняну стоит знать, что в ЕК «счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро», более того, еще 15 млн евро помощи выделено для бюджета Армении, передает ТАСС.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС предал Армению – пока российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, ЕС спокойно наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать.

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