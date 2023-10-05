Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.28 комментариев
В Карабахе российские миротворцы свернули наблюдательные посты
Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе в трех районах вдоль линии соприкосновения, сообщили в Минобороны России.
Речь идет о Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах, передает ТАСС.
Но российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха, завершилось лишь свертывание временных наблюдательных постов, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в зоне ответственности российских миротворцев нарушения режима прекращения огня за последние сутки зафиксировано не было.
Ранее власти Азербайджана обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха.