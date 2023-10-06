«Немецкую куклу с русской душой» мастера Гюнцель показали в Нижнем Новгороде

Гости признали фарфоровую «немецкую куклу с русской душой» олицетворением красоты без границ, и символом объединения людей, которые чтут вечные ценности. Фарфоровый шедевр представила публике сама Хильдегард Гюнцель, которая ради этого события приехала в Россию.

Над образом русской красавицы Хильдегард Гюнцель трудилась почти три года, он отражает глубину русской души, историю костюма и нежную красоту девушки. Мастер виртуозно вплела в образ куклы и частичку Нижнего Новгорода: кукла Ася одета в праздничный крестьянский костюм молодой замужней женщины Нижегородской губернии конца 18 или начала 19 века.

Имя Хильдегард Гюнцель стало известно во многом благодаря нижегородскому коллекционеру и меценату Ольге Лобачевой, которая собрала самое большое количество кукол мастера в уникальной частной галерее «Хрупкие мечты», которая отмечает в эти дни пятилетие.

Хильдегард Гюнцель – известный мастер фарфоровых кукол, которая возвела этот вид творчества в ранг высокого искусства. Ее творения получили более 250 международных наград и премий на всех континентах. Мастер использует собственную оригинальную технологию, позволяющую добиться эффекта живой светящейся кожи. За каждой куклой стоит какая-нибудь сказочная или реальная история, вызвавшая отклик в душе мастерицы.