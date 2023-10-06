Арбатова объяснила присуждение Нобелевской премии мира 2023 года иранской правозащитнице

Tекст: Татьяна Косолапова

В 2023 году Нобелевский комитет присудил премию мира находящейся в заключении иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Ее наградили «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех».



«Наргес Мохаммади – выдающаяся правозащитница нашего времени. Она в очередной раз находится в тюрьме за борьбу против смертной казни и нарушения прав женщин в своей стране», – говорит Арбатова.

«Только недавно в стране прошли массовые протесты по поводу Махсы Амини, погибшей за то, что не так надела платок. Власти обещали протестующим изменить ситуацию, но на днях 16-летняя Армита Гараванд была задержана «полицией нравов» таким образом, что находится в коме, и к ней не пускают родственников», – подчеркивает собеседница.

Нобелевская премия мира 2023 года, по мнению Арбатовой, адресована всем мусульманским женщинам, которые боролись, борются и будут бороться за свои права. В Иране они могут получать высшее образование, могут заниматься бизнесом, но не могут определять собственный внешний вид. Желание стать полноценными гражданками страны, считает эксперт, оборачивается для них «жестокой войной с властями».

Премия Наргес Мохаммади знаменательна еще и потому, что в сентябре 2022-го в Иране на массовые протесты, вызванные смертью Махсы Амини, на улицы «вышла вся интеллигенция», ведь Иран удивительным образом сочетает отличное образование и религиозные нравы, полагает Арбатова.