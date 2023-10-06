Политолог: Швейцария решит проблему с украинскими беженцами за счет стран ЕС

Политолог Шеслер: Швейцария пытается решить свою проблему с украинскими беженцами за счет стран ЕС

Tекст: Илья Абрамов

«Швейцария очень дорогая для проживания страна. Берн негативно относился к беженцам из Африки и Ближнего Востока и даже отклонял большинство заявок на предоставление им временного убежища. Мигранты из Украины, напротив, практически все получили разрешение на проживание. Проблема в том, что им приходится платить пособия из бюджета страны», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Швейцарии стало невыгодно тратить от 500 до 1000 евро ежемесячно на содержание украинцев. Поэтому власти страны решили, что куда удобнее разово отдать 4 тыс. долларов за выезд, чем постоянно выплачивать пособия. Это обыкновенный эгоизм», – поясняет собеседница.

«Я думаю, что найдутся люди, которые воспользуются данной программой. Это определенно будут не мужчины, так как в противном случае они просто не смогут снова покинуть Украину. Однако женщины или пожилые люди вполне могут получить деньги у Швейцарии и вернуться домой», – подчеркнула она.

«Другое дело, что никто не мешает им спустя какое-то время отправиться на территорию Евросоюза. С помощью выплат за отъезд Швейцария фактически решает собственные проблемы с беженцами и тратами на них за счет других стран ЕС», – резюмировала Шеслер.

Ранее правительство Швейцарии выразило готовность платить украинским беженцам от одной до четырех тыс. долларов (от 100 до 400 тыс. рублей) за добровольный отъезд из конфедерации на Украину. Стратегия правительства по возвращению переселенцев предусматривает выезд в срок от шести до девяти месяцев, сообщает SwissInfo.

Власти Швейцарии считают, что к 2025 году примерно 70 тыс. украинцев могут вернуться домой, причем 80% из них добровольно, а остальные 20% (14 тыс. человек), предположительно, намерены дожидаться истечения предельно разрешенного срока пребывания.

В материале говорится, что этот процент, как ожидается, будет варьироваться в зависимости от продолжительности боевых действий на Украине. Власти конфедерации пришли к выводу, что чем дольше беженец находится в Швейцарии, тем меньше вероятность, что он захочет уехать по собственной воле.

Учитывая обстоятельства, правительство Швейцарии намерено «сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов украинцев домой». По мнению руководства конфедерации, срок выезда не должен быть слишком коротким, чтобы была возможность обеспечить логистическое планирование возвращения. При этом власти страны не хотят побуждать беженцев откладывать свой выезд.

Параллельно жители Словакии оказались возмущены расставленными властями страны приоритетами, согласно которым вся основная помощь оказывается украинским беженцам, а не гражданам страны. Обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер отметил, что у населения есть «глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое проявлялось к жителям более бедных восточных районов Словакии».

Напомним, ранее в Польше сообщили, что пособия гражданам Украины, находящимся в стране, перестанут выплачивать в конце 2023 года. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сказал, что что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены».

Кроме того, американское посольство в Польше разместило на своем официальном сайте грант на поддержку в местных польских СМИ темы возвращения украинцев на Родину. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обусловлено это желание Вашингтона.