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Путин призвал усилить подготовку кадров для атомной отрасли
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость непрерывного повышения квалификации ученых и инженеров в условиях глобальной конкуренции.
Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отечественной атомной энергетики, передает РИА «Новости». Мероприятие приурочено к 81-й годовщине создания российской атомной отрасли, которую отмечают в четверг.
«Для создания и обслуживания атомных объектов, конечно, необходимы профессиональные кадры. Отечественная школа в этой части сильна, но и наши конкуренты, повторю, не стоят на месте, поэтому нужно поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов, ученых, инженеров, рабочих, управленцев, дать возможность действующим работникам отрасли постоянно повышать свою квалификацию», – заявил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание о будущем российской атомной энергетики. Путин заявил о лидерстве страны на мировом рынке строительства АЭС.
В прошлом году Владимир Путин призвал начинать подготовку профильных специалистов со школьных лет.