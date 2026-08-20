Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником

Путин поздравил атомщиков с 81-й годовщиной создания отечественной отрасли

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли с 81-й годовщиной создания отечественной атомной промышленности, передает ТАСС.

«Сегодня исполняется 81 год создания отечественной атомной промышленности. Хочу поздравить всех ветеранов и сотрудников отрасли с этой знаменательной датой», – сказал глава государства на совещании по атомной энергетике.

Российский лидер подчеркнул, что с первых дней реализации атомного проекта в стране огромное внимание уделялось не только оборонным задачам, но и мирному использованию атома. По его словам, эти технологии активно применяются в энергетике, на транспорте и в других важнейших сферах.

«Атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов – без преувеличения предмет гордости нашей страны», – добавил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент поздравил работников отрасли с 80-летием ее основания.

Весной глава государства направил поздравление сотрудникам Российского федерального ядерного центра в Сарове. А на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил передовые позиции страны в ядерной сфере.