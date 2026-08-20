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Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником
Путин поздравил атомщиков с 81-й годовщиной создания отечественной отрасли
Президент Владимир Путин отметил вклад отечественных специалистов в развитие атомной промышленности России, подчеркнув значимость мирного использования атома в энергетике и других сферах.
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли с 81-й годовщиной создания отечественной атомной промышленности, передает ТАСС.
«Сегодня исполняется 81 год создания отечественной атомной промышленности. Хочу поздравить всех ветеранов и сотрудников отрасли с этой знаменательной датой», – сказал глава государства на совещании по атомной энергетике.
Российский лидер подчеркнул, что с первых дней реализации атомного проекта в стране огромное внимание уделялось не только оборонным задачам, но и мирному использованию атома. По его словам, эти технологии активно применяются в энергетике, на транспорте и в других важнейших сферах.
«Атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов – без преувеличения предмет гордости нашей страны», – добавил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент поздравил работников отрасли с 80-летием ее основания.
Весной глава государства направил поздравление сотрудникам Российского федерального ядерного центра в Сарове. А на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер отметил передовые позиции страны в ядерной сфере.