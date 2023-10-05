Путин: Перед нами стоит задача строительства нового мира

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в своей речи отметил, что Валдайский форум вновь подтверждает высокий статус востребованной и интеллектуальной площадки. «Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня – так было уже, наверное, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой, так будет и впредь, потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира», – сказал глава государства, передает официальный сайт президента России.



По его словам, за годы работы клуба и в мире, и в нашей стране произошли серьезные, если не сказать огромные, колоссальные изменения: «По историческим меркам срок двадцать лет – не такой и большой, не такой долгий. Но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается».

«И думаю, вы согласитесь, что за эти двадцать лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие-многие десятилетия, и перемены эти – качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений», – добавил глава государства.

Президент отметил, что в начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали ее пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, поиска коллективных решений.



«А эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут, будут заводить нас в тупик, как и попытка более сильных навязать остальным собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным – должно было стать, но оказалось, что это не так, нет», – сказал Путин.

Он напомнил, что когда почти двадцать лет назад прошло первое заседание клуба, наша страна выходила на новый этап своего развития: «Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть, что предложить нашим друзьям, партнерам, всему миру».

«К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно – поняли, как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне, по сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами», – сказал президент.

Он отметил, что Россия все эти годы не раз предупреждала: такой подход ведет не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. «Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе, вы знаете, просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию – военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную», – подчеркнул Путин.



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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что речь Путина на «Валдае» будет весьма содержательной и важной.