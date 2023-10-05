В Госдуме рассказали о ключевых вызовах для российского образования

Депутат Госдумы Казакова: Родители и учителя должны преследовать одну цель – развитие ребенка

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Первый вызов, который стоит перед российским образованием – дальнейшее повышение статуса преподавателя среди учеников, родителей, и в обществе в целом. Это уважение невозможно прописать на бумаге, оно может стать только предметом своеобразного общественного договора, признания», – сказала Ольга Казакова, председатель комитета Госдумы по просвещению.

По ее словам, и учителя, и родители должны работать на одну задачу – развитие ребенка. «Когда в 90-е годы нашу страну ломали и прививали нам западные ценности, понимание этого было утрачено. Сейчас мы боремся за то, чтобы вернулось единство взрослых, участвующих в педагогическом процессе, ради блага детей», – отметила она.



«Также нам необходима целостность системы образования. Нужно уходить от излишней вариативности, которая зачастую только вредит. Родители и дети от этого тоже выиграют, потому что не будут задумываться об изменении учебной программы при переездах. Помимо этого, важная задача заключается в том, чтобы избавить учителей от ненужной бюрократической нагрузки», – подчеркнула собеседница.

Депутат отмечает, что необходимо развивать и систему воспитания: «Важно помнить, что сегодняшние дети завтра будут управлять госструктурами, экономикой, социальными процессами. У них должен быть сформирован внутренний стержень, чтобы они знали, как применять полученные в образовательном процессе знания на благо семьи, коллектива, города и страны».

Напомним, в четверг в московском Гостином дворе в Международный день учителя в рамках Большой учительской недели объявили призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023». Торжественную церемонию объявления победителей возглавили зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, председатель большого жюри конкурса, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Голикова отметила, что за последние годы авторитет педагогической профессии растет. В этом году абитуриенты подали на педагогические специальности 905 тыс. заявлений, а это значит, что конкурс составил 12 человек на место, указала она.

Ежегодно конкурс «Учитель года» собирает более 100 тыс. педагогов-участников, финал стартовал 22 сентября в Подмосковье, в нем приняли участие 90 педагогов из всех регионов России. Победителем конкурса стал Олег Янковский, учитель русского языка и литературы школы МИД РФ в Тегеране.

Другими призерами конкурса стали: Бэлла Яндиева – учитель английского языка школы № 7 из Грозного, Михаил Ладных – учитель физики образовательного комплекса «Алгоритм Успеха» из Белгородской области, Антон Кандауров – учитель физкультуры Краснолучской школы № 29 из ЛНР и Арман Костанян – учитель математики в «Лицее Иннополис» из Татарстана.

Победитель конкурса получает «Большого хрустального пеликана» и премию в размере 1 млн рублей, а призеры – по 500 тыс. рублей. По традиции следующий конкурс «Учитель года» проходит в городе, где работает победитель соревнования. Поэтому в 2024 году он пройдет в Саратовской области – на родине Янковского.

Ранее президент РФ Владимир Путин, поздравив «всех учителей, наставников, педагогов с Днем учителя», заявил, что в России будут расширять меры поддержки учителей.