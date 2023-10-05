Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.6 комментариев
Генерал ВС США назвал две ошибки Байдена на Украине
Генерал ВС США Ходжес: Байден допустил ошибки в противостоянии России на Украине
Президент США Джо Байден не назвал цели в противоборстве на Украине, допустив серьезные ошибки в противостоянии России в украинском конфликте, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Rzeczpospolita.
Американский генерал пояснил, что Байден до сих пор не определил, какова цель США в противоборстве на Украине и почему выделяются Киеву десятки миллиардов долларов. Ходжес считает, раз нет конкретной цели, то США тяжело проводить проукраинскую политику, передает РИА «Новости».
По словам военного, если бы Байден определил победу ВСУ – целью США, то американцы с большим желанием поддержали бы Украину. Кроме того, американский президент очень боится ядерной угрозы со стороны России, возможно, это связано с тем, что его окружают много бывших сотрудников администрации Барака Обамы, которые выступают за диалог с Москвой.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал об обещании президента США Джо Байдена, что Вашингтон будет поддерживать Украину в «долгосрочном режиме».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».