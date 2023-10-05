Генерал ВС США назвал две ошибки Байдена на Украине

Генерал ВС США Ходжес: Байден допустил ошибки в противостоянии России на Украине

Tекст: Вера Басилая

Американский генерал пояснил, что Байден до сих пор не определил, какова цель США в противоборстве на Украине и почему выделяются Киеву десятки миллиардов долларов. Ходжес считает, раз нет конкретной цели, то США тяжело проводить проукраинскую политику, передает РИА «Новости».

По словам военного, если бы Байден определил победу ВСУ – целью США, то американцы с большим желанием поддержали бы Украину. Кроме того, американский президент очень боится ядерной угрозы со стороны России, возможно, это связано с тем, что его окружают много бывших сотрудников администрации Барака Обамы, которые выступают за диалог с Москвой.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал об обещании президента США Джо Байдена, что Вашингтон будет поддерживать Украину в «долгосрочном режиме».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».