  • Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
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    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    9 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    31 комментарий
    5 октября 2023, 10:20

    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной

    Mysl Polska: Запад не собирается оставлять на территории Украины даже выжженной земли

    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    При потере контроля над Украиной западные страны скорее превратят ее в выжженную землю, сообщает обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас.

    По его словам, предвидя потерю контроля над Киевом, представители Запада постараются не оставить на территории Украины даже выжженной земли, передает РИА «Новости».

    Ренкас отметил, что, пугая Киев Россией и голодом, страны Запада стремятся таким образом скрыть аферу по отношению к Украины в виде обречения ее на полное опустынивание.

    По словам автора заметки, зерновой шантаж также нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.

    Ранее американские СМИ писали, что единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть.

    4 октября 2023, 16:53
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский посол в Киеве Михаэль Бродский разместил видеозапись, на которой военнослужащие из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поют песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистов.

    В ролике девушки исполняют песню «Червона калина», Бродский указал, что они служат в израильской армии, передает РИА «Новости».

    Песня «Червона калина» считается гимном украинских националистов  «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России, сотрудничала с нацистской Германией) и полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в конце сентября в канадском парламенте прошло чествование украинского нациста Ярослава Гуньки. Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценки попыткам реабилитации фашизма.

    Коментарии (75)
    4 октября 2023, 14:57
    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

    Российские военные уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб «Соледар» с 50 командирами ВСУ

    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Штаб с украинскими командирами был хорошо замаскирован и защищен в глубоком тылу в поселке Александро-Калиново, в августе его посещал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что цель выявила космическая разведка, а удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-1500, пишет «Московский комсомолец».

    Уничтоженный КП координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, руководил частями, которые пытаются вернуть Артемовск.

    На появившемся в соцсетях видео видно, что разбор завалов продолжается. Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 офицеров командного состава, кроме того, большое количество раненых отправлено в Жешув и в госпитали НАТО.

    Российским ударом по КП были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта, сюда стекались все данные разведки, анализировалась оперативная обстановка, осуществлялась связь с украинским Генштабом.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины.

    Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 13:04
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся проникнуть на Крымский полуостров на катере и гидроциклах, попал в плен, сообщили в ФСБ. На допросе пленный заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    Попытку проникновения ДРГ в Крым спланировали в Главном управлении разведки украинского Минобороны, они использовали для этого быстроходный катер и три гидроцикла, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 октября, попытку проникновения пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Один из диверсантов попал в плен, на допросе он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    В конце августа ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.

    Коментарии (38)
    4 октября 2023, 15:36
    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

    В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра

    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

    Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.

    Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Коментарии (30)
    4 октября 2023, 14:06
    Эксперт назвал оружие, которое может дать локальное преимущество ВСУ

    Автор Military Russia Корнев назвал оружие, которое может дать локальное преимущество ВСУ

    Эксперт назвал оружие, которое может дать локальное преимущество ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Активные боевые действия на Украине продлятся еще около месяца – до распутицы, а дальше ситуация плохо прогнозируемая, но обстановка достаточно тяжелая, теоретически возможно все, заявил основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

    Корнев считает, что ВСУ, вероятнее всего, отложат до зимы крупные наступательные операции, чтобы промерзший грунт выдерживал бронетехнику, или вовсе до весны. К тому времени, по мнению эксперта, киевский режим сможет «пересобрать» танковые части и вновь броситься в атаку.

    Также Корнев считает, что Украина продолжит копить высокоточные боеприпасы, в том числе системы GLSDB для HIMARS, крылатые ракеты авиационного базирования. По его мнению, оперативно-тактические ATACMS, которые готовится поставлять Вашингтон, сыграют важную роль.

    «Для нас это новая система. На какое-то время, пока мы не выработаем методологию борьбы с ней, противник может получить локальное преимущество. Впрочем, вряд ли решающее», – сказал военный аналитик РИА «Новости».

    Также Корнев обратил внимание, что одной из заметных военных инноваций украинской стороны стали морские дроны. Бороться с ними ударными средствами российские военные умеют, однако, считает эксперт, «вопрос в количестве». «Если атаку 10-15 беспилотников отобьем, то справимся ли с 30? А с 50?» – спросил Корнев.

    Он предположил, что пауза для такого рода атак взята киевским режимом не случайно. Вероятно, украинская сторона копит ресурсы для массированного удара.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении.

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 14:56
    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму

    Политолог Скачко: Киев не жалеет людей ради создания иллюзии победы

    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    За счет высадки в Крыму офис Зеленского и ГУР Минобороны Украины пытается создать историю успеха и продемонстрировать ее внутренней и внешней аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    «Украинское руководство в очередной раз доказало, что пиррова победа для них важнее реальных результатов на поле боя. Офис Зеленского и ГУР МО Украины хотят нарисовать красивую картинку. Идет информационное одурманивание населения страны и внешней аудитории. На реализацию подобного обмана противник не жалеет ни сил, ни людей, ни денег», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако легкомысленно к подобным действиям относиться нельзя. Полуостров имеет для Украины сакральное значение. Это первая потерянная ими еще в 2014 году территория, вокруг возвращения которой буквально выстроен культ. Поэтому ВСУ не оставят попыток проникновения в Крым», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, подобные «дурашливые» операции диверсантов помогают другим ДРГ искать уязвимые места в нашей обороне», – считает собеседник.

    «Поэтому нам стоит со всей ответственностью подойти к купированию имеющейся проблемы. Необходимо лишить противника самой возможности совершать подобные вылазки. Для этого можно засылать собственные ДРГ в населенные пункты, расположенные в дельте Дуная, чтобы они прицельно уничтожали объекты складирования скутеров и катеров. И поселок Вилково, откуда была запущена эта ДРГ, может стать первым в списке целей», – резюмирует Скачко.

    Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму. О взятии военного в плен сообщила ФСБ. Отмечается, что попытку проникновения спланировали в Главном управлении разведки министерства обороны противника.

    Для выполнения поставленной задачи ДРГ использовала быстроходные катера и гидроциклы. Инцидент произошел в среду. Попытку проникновения на территорию Республики Крым пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на полуостров. Так, 30 августа российский самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    В сентябре авиация ВС РФ уничтожила четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала цели, которые преследуют ВСУ в рамках попыток высадки десанта на полуострове.

    Коментарии (8)
    5 октября 2023, 02:50
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Кировоградской и Полтавской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В украинских городах Кропивницкий (Кировоград) и Миргород произошли взрывы, сообщили СМИ.

    В Кировоградской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине «наносится комбинированный удар» ракетами и дронами-камикадзе. Уточняется, что в Миргороде расположена авиабаза.

    Напомним, украинские СМИ сообщили, что в Харьковской области Украины также прогремели взрывы.

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    5 октября 2023, 06:27
    Власти Украины назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского

    Украинские власти назначили отцу Зеленского пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования»

    Власти Украины назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского
    @ Wiki

    Tекст: Антон Антонов

    Александру Зеленскому, отцу действующего украинского президента Владимира Зеленского, за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» назначена пожизненная стипендия, говорится в распоряжении правительства Украины.

    Документ датирован 29 сентября. Стипендия назначена с 1 сентября 119 научно-педагогическим работникам, в том числе профессору Государственного университета экономики и технологий (Кривой Рог) Александру Зеленскому.

    На сайте университета сообщается, что Александр Зеленский – завкафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор, передает ТАСС.

    Такие стипендии учреждены в конце 2020 года. Стипендия составляет три прожиточных минимума (прожиточный минимум в 2023 году на Украине – около 72 долларов), выдается ежемесячно даже после завершения работы в вузе.

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    4 октября 2023, 14:42
    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены строить укрепления под Купянском

    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются сформировать укрепрайон вокруг Купянска, чтобы противостоять продвижению российской армии. Однако в будущем эти укрепления можно будет обойти и заставить украинцев отступить. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЛНР заявили, что украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны.

    «ВСУ начали создавать линию обороны в районе Купянска еще летом, после того как наши войска продвинулись на данном направлении и вышли к Синьковке. Тем самым российская армия создала угрозу прорыва украинских позиций», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Хотя укрепления создаются на двух берегах Оскола, основной акцент делается на правую часть. Это обусловлено более высоким расположением берега. Так ВСУ хотят создать для нас естественную преграду в виде реки. Кроме того, противник перебрасывает в этот район подкрепления, в том числе и с Запорожского направления», – отмечает эксперт.

    «Российские войска видят оборонительные усилия ВСУ и стараются им помешать. Мы сохраняем постоянное давление на позиции украинской армии, а также наносим удары по переправам и местам возведения укреплений», – подчеркивает собеседник.

    «В будущем данная линия обороны может доставить сложности для российской армии при переходе в наступление. Однако нам нет смысла штурмовать укрепления в лоб. В таких случаях необходимо наступать в обход выстраиваемой защиты. Тогда противник будет вынужден отступить с занимаемых рубежей, чтобы избежать риска быть плененным или уничтоженным», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее стало известно о попытках ВСУ выстроить оборону вокруг Купянска. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Синьковки, Петропавловки и Подолов противник ведет работы по возведению фортификационных сооружений. Он отметил, что между опорными пунктами отмечена новая система траншей.

    Марочко считает, что таким образом ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны Купянска. Подчеркивается, что украинские военные постепенно переходят к позиционному ведению боевых действий. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что руководство противника дало указание солдатам удерживать позиции в Харьковской области.

    В частности, он упоминал, что ВСУ планируют приступить к круговой обороне населенных пунктов Купянск и Боровая. Однако, по его мнению, это «не исключает активных наступательных действий» со стороны Украины.

    Во вторник оперативно-тактическая авиация Западной группировки ВС РФ нанесла два удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады, 7-го стрелкового батальона и складу ГСМ около Тернов и Новолюбовки. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства обороны.

    В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены 122-мм артиллерийское орудие Д-30, гаубица «Мста-Б» и два миномета рядом с Першотравневым, Лозовой, Синьковкой и Берестовым. Также группировкой ПВО огнем вооружения ЗРК «Тор» ликвидированы два украинских БПЛА поблизости от Кривошеевки и Николаевки.

    Коментарии (4)
    5 октября 2023, 03:59
    Киев собрался «ужесточить демократию» на Украине

    Власти Украины представили текст концепта «ужесточения демократии»

    Киев собрался «ужесточить демократию» на Украине
    @ Thomas Imo/Photothek/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После давления со стороны США правительство Украины представило концепт «ужесточения демократии» в стране, сообщают украинские СМИ.

    Во вторник глава кабмина Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что Киев приступает к реализации плана реформ до 2027 года, а также к созданию дорожной карты реформ, которая будет основываться на концепте усиления «устойчивости демократии». Шмыгаль заявил, что передал послам государств G7 концепт «ужесточения демократии» на Украине, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщают, что речь идет о «противодействии олигархически-коррупционным угрозам», а также об «укреплении национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств».

    В частности, при президенте Украины создадут консультативно-совещательный орган, который должен способствовать внедрению механизмов противодействия угрозам со стороны олигархии и коррупционеров. Также планируется усилить способности антикоррупционных органов, борьбу против отмывания средств и финансирования терроризма, планируется имплементация антикоррупционной стратегии.

    Киев заявил о намерении продолжить судебную реформу, провести работу над защитой интересов бизнеса, нормированием добропорядочного лоббизма, лишением центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями. Также власти страны заявили о планах усилить антимонопольный комитет.

    Кроме того, до 2027 года хотят «завершить реформу децентрализации, создать суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами и фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки».

    Озвучены планы по развитию пропорциональной избирательной системы, уменьшению количества народных депутатов и депутатов местных советов. Также хотят обновить регламент Верховной рады. Заявлено о поддержке профессиональной независимой журналистики.

    Напомним, депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Киев получил предупреждение от Вашингтона после принятия закона о временном бюджете США, в нем говорится, что на Украине не должно быть коррупционных скандалов.

    Коментарии (12)
    4 октября 2023, 18:44
    Зеленский признал нехватку оружия у ВСУ

    Президент Украины Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ

    Зеленский признал нехватку оружия у ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблему для контрнаступления ВСУ представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятия канала Sky TG24.

    Зеленский заявил, что контрнаступление продолжается, но не хватает оружия и ПВО, которое необходимо в том числе для защиты населения, передает ТАСС.

    Президент Украины считает, что крайне важно не утратить активность на поле боя зимой, которая будет вызовом не только для военных, но и для простых граждан.

    Между тем,министр обороны Италии Гуидо Крозетто достаточно неуверенно ответил на вопрос о будущих поставках оружия страны Киеву, он ответил, что пакеты помощи составляются на основе запросов, исходя из возможности их удовлетворения, а запросы сейчас изучаются.

     Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (11)
    5 октября 2023, 08:58
    В Крыму назвали фашизмом угрозу Киева сделать полуостров «безлюдным»

    В Украинской общине Крыма назвали фашизмом угрозу Киева сделать полуостров «безлюдным»

    В Крыму назвали фашизмом угрозу Киева сделать полуостров «безлюдным»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Крыму не боятся фашистских угроз со стороны киевского режима, заявила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя угрозу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины сделать Крым «безлюдным».

    Гридчина заявила РИА «Новости», что провальная попытка украинских десантников высадиться в Крыму призвана лишь отвлечь внимание от провального контрнаступления ВСУ. «Мы не боимся таких нападений и их фашистских угроз», – подчеркнула она, отметив, что запугать крымчан не удастся, как и пошатнуть внутриполитическую обстановку в регионе.

    «Россия – сильная страна, наш народ славится единством и верностью отчизне», – сказала Гридчина, добавив, что в Крыму полностью поддерживают российских военнослужащих и верят в победу России.

    Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ.

    При этом ГУР МО Украины распространило видео, на котором украинские военные якобы стоят на берегу Крыма, демонстрируя там флаг своей страны, и обещают сделать полуостров «украинским или безлюдным». Участник ДРГ на допросе заявил, что видео и фото на фоне украинского флага в Крыму были задачей его группы.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 18:28
    В ЕК отказались комментировать огромные затраты на прием Украины в ЕС

    В ЕК отказались комментировать новость, что прием Украины в ЕС обойдется в 186 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия (ЕК) не комментирует публикацию в газете The Financial Times о том, что прием Украины в сообщество обойдется в 186 млрд евро, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста.

    Она отметила, что в ЕК работают над пересмотром программ Евросоюза перед расширением, чтобы понять, как они должны быть адаптированы в условиях широкого Евросоюза, передает ТАСС.

    Кроме того, Подеста оставила без комментариев вопрос о последнем интервью главы Евросовета Шарля Мишеля немецким СМИ, в котором он предположил, что вступление Украины в ЕС теоретически возможно в 2030 году.

    Напомним, вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков, пишет Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.

    Коментарии (3)
    5 октября 2023, 09:06
    Американский полковник назвал поведение Зеленского отвратительным

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор назвал поведение Зеленского отвратительным

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, отправляя десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивая у США миллиарды долларов, ведет себя «отвратительно», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что «каждые несколько минут» Зеленский «открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США». При этом, указал полковник, у американской стороны нет возможности отследить, куда уходят эти деньги.

    «Это позор», – заявил Макгрегор.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 07:39
    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами

    Губернатор Курской области Старовойт сообщил об украинском обстреле Рыльска кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами
    @ A Razdobarov/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украина обстреляла приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Пострадавшая госпитализирована. Повреждения получили дома, хозпостройки и автомобили, есть неразорвавшиеся боеприпасы, ими занимаются саперы, сообщил Старовойт в Telegram.

    Напомним, Старовойт также сообщил, что украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

    Коментарии (15)
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    Рублю потребуется помощь извне

    Доллар снова превысил отметку в 100 рублей. Однако экстренного заседания от ЦБ не последовало, как это было в августе. Между тем эксперты уверены, что рублю больше неоткуда ждать поддержки, кроме как от властей. В противном случае рубль может ослабнуть и до отметки в 110 за доллар. Когда власти вмешаются? Подробности

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    Главный враг ВСУ в США празднует первую большую победу

    В США сенсация: спикер Палаты представителей отстранен от должности. А все из-за Украины, точнее, из-за того, что небольшая группа американских депутатов не желает жертвовать на ВСУ ни цента. Политический пейзаж в Америке начал складываться худшим для Владимира Зеленского образом, а сказать за это спасибо нужно человеку по имени Мэтт Гетц. Кто он? Подробности

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    Украина направила американскую «помощь» на теракты в России

    ВСУ несколько дней подряд наносят удары кассетными боеприпасами по территории Брянской области. В то же время Белый дом рассматривает вариант поставок на Украину дальнобойных ракет ATACMS, также оснащенных кассетными боеприпасами. Какие риски может нести в себе подобный шаг как для ВС РФ, так и для гражданского населения России? Подробности

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    Почему Азербайджан беспощаден к лидерам Карабаха

    Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Кто из них арестован уже сейчас, кому удалось скрыться и почему для Баку столь принципиально не проявить милосердия, не амнистировать всех этих людей, а провести над ними показательный судебный процесс? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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