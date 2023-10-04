Путин заявил о важности создания образовательных пространств на русском языке за рубежом

Tекст: Ольга Иванова

«У нас работают миллионы граждан этих государств сегодня в России, миллионы. Безусловно, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций, культуры народов РФ, с тем, чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем, чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что этот вопрос очень чувствительный. Он также сказал, что Россия заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах.

Ранее Путин заявил, что появление гетто с мигрантами нельзя допускать на российской территории.