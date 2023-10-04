Организаторы социальной кампании «Доброшрифт» рассказали о помощи людям с ДЦП

ДОБРО.РФ и фонд «Подарок ангелу» провели социальную кампанию «Доброшрифт»

Tекст: Ольга Иванова

ДОБРО.РФ и фонд «Подарок Ангелу» разработали активации для волонтеров по всей стране в поддержку кампании «Доброшрифт» и людей с церебральным параличом. Благодаря партнерству с ДОБРО.РФ запущен специальный сайт, где можно выбирать разные способы поддержки людей с ДЦП, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы привлекли к участию Ресурсные центры добровольчества в регионах страны. Мы вложили много труда и души в эту кампанию. «Доброшрифт» помогает привлекать внимание миллионов к сложностям жизни людей с ДЦП, и наша общая задача сделать эту жизнь достойной и полноценной», – рассказал председатель Комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

В частности, на сайте «Доброшрифт» можно поддержать проект информационно в своих социальных сетях; принять участие в конкурсе добрых дел и выиграть бокс с фирменными подарками; приобрести эксклюзивный мерч проекта; стать волонтером и принять участие в проектах специализированных фондов; организовать тематическое мероприятие. Для каждого из выбранных способов пользователям будут предложены специальные механики.

В рамках кампании открывается выставка «Доброшрифт» в ЦПКиО им. Горького, которая расскажет о мифах и фактах, связанных с заболеванием церебральный паралич. Арт-объекты, выполненные с использованием Доброшрифта, 4 октября будут открыты также в Московском зоопарке, парках Сокольники и Царицыно.

Социальная кампания «Доброшрифт» ежегодно с 2019 года в первую среду октября, во Всемирный день церебрального паралича, привлекает внимание к проблемам людей с церебральным параличом благодаря партнерству с известными брендами, компаниями и сообществами. В рамках «Доброшрифта» проходят специальные мероприятия, а бренды и компании меняют свои логотипы на Доброшрифт – уникальный шрифт, созданный на основе алфавита из букв, написанных спастическим почерком детей с ДЦП.