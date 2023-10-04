Песков назвал несостоятельными заявления на Западе об «изоляции России»

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля подчеркнул, что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада, передает ТАСС.

Все больше государств, по словам Пескова, хотят выстраивать с Россией отношения, которые будут основаны на взаимном уважении и равноправии. Круг таких дружественных стран будет расширяться, выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

На заявления об «изоляции» России российское руководство реагирует с юмором. Так, на эту тему недавно пошутила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая завершила длительную пресс-конференцию Сергея Лаврова словами: «Мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас».