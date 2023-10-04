Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Песков назвал несостоятельными заявления на Западе об «изоляции России»
Звучащие на Западе заявления о якобы имеющей место «изоляции России» являются несостоятельными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что мир гораздо больше, чем страны коллективного Запада, передает ТАСС.
Все больше государств, по словам Пескова, хотят выстраивать с Россией отношения, которые будут основаны на взаимном уважении и равноправии. Круг таких дружественных стран будет расширяться, выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.
На заявления об «изоляции» России российское руководство реагирует с юмором. Так, на эту тему недавно пошутила официальный представитель МИД Мария Захарова, которая завершила длительную пресс-конференцию Сергея Лаврова словами: «Мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас».