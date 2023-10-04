Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
МИД раскрыл детали инцидента с потерей паспортов делегацией талибов
МИД: Потерянные паспорта делегации талибов во время их визита в Россию быстро восстановили
Делегация движения «Талибан*» (находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность) во время визита в Россию действительно потеряла паспорта, однако документы быстро были восстановлены, рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента МИД Замир Кабулов.
Кабулов отметил, что паспорта были восстановлены благодаря оперативной работе сотрудников внешнеполитического ведомства, а также представителей других ведомств, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ писали, что один из членов организации «Талибан*» потерял паспорта своих коллег в магазине «Перекресток» в Москве.
Талибы на прошлой неделе участвовали в заседании «московского формата» по Афганистану в Казани.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ