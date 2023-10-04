МИД раскрыл детали инцидента с потерей паспортов делегацией талибов

Вынесен приговор экс-редактору Первого канала Овсянниковой

Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Овсянникову к 8,5 годам колонии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению прокуратуры, суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года, передает ТАСС.

По данным следствия, 15 июля прошлого года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих ВС России в ходе спецоперации.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про российскую армию.

Напомним, Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября 2022 года. Об этом сообщил ее бывший супруг Игорь Овсянников.