Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Минздрав решил усилить контроль за препаратами для прерывания беременности
В России решили усилить контроль за оборотом препаратов для прерывания беременности, их внесли в список предметно-количественного учета (ПКУ), Минздрав издал соответствующий приказ.
Документ с перечнем лекарств подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
В него внесли такие препараты, как мизопростол и мифепристон. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года, его действие продлится до 1 сентября 2030 года.
Ранее Минздрав указывал, что прием таких лекарственных средств увеличивает риск осложнений и даже может закончиться летальным исходом для женщины.