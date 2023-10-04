В ЛНР и ДНР с начала года восстановили более 3,5 млн кв. метров жилья

В ЛНР и ДНР с начала 2023 года восстановили более 3,5 млн кв. метров жилья

В ЛНР специалисты полностью восстановили 185 многоквартирных домов общей площадью в 990 тыс. кв. метров, в ДНР – 714 домов площадью в 2,6 млн кв. метров, сообщили в пресс-службе организации.

Наибольшее количество жилых объектов отремонтировано в Мариуполе, Волновахе и Северодонецке. Масштабные работы также ведутся в Макеевке, Красном Луче, Старобельске и других городах двух республик. При этом, тепловые контуры уже закрыты более чем в 2,2 тыс. жилых домах, что позволило обеспечить теплом свыше 300 тыс. человек.

Порядка 400 сильно поврежденных объектов избежали сноса, эти дома удалось восстановить, хотя там произошли нарушения несущих конструкций.

Во всех восстановленных жилых домах строителями отремонтированы конструктивные повреждения, восстановлены стены, заменены кровля, окна и двери, произведен ремонт систем отопления и других внутренних инженерных систем. Планомерно специалистами также восстанавливаются фасады зданий и благоустраиваются придомовые территории.

Работы по восстановлению жилой инфраструктуры в новых регионах ведутся при координации Минстроя России. Для осуществления ремонтно-восстановительных работ в ЛНР и ДНР «Единым заказчиком» и подрядными организациями мобилизовано более 25 тыс. строителей из числа местных жителей и специалистов из других регионов России.