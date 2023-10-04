Названы меры поддержки научных и промышленных предприятий в Подмосковье

Tекст: Ольга Никитина

Брынцалов рассказал, что в обрабатывающей промышленности Подмосковья действуют более 1,3 тыс. предприятий, в которых заняты 480 тыс. работников, передает телеканал «360».

День промышленности и науки отмечают в регионе 4 октября, поскольку в этот день 66 лет назад Советский Союз вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли.

«Это достижение отечественной науки, в которое внесли вклад работники промышленности и науки Подмосковья. Ведь именно в нашем наукограде Королеве находился центр сборки спутника», – напомнил Брынцалов, отметив, что эта работа продолжается и сейчас.

Для успешного функционирования промышленности и науки в Подмосковье принят ряд мер поддержки. Предприятия получают налоговые льготы, им возмещают до 20% затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях импортозамещения. Действуют льготные программы «Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость для МСП за 1 рубль» и «Подмосковные 10 га». Инвесторы могут получить землю без торгов, а также льготные кредиты.

Ранее сообщалось, что в Московской области работает отлаженный механизм по привлечению и сопровождению инвесторов, в рамках которого поддержку получили более 50 проектов импортозамещения.