Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
Названы меры поддержки научных и промышленных предприятий в Подмосковье
В Московской области действуют восемь наукоградов, пять особых экономических зон, более 300 научных организаций, где работают свыше 39 тыс. исследователей, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в День промышленности и науки, который отмечается в Подмосковье 4 октября.
Брынцалов рассказал, что в обрабатывающей промышленности Подмосковья действуют более 1,3 тыс. предприятий, в которых заняты 480 тыс. работников, передает телеканал «360».
День промышленности и науки отмечают в регионе 4 октября, поскольку в этот день 66 лет назад Советский Союз вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли.
«Это достижение отечественной науки, в которое внесли вклад работники промышленности и науки Подмосковья. Ведь именно в нашем наукограде Королеве находился центр сборки спутника», – напомнил Брынцалов, отметив, что эта работа продолжается и сейчас.
Для успешного функционирования промышленности и науки в Подмосковье принят ряд мер поддержки. Предприятия получают налоговые льготы, им возмещают до 20% затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в целях импортозамещения. Действуют льготные программы «Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость для МСП за 1 рубль» и «Подмосковные 10 га». Инвесторы могут получить землю без торгов, а также льготные кредиты.
Ранее сообщалось, что в Московской области работает отлаженный механизм по привлечению и сопровождению инвесторов, в рамках которого поддержку получили более 50 проектов импортозамещения.