Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
Авиация России уничтожила склад с вооружением и военной техникой ВСУ в ДНР
Авиация Южной группировки уничтожила склад с вооружением и техникой ВСУ в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
Как говорится в комментарии ведомства к кадрам уничтожения склада ВСУ, по терминалу, где украинские боевики прятали и хранили вооружение и технику, был нанесен точечный удар авиации. В итоге склад и находящееся в нем вооружение были уничтожены, передает ТАСС.
Ранее авиация Южной группировки российских войск нанесла удары по ВСУ в 25 районах.