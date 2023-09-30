Глава пресс-центра Южной группировки российских войск Минесашвили сообщил об авиаударах по ВСУ в 25 районах

Tекст: Антон Антонов

Минесашвили сообщил, что уничтожены украинские БМП, две РСЗО, гаубица «Мста-Б», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять минометов, 11 автомобилей и восемь беспилотников, передает ТАСС.

Кроме того, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» нанесли удар по силам ВСУ в районе Предтечино в ДНР. Артиллерией уничтожены шесть украинских опорных пунктов в Клещеевке. Отражены две атаки штурмовых групп ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы в районе Андреевки.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении поражены четыре пункта временной дислокации ВСУ в Новомихайловке и три – в Константиновке, передает РИА «Новости».

Также нанесены удары по украинским позициям в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя, уничтожены пять складов боеприпасов, автомобильная техника и живая сила ВСУ. Отражены украинские атаки в направлении Приютного, пресечено выдвижение группы пехоты ВСУ в районе Старомайорского.

В результате контрбатарейной борьбы российскими войсками уничтожены буксируемая гаубица M777, три артиллерийских орудия Д-20 и «три минометных расчета, в том числе кочующий миномет на пикапе», в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Веселый Гай, Великая Новоселка и Ровнополь.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате рейдов российских войск расширена «серая зона» на Марьинском и Авдеевском направлениях – в районе Марьинки, Опытного и Веселого.