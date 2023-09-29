С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.7 комментариев
Войска России расширили «серую зону» на Марьинском и Авдеевском направлениях
Пушилин сообщил о расширении «серой зоны» на Марьинском и Авдеевском направлениях в результате рейдов российских войск
В результате рейдов российских войск расширена «серая зона» на Марьинском и Авдеевском направлениях – в районе Марьинки, Опытного и Веселого, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в видеообращении в Telegram, что на Артемовском направлении вооруженные силы Украины «имитировали широкомасштабные наступательные мероприятия» в направлении Курдюмовки, Андреевки, Берховки. ВСУ «с потерями, достаточно серьезными, были отброшен на исходные позиции», сказал Пушилин.
Также он сообщил о попытке ВСУ устроить разведку боем в направлении Приютного, Новомайорского и Новопрокоповки. По его словам, украинские войска «каких-то серьезных результатов не добились и с потерями были отброшены на исходные позиции», передает РИА «Новости».
Напомним, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ перебросили под Соледар очередное подразделение штурмовиков. На днях Пушилин рассказал о провале украинской операции на фланге Артемовска.