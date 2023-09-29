Войска России расширили «серую зону» на Марьинском и Авдеевском направлениях

Пушилин сообщил о расширении «серой зоны» на Марьинском и Авдеевском направлениях в результате рейдов российских войск

Tекст: Антон Антонов

Пушилин сообщил в видеообращении в Telegram, что на Артемовском направлении вооруженные силы Украины «имитировали широкомасштабные наступательные мероприятия» в направлении Курдюмовки, Андреевки, Берховки. ВСУ «с потерями, достаточно серьезными, были отброшен на исходные позиции», сказал Пушилин.

Также он сообщил о попытке ВСУ устроить разведку боем в направлении Приютного, Новомайорского и Новопрокоповки. По его словам, украинские войска «каких-то серьезных результатов не добились и с потерями были отброшены на исходные позиции», передает РИА «Новости».

Напомним, советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ перебросили под Соледар очередное подразделение штурмовиков. На днях Пушилин рассказал о провале украинской операции на фланге Артемовска.