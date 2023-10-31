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Названы сроки восстановления строительных колледжей в Северодонецке и Мариуполе
Хуснуллин: Строительные колледжи в Северодонецке и Мариуполе восстановят до конца года
Восстановление строительных колледжей в Северодонецке и Мариуполе вышло на финишную прямую, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, ремонтно-восстановительные работы в Мариупольском строительном профильном колледже в ДНР и Северодонецком колледже промышленно-строительных и бытовых технологий в ЛНР планируется завершить до конца года, готовность объектов составляет более 70%, говорится в сообщении на сайте правительства России.
«В этом году 1 сентября в Мариупольском строительном колледже к обучению уже приступили 455 студентов, потому что специалисты ведут работы в повреждённых корпусах таким образом, чтобы занятия не прекращались. Например, сейчас лекции проходят в корпусе «А», ремонт которого близится к завершению: восстановлена кровля, обновлены инженерные коммуникации, заменены окна и двери, выполнены отделочные работы внутренних помещений, производится отделка фасадов», – рассказал Хуснуллин.
Он уточнил, что параллельно ведутся работы по восстановлению корпусов «Б» и «В», а также студенческой столовой и спортзала. Также продолжаются работы в Северодонецком колледже промышленно-строительных и бытовых технологий, капитальный ремонт которого не проводился с 1965 года.
По словам гендиректора ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карена Оганесяна, специалисты компании восстановили повреждённые несущие конструкции в колледже в Северодонецке, отремонтировали кровлю здания и установили новые оконные конструкции. Также выполнены работы по замене инженерных систем, обновлены системы отопления, водоснабжения и водоотведения.
Оганесян добавил, что на данный момент в учреждении также продолжается отделка внутренних помещений и покраска фасада здания. Приступить к обучению в Северодонецком колледже будущие строители смогут после окончания всех работ.