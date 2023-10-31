31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
Секретарь СНБОУ Данилов призвал забыть о «стратегии по России» и заняться Украиной
Секретарь СНБО Украины Данилов призвал забыть о «перевоспитании» России и заняться своей страной
Украина должна перестать считать себя «глобусом», который «решает все и вся»; киевскому режиму нужен план собственной страны, а не «стратегии по России», заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Данилов призвал отказаться от идеи «обучения и перевоспитания России» и заняться собственной страной. Для этого, по его мнению, украинцам следует ответить на вопрос: «Кто мы?»
«Попытка подать новую историю, переписать ее – проблема для нас. Нам нужно ясно знать, кто мы. Знать свою историю», – приводит RT слова Данилова.
Он отметил, что на Украине на самом деле «нет ни одной политической партии», а лишь «политические проекты». Кроме того, Данилов раскритиковал образование с переписыванием истории.
«Выдача диплома была поставлена на поток и продолжает происходить. Вы можете не учиться, ни разу не видеть преподавателя, заплатить деньги, получить дипломы», – заявил он.
Ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».