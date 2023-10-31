Секретарь СНБО Украины Данилов призвал забыть о «перевоспитании» России и заняться своей страной

Tекст: Вера Басилая

Данилов призвал отказаться от идеи «обучения и перевоспитания России» и заняться собственной страной. Для этого, по его мнению, украинцам следует ответить на вопрос: «Кто мы?»

«Попытка подать новую историю, переписать ее – проблема для нас. Нам нужно ясно знать, кто мы. Знать свою историю», – приводит RT слова Данилова.

Он отметил, что на Украине на самом деле «нет ни одной политической партии», а лишь «политические проекты». Кроме того, Данилов раскритиковал образование с переписыванием истории.

«Выдача диплома была поставлена на поток и продолжает происходить. Вы можете не учиться, ни разу не видеть преподавателя, заплатить деньги, получить дипломы», – заявил он.

Ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».