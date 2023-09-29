Секретарь СНБО Украины Данилов: Никто на Западе не объяснил Киеву, что значит «победа»

Tекст: Ольга Никитина

«Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа», – сказал Данилов в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в России заведено дело о возбуждении ненависти или вражды.

Данилов пояснил, что на Западе обещают поддерживать Киев «до – потом словосочетание – «победа». «Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом киевский режим хотел бы понимать уровень поддержки со стороны Запада. «Они с нами идут до победы или определенное время, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы?» – спросил Данилов.

Секретарь СНБОУ заявил, что Киев не пойдет на «суррогат наподобие Будапештского меморандума». Он подчеркнул, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности.

Американский военный эксперт, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее говорил, что шансы ВСУ на победу являются нулевыми. Однако несмотря на это Соединенные Штаты не намерены заканчивать конфликт на Украине, подчеркивал он.

Эксперты из Британии в свою очередь говорили, что Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами в адрес Запада и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского.