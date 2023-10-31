31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
Оппозиция Грузии заметила «колоссальную смену курса» властей по отношению к России
Оппозиция в Грузии заметила «колоссальную смену курса» властей по отношению к России
Присутствие грузинского вице-премьера Левана Давиташвили на форуме «Один пояс – один путь» в Китае вместе с президентом России Владимиром Путиным – это «колоссальная смена внешнего курса», считает грузинская оппозиция. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вице-премьер Грузии слушает в зале выступление президента страны-оккупанта, ордер на арест которого выдан Гаагой. Это является колоссальной сменой внешнего курса», – заявила во вторник депутат парламента от оппозиции Хатиа Деканоидзе.
Она сообщила, что оппозиционеры вызывают вице-премьера в парламент для разъяснений.
Деканоидзе подчеркнула, что, за исключением президента Венгрии, на этом форуме не было руководителей стран Евросоюза.
По ее словам, Грузии было известно заранее о том, что этот форум проигнорируют лидеры ЕС.
«Проекты, которые там обсуждались, не имеют отношения к интересам наших западных партнеров», – сказала оппозиционер.
«Участие нашей делегации в таких условиях – тяжелый факт», – заявила Деканоидзе.
Она заявила, что вице-премьер должен был демонстративно покинуть зал во время выступления Путина.