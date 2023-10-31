Оппозиция Грузии заметила «колоссальную смену курса» властей по отношению к России

Оппозиция в Грузии заметила «колоссальную смену курса» властей по отношению к России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Вице-премьер Грузии слушает в зале выступление президента страны-оккупанта, ордер на арест которого выдан Гаагой. Это является колоссальной сменой внешнего курса», – заявила во вторник депутат парламента от оппозиции Хатиа Деканоидзе.

Она сообщила, что оппозиционеры вызывают вице-премьера в парламент для разъяснений.

Деканоидзе подчеркнула, что, за исключением президента Венгрии, на этом форуме не было руководителей стран Евросоюза.

По ее словам, Грузии было известно заранее о том, что этот форум проигнорируют лидеры ЕС.

«Проекты, которые там обсуждались, не имеют отношения к интересам наших западных партнеров», – сказала оппозиционер.

«Участие нашей делегации в таких условиях – тяжелый факт», – заявила Деканоидзе.

Она заявила, что вице-премьер должен был демонстративно покинуть зал во время выступления Путина.