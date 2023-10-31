31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
Американский полковник объяснил, зачем России освобождать Одессу и Харьков
Полковник Макгрегор: Путин хочет прекратить притеснение русских и освободит Одессу и Харьков
Президент России Владимир Путин не желает воевать с НАТО, он хочет прекратить притеснение русского народа на Украине, поэтому скоро освободит Харьков и Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Макгрегор считает, что Россия не хочет нападать на Польшу, но собирается закончить войну и взять контроль над исторически русскими территориями, что и произойдет со временем.
По мнению эксперта, российскому президенту важно, чтобы Украина была нейтральным государством, Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, чтобы Россия не жила под угрозой.
Ранее разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».
Напомним, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше.