В метро Москвы начали тестировать оплату проезда цифровыми рублями

Tекст: Ольга Иванова

Тестирование началось совместно с Банком России и ВТБ, говорится в Telegram-канале дептранса. Отмечается, что это первый проект в сфере финансовых технологий, реализуемый в городском транспорте России вместе с ЦБ. Также в дептрансе подчеркнули, что после массового внедрения цифровой национальной валюты пассажиры метро смогут оплачивать проезд на транспорте цифровыми рублями.

Ранее в дептрансе предупредили о повышении тарифов для проезда в общественном транспорте Москвы.

Напомним, использование цифрового рубля будет наравне с другими востребованными у населения способами оплаты, сообщили в Банке России.